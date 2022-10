Según dicho simulacro, quien perdió más puntos porcentuales fue el candidato de Podemos Perú, quien pasó de tener 32.2% el 9 de setiembre a 25.4% un día antes de las elecciones. Un porcentaje similar logró en el mismo estudio su oponente de Renovación Popular.

En tanto, George Forsyth también figuraba en el tercer lugar en dicho simulacro con 20.2. A diferencia de sus contricantes, el candidato de Somos Perú ganó dos puntos respecto al estudio que realizó IPSOS Perú a inicios de setiembre.





(Infografía El Comercio)

(Infografía El Comercio)

El último simulacro se realizó casi una semana después de la participación de los postulantes en el debate realizado por el Jurado Nacional de Elecciones.

Como se recuerda, ese día Urresti perdió los papeles tras ser consultado por el proceso judicial que se le sigue por el caso Hugo Bustíos y por la situación de su compañero de fórmula, José Luna Morales, quien es investigado por la trama ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

En dicho debate del pasado 25 de septiembre, la periodista y moderadora Josefina Townsend le preguntó por el proceso judicial que se le sigue por el Caso Hugo Bustíos y por la situación legal de su compañero de fórmula, José Luna Morales.

La respuesta de Urresti en el debate Esto dijo Daniel Urresti cuando se le preguntó sobre su proceso legal y el de su teniente alcalde José Luna Morales Daniel Urresti fue consultado sobre su proceso abierto del asesinato al periodista Hugo Bustíos y que en un eventual caso de que salga electo, su cargo deberá ser ocupado por el teniente alcalde José Luna Morales que también está investigado por el caso de los 'Gánsters de la Política'. Conoce lo que dijo el candidato de Podemos Perú. (Fuente: TV Perú)

El candidato ignoró la pregunta e intentó volver a hablar sobre sus propuestas en seguridad ciudadana, pero los moderadores le reclamaron por no responder la pregunta.

El postulante a alcalde de Lima perdió los papeles y durante el corte comercial increpó a la moderadora. Además, a su salida, calificó la pregunta como “una emboscada”.

El enfrentamiento entre los dos primeros puestos se agudizó los días previos al domingo. Por ejemplo, el jueves durante uno de sus mítines de cierre de campaña, Urresti criticó las propuestas de su oponente del partido celeste. Además, indicó que, a diferencia de López Aliaga, él no ha tenido presencia en la televisión de señal abierta.

En los días previos a las elecciones del 2 de octubre también se dio a conocer que Renovación Popular pagó casi medio millón de soles en servicios de ‘media training’ y ‘coaching’ con dinero proveniente del financiamiento público que se le otorga a los partidos políticos con representación en el Congreso.

Asimismo, se reveló que el candidato de Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría, fue denunciado por su hijo por presunto maltrato físico, psicológico y sexual.

Opiniones

Para Guillermo Loli, gerente de Estudios de Opinión de IPSOS Perú, Urresti y López Aliaga “han mantenido los primeros lugares (en las encuestas y simulacros), pero sin crecer”.

“Sobre todo Urresti, quien quizás fue el más afectado del debate pasado. López Aliaga no creció, pero tampoco perdió. Forsyth fue subiendo de a pocos, pero no significativamente como para hablar de una tendencia que no pare”, dijo a El Comercio.

Para Loli, el postulante de Podemos Perú “no consolidó su crecimiento y su primer lugar” en el último debate “sobre todo en lo que se veía tras bambalinas, sus respuestas, su actitud, su pérdida de control”.

"Urresti no consolidó su crecimiento y su primer lugar" Guillermo Loli, gerente de Estudios de Opinión de Ipsos

Además, aseveró que “Forsyth comenzó a despertar las preferencias de los que empezaron a interesarse en la elección” y que representa “lo que se llama el mal menor, hay un sector de la población que podría haber rechazado a los dos primeros con contundencia y que vieron en él una opción”.

Añadió que, en el grupo de los otros, “la candidata que más subió fue Elizabeth León, que quizás ha recogido votos del rechazo a los tres primeros y simpatía que ha obtenido ella”. “Se puede ver un interesante crecimiento”, consideró.

Por su parte, el analista político Omar Awapara, director de la carrera de Ciencias Políticas de la UPC, indicó que “la elección se convirtió” practicamente “en un referéndum entre López Aliaga y Urresti”.

Según Awapara, el candidato de Renovación Popular “López Aliaga se posicionó como un líder de oposición al gobierno de Pedro Castillo”, mientras que “a Urresti ningún otro candidato logró quitarle el monopolio de la seguridad ciudadana”.

"La elección se convirtió casi en un referéndum entre López Aliaga y Urresti" Omar Awapara, analista político

Sobre Forsyth afirmó que “captó al grueso de la población que no tenía el voto definido y, probablemente, ello tuvo que ver con la denuncia del hijo de Gonzalo Alegría”. “Se posicionó con la idea del mal menor, pero esa sensación no le alcanzó”, añadió.

El analista agregó que “a ningún candidato le fue bien en el debate” del domingo pasado y que, “probablemente, la falta de entusiasmo en las elecciones” ayudó a que Rafael López Aliaga y Daniel Urresti “no cayeran tanto”.

A criterio de Awapara, Elizabeth León quedó cuarta “gracias a su presentación en el debate”. “Además de estar entre las dos mujeres”.

“Más allá de lo propio de la campaña, el que gane tendrá un porcentaje bastante pobre”, concluyó.

A su turno, Jeffrey Radzinsky, director del Grupo Fides Perú, opinó que “más allá de los escándalos” que hayan podido producirse en los días previos a los comicios, “el fenómeno más importante es la cantidad de gente que decide su voto en la última semana”.

Radzinksy consideró que un resultado claro es la “bajísima votación que obtuvo el candidato de Perú Libre [Yuri Castro]” y que el ganador de esta contienda obtendrá un porcentaje por debajo de anteriores elecciones municipales.

"Un resultado claro va a ser la bajísima votación que obtuvo el candidato de Perú Libre" Jeffrey Radzinsky, director del Grupo Fides Perú

Radzinsky también destacó la posición en la que quedó Elizabeth León. “A diferencia del resto de candidatos no partía con una lista de pasivos, denuncias e imputaciones. Imagen de técnica y conocedora de la gestión pública. Sin embargo, quedó bastante lejos de los tres primeros”, indicó.