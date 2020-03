Vacuna: No

Tratamiento: No hay tratamiento. Alrededor del 80% de personas afectadas se recupera sin necesidad de algún cuidado especial. Una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella.