El expresidente Alberto Fujimori- quien cumple una condena de 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta- vuelve estar en el centro de la polémica, luego de que se difundiera un audio, en el que se le escucha coordinar la ubicación en la lista al Parlamento de Fuerza Popular en Puno de Crisóstomo Benique.

“No tenga duda en la posición, número cuatro. Yo lo voy a guiar, yo soy experto en estas cosas pues, yo le he echado ojo […] Lo espero el jueves a la hora del almuerzo […] Ya usted va a ser congresista, olvídese”, refiere Fujimori.

Benique confirmó que sí tuvo la reunión con el exmandatario.

“Yo viajé desde Juliaca a Lima para almorzar con él. Yo llegué el día jueves en la mañana en Cruz del Sur. El jueves 21 de noviembre. Fui con un amigo a la reunión, porque la verdad yo no conozco bien por donde queda, pero al final el personal del INPE nos indicó que entraba uno y entré yo. Pasé, me invitó un cebiche. Él me decía que no me preocupe por el número”, añadió

A continuación, El Comercio detalla las sentencias que ha recibido el ex jefe de Estado.

1. El allanamiento ilegal

El 11 de diciembre del 2007, Alberto Fujimori fue condenado a seis años de prisión por usurpación de funciones por ordenar a un militar que suplantara a un fiscal para allanar la casa de Trinidad Becerra, la esposa de su asesor Vladimiro Montesinos. Esto tras la difusión del primer ‘vladivideo’.

Para la justicia se trató de un allanamiento ilegal que Fujimori dirigió personalmente. El hecho ocurrió el 7 de noviembre del 2000. Esta fue la primera sentencia contra el ahora indultado ex mandatario.

Durante la lectura de la sentencia, el relator de la vocalía suprema de instrucción repitió una y otra vez que el ex presidente –y solo él– había comisionado a un falso fiscal y a sus edecanes de confianza para que allanaran la casa de Montesinos y sustrajeran todas las maletas, cajas y documentos que encontraran.

En la lectura de la sentencia se señaló que Alberto Fujimori había organizado el traslado del material sustraído, que incluía decenas de ‘vladivideos’, hasta el Grupo Aéreo 8 para verlos junto a su cuñado Víctor Aritomi Shinto, ex embajador del Perú en Japón.

Al día siguiente de que se dictara la condena se inició el interrogatorio público del megajuicio por violación de derechos humanos contra Fujimori. En esa ocasión fue cuando grito: “¡Soy inocente!”.

En el 2008, la Segunda Sala Especial de la Corte Suprema confirmó por unanimidad la sentencia por el allanamiento de la casa de Trinidad Becerra.

2. Casos La Cantuta y Barrios Altos

El 7 de abril del 2009, Alberto Fujimori fue condenado a 25 años por los delitos de homicidio calificado con alevosía, por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y secuestro agravado, por las detenciones del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer. Esta fue la condena de mayor pena que recibió el ex presidente.

Después de dieciséis meses de audiencias públicas, el tribunal de la Sala Penal Especial, presidido por el juez César San Martín, sentenció a Fujimori en un fallo de carácter histórico para la comunidad nacional e internacional.

Según el fallo, Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y el ex comandante general de las FF.AA. Nicolás Hermoza Ríos aplicaron una “guerra de baja intensidad” y practicaron crímenes de Estado, de manera sistemática, en su lucha contra el terrorismo.

Para los jueces, las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta no fueron hechos aislados. La sentencia, que tuvo 266 páginas, precisó que el autogolpe de 1992 permitió que todo el poder se centralizara en Fujimori, desde el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), y que se le brindara gran capacidad operativa al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).

Asimismo, el fallo describió la teoría de la autoría mediata. Es decir, Alberto Fujimori ejerció mando militar en el aparato de poder –que también integraron el Montesinos y Hermoza– y tuvo dominio del hecho sobre la empresa criminal conjunta. Por lo tanto, señalaron, no era necesario que Fujimori se reuniera con mandos de menor categoría, ya que él tenía control de los mandos intermedios.

Los fiscales supremos José Peláez y Avelino Guillén, principales acusadores del ex presidente en este proceso, fueron incluidos en la lista de "Los 100 protagonistas del año" que elaboró el diario "El País" de España como homenaje a los personajes que destacaron en el mundo iberoamericano durante el 2008.

(Infografía: El Comercio)

3. La CTS para Montesinos

El 20 de julio del 2009, Alberto Fujimori fue condenado a 7 años y medio de prisión por el delito de peculado doloso y falsedad ideológica al probarse el pago de US$ 15 millones a Vladimiro Montesinos por compensación de tiempo de servicios (CTS). Este fue el tercer juicio con resultados adversos.

Si bien el ex presidente ya había admitido los hechos formulados en la acusación fiscal, es decir, había reconocido haberse apropiado de 15 millones de dólares del erario nacional para entregarlo a Montesinos con el fin de "pagarle" sus servicios y que saliera del país, no mostró ningún propósito de enmienda y negó haber cometido algún delito.

Este proceso por corrupción duró apenas una semana, pues el inculpado no quiso someterse a un largo juicio y prefirió acogerse a la conclusión anticipada.

(Foto: El Comercio)

4. Los congresistas tránsfugas y la compra de líneas editoriales

El 30 de setiembre del 2009, Alberto Fujimori fue condenado por los pagos ilegales a los congresistas tránsfugas, por el espionaje a políticos y periodistas, y por la compra de Cable Canal de Noticias y de la línea editorial del diario “Expreso”. Fue la cuarta sentencia condenatoria contra el ex mandatario.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema también le impuso el pago de S/.27'060.216 por reparación civil por los tres casos de corrupción.

Días antes de la lectura de sentencia, el procesado había admitido los cargos para acogerse a la terminación anticipada y así evitarse un largo proceso. En ese entonces, ya se conocían las aspiraciones de Keiko Fujimori de postular a la presidencia. Lo que sorprendió fue la reducción de la pena a solo seis años de privación de la libertad. La fiscalía había pedido ocho años.

5. Diarios chicha

El 8 de enero del 2015, Alberto Fujimori fue condenado por el delito de peculado por haber ordenado el desvío de S/122 millones de los fondos de las Fuerzas Armadas al SIN para financiar los llamados diarios chicha.

Durante el juicio a Fujimori, Vladimiro Montesinos se negó a declarar como testigo. Sin embargo, de acuerdo con las normas procesales, unas declaraciones que había dado en el 2001 fueron consideradas para este proceso.

Interrogado en julio del 2001, Montesinos dijo que Alberto Fujimori le ordenó realizar un estudio para definir con qué medios “debía trabajarse”. “Se consultaba a Fujimori, quien daba sus sugerencias y ordenaba el tipo de titulares que debían salir”, declaró Montesinos en la Basa Naval del Callao, donde está recluido.

En el proceso fueron cuatro los testigos que culparon a Fujimori directamente de la compra de las líneas editoriales de diarios como “El Chino”, “El Men”, “El Mañanero” y “La Chuchi”, entre otros, para su campaña reeleccionista. Así, la Cuarta Sala Penal Liquidadora dictaminó que Fujimori cometió el delito de peculado en agravio del Estado.

(Foto: El Comercio)

Sin embargo, en agosto del 2016, la Sala Permanente de la Corte Suprema, en ese entonces presidida por Javier Villa Stein, lo absolvió del delito y anuló la condena. Los cinco magistrados de la sala votaron a favor de Alberto Fujimori. Para la máxima instancia judicial, no se configuró el delito de peculado.