“Es una increíble muestra de cariño que nos ha dado el Callao, y el trabajo de cinco meses de un gran equipo de trabajo que ha llevado las mejores propuestas. Vamos a trabajar con el gobierno regional y el Ejecutivo. La próxima semana, con los alcaldes electos, pediremos una reunión con el Ejecutivo para empezar a trabajar la “Agenda Callao”. Así, cuando lleguemos al poder en enero, tendremos las cosas avanzadas”, declaró Pedro Spadaro a América TV.

En esa línea, el saliente alcalde de Ventanilla prometió que, desde el 2023, su gestión en la Municipalidad del Callao se centrará en “seguridad, orden y limpieza”, como los tres ejes principales de su gestión. “Vamos a recuperar el Callao, de la limpieza pública y devolverle la paz y tranquilidad a los chalacos. Será la prioridad en los primeros 100 días”, anunció.

Circunscripción Virtual ganador (votos válidos) Segundo puesto (votos válidos) Actas contabilizadas de la ONPE al... Callao (región) Miguel Cordano (Contigo Callao) - 28.26% Ciro Castillo (Más Callao) - 24.09% 79.03% Callao (provincia) Pedro Spadaro (Contigo Callao) - 28.02% Paul García (Más Callao) - 14.34% 43.17% Ventanilla Jhovinson Vásquez (Contigo Callao) - 28.74% Omar Marcos (Más Callao) - 19.81% 62.01% Bellavista Alexander Callan (Contigo Callao) - 22.51% Aldo Lama (Avanza País) - 14.24% 95.40% Carmen de la Legua Edwards Infante (Contigo Callao) - 30.15% Daniel Lecca (APP) - 19.37% 97.26% La Perla Rodolfo Adrianzén (Contigo Callao) - 19.70% Guilliana Romero (Avanza País) - 15.95% 88.48% La Punta Ramón Garay (Contigo Callao) - 42.39% Candidatura improcedente (Podemos) - 30.86% 86.96% Mi Perú Irvin Chávez (APP) - 40.03% Katia Santamaría (Contigo Callao) - 34.61% 70.71%

El factor arrastre

La encuestadora CIT fue la única que monitoreo todo el Callao durante la campaña, y sus informes adelantaron el posicionamiento de Contigo Callao. Su gerente general, José Manuel Saavedra, explicó que la victoria del símbolo del faro se dio gracias al factor arrastre del candidato provincial, Pedro Spadaro.

“Existía un liderazgo fuerte de Pedro Spadaro que ha construido una marca, que ha logrado imponerse desde Ventanilla, distrito donde es alcalde con una aprobación de 40%. Esa alta aprobación le sirvió de base para multiplicar y hacer ganar a los candidatos distritales, sobre todo en la misma Ventanilla, donde el exalcalde Omar Marcos empezó como favorito” , sostuvo Saavedra.

Para el gerente general de CIT, la gestión de Spadaro en Ventanilla resultó clave para el triunfo de Contigo Callao, logrando imponerse a otros alcaldes que postulaban a la provincia, como Carlos Cox (Carmen de la Legua) y Daniel Malpartida (Bellavista).

“Spadaro> era un rostro conocido pero representaba el cambio, tiene un liderazgo fuerte e hizo verlo como un candidato fuerte frente a los otros exalcaldes en contienda. Si uno ve los votos de Contigo Callao, han sido en línea, no se ha dado cruce de votos” , apuntó.

Jhovinson Vásquez, candidato de Contigo Callao, se impuso a Omar Marcos en Ventanilla.

Ganadores y perdedores

Para José Manuel Saavedra, el gran perdedor de la contienda en Más Callao, y sobre todo Omar Marcos, el exalcalde de Ventanilla que buscaba regresar al poder y que empezó como favorito en las encuestas. A Marcos le sucedió lo mismo que en el 2018, donde empezó puntero en las encuestas para la provincial, y perdió la elección en el último tramo de la campaña por el factor arrastre.

“Marcos no logró deslindar de las denuncias y el entorno de corrupción, no se quiso exponer mediáticamente en entrevistas, y cometió un error al intentar minimizar al candidato Jhovinson Vásquez de Contigo Callao, que lo terminó haciendo conocido. A esto se sumó que su candidato provincial Paul García fue excluido, con lo cual no tuvo mayor arrastre. Entonces, Marcos estaba solo en Ventanilla y sin exposición con un logo nuevo que lo cambió pocos meses antes de la contienda” , sostuvo.

Los primeros sondeos de CIT daban a Omar Marcos un 34% de intención de votos, mientras que Jovinson Vásquez empezó entre 2% y 3%. Para las dos últimas semanas y para el boca de urna que realizó CIT en el Callao, Vásquez ya había logrado superar al exalcalde Omar Marcos.

Contigo Callao ahora solo está a la espera de los resultados en Mi Perú, donde -al 70.71% de actas contabilizadas por la ONPE- su candidata Katia Santamaría -hija del alcalde Williams Santamaría fallecido en el 2021- viene perdiendo frente a Irvin Chávez (Alianza para el Progreso).

La agrupación del faro también se alista para la campaña de segunda vuelta que disputará su candidato Miguel Cordano frente a Ciro Castillo de Más Callao. Las actas contabilizadas por la ONPE al 79.03%, colocan a Cordano con un 28.26% por encima del 24.09%, pero no llega al 30% requerido para ganar en primera vuelta.

José Manuel Saavedra indicó que para la segunda vuelta se recompone todo el escenario, donde se establecerá alianzas claves. “La primera opción la tendrá Contigo Callao por el arrastre y porque es más factible aliarse con el movimiento que ha ganado en casi todos los distritos, pero será una campaña dura donde ahora se van a confrontar propuestas. Ciro Castillo tiene un alto nivel de recordación, pero el logo de Contigo Callao se ha vuelto muy fuerte” , concluyó.

En los últimos 20 años, es la primera vez que el Callao afrontará una segunda vuelta.