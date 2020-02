Diseñadora gráfica, pintora, escultora, artista urbana, actriz y modelo, Estefanía Cox, quien firma sus obras como Fefa, trabaja desde hace 11 años en la escena artística local.

Desde pequeña ha estado ligada al arte. De niña —cuenta— dibujaba personajes mágicos. Después, a los 16 años, aún en el colegio, conoció el hip hop y, desde entonces, no se ha separado de la cultura urbana. Un año después, ya en la universidad, empezó a pintar murales a la par que hacía beatbox. A sus 28 años, será una de las protagonistas de la exposición El fénix: historias de pasión y renacer en Estados Unidos, que también tendrá una edición en Lima.

El evento propone realizar una conexión, a través del arte callejero, entre dos ciudades caóticas y aceleradas: Nueva York y Lima.





¿Qué nueva propuesta ofrece la exposición?

La conversión del espacio. La exposición en Nueva York será en una galería, mientras que, en Lima, las obras serán mostradas en un departamento habitado, repartidas entre dos pisos y la piscina. Cada artista presentará una propuesta distinta. La mía se centrará en la paciencia. Eso es mi fénix ahora: volver a replantear mis actitudes, hábitos y comportamientos. Quiero transmitir tranquilidad, serenidad, naturaleza, lo orgánico y las figuras femeninas. Ahora estoy elaborando proyectos con la androginia y lo erótico. Me gusta hacer rap, hip hop, beatbox, pero mezclo estos elementos con los otros también.





¿Qué cambios has percibido desde que ingresaste en el movimiento urbano?

No hay tantas movidas como antes. Con la llegada de YouTube, la gente se queda en casa a realizar sus propias producciones. Igual, como mujer, ves cómo crece del movimiento desde una perspectiva distinta. Hay machismo, como en cualquier lugar, y, en la cultura del hip hop, hay muchísimo más.





¿Te has enfrentado a alguna situación machista?

Sí, me subestimaban. Decía una idea y me ignoraban. Después, un chico decía lo mismo y los otros decían: “Qué chévere tu idea, hermano”.





¿Todavía se ven casos así?

Sí, obvio, pero menos. La gente ahora me respeta. Pero lo que me sorprende es que colegas con cierto nivel de educación sean severamente machistas e ignorantes. Al final, todas estas situaciones me han hecho más fuerte. El machismo ha provocado que las mujeres estén en contra de sí mismas en vez de aliarse. Eso está cambiando un poco. A mí me encanta colaborar con mujeres que recién se inician. Entre mujeres debemos protegernos y apoyarnos.





¿Cómo ha sido la transformación del hip hop, que inició en la clandestinidad hasta ser solicitado y hasta premiado?

Fue moda. Un día alguien lo hizo famoso y, después, a todo el mundo le encantó. El hip hop se ha reciclado por mucho tiempo. En el Perú, es relativamente joven: tiene como 20 años, pero, en otros países, tiene 60.





¿Por qué representas en tus murales a la mujer mezclada con elementos tropicales?

Me gusta trabajar la figura femenina con la flora y la fauna. Cuando empecé, sentí que era importante darle un espacio de contemplación, sin una mirada negativa, porque tanto la mujer como la naturaleza son elementos que carecen de respeto en la ciudad.





¿Te animarías a hacer murales políticos o de denuncia?

El proceso de pintura para mí es como un bálsamo. Me gusta pintar elementos que me permiten meditar y sentir algo de paz. Si pinto murales más políticos, siento que, sin querer, mantendría la llama de la ira, el morbo, el comprensible y necesario descontento para entender y visibilizar el dolor. Pero debe haber un balance. Así como existe ese tipo de arte, hay otras propuestas, como la mía, que se enfocan en dar una medicina de tranquilidad.





La primera edición de la exposición será en Estados Unidos, el 14 de febrero. Una semana después, se inaugurará en Lima el 20 del mismo mes.

Sobre los artistas y la exposición

Bloc Art: Es la productora encargada de la exposición internacional. En Nueva York, se inicia el 14 de febrero en la galería Gama NYC. Y, en Lima, el 20 del mismo mes en BLOC Art (Malecón de la Marina 530 apt 1101, Miraflores). Las visitas en Lima son con previa cita.

Participantes: artistas limeños y neoyorquinos como AJ Lavilla, Android OI, Jeff Henriquez, Conrad Florez, Seimiek.