George Forsyth se ha cambiado tres veces de camiseta partidaria para postular a cargos de elección popular. Con el Partido Popular Cristiano (PPC) logró ser regidor de La Victoria (2011 -2014), luego se convirtió en alcalde de dicho distrito para el periodo 2019 - 2023 con Somos Perú. Para postular a la Presidencia de la República se pasó a las filas de Victoria Nacional.

Y ahora volvió a ponerse la camiseta del partido del corazón para tentar el sillón municipal de la capital. Sin embargo, quedó en el tercer lugar con 19.4 %, según el sondeo a boca de urna de Ipsos para América TV y Canal N. Rafael López Aliaga logró 26.8 % y Daniel Urresti 25.8 %.

El exdeportista no había cumplido ni dos años como alcalde de La Victoria cuando en octubre de 2020 decidió renunciar al cargo para ser candidato presidencial.

En el último trimestre de ese año, el exarquero de Alianza Lima se mantenía en el primer lugar de las preferencias electorales. Sin embargo, en fechas cercanas al 11 de abril de 2021, el respaldo se fue desplomando y el postulante de Victoria Nacional finalmente quedó en octavo lugar con 5.6%.

Al poco tiempo de renunciar a La Victoria, “Forzay”, que entonces tenía 38 años, hizo oficial su precandidatura por Victoria Nacional, que en ese entonces aún se llamaba Restauración Nacional y estaba en proceso de cambiar el nombre y el logo con miras a las elecciones del 2021.

La plancha de Forsyth estuvo compuesta por la linguista Patricia Arévalo y el economista Jorge Chávez. Además, el exministro Jorge Nieto encabezaba la lista al Congreso por Lima. Posteriormente, Carlos Bruce también se sumo a la campaña del exfutbolista.

George Forsyth presenta a Patricia Arévalo y Jorge Chávez, integrantes de su plancha presidencial. (Captura Twitter)

La campaña de Forsyth tuvo un traspié, que casi lo deja fuera de carrera. Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 decidió excluirlo al afirmar que el candidato había omitido información en su hoja de vida. Sin embargo, en segunda instancia, el Jurado Nacional de Elecciones inclinó la balanza a su favor y el exguardameta continuó en carrera.

“Es un día muy importante. Nos hemos enterado todos de la noticia que seguimos en carrera. Le hemos ganado nuevamente a la mafia, a la corrupción”, dijo el excandidato de Victoria Nacional en Willax TV tras enterarse de la decisión del JNE.

Forsyth prometió en campaña incluir un capítulo especial en la Constitución “que declare los delitos de corrupción como de lesa humanidad”. El entonces candidato también se mostró a favor de la reelección de alcaldes y congresistas.

En mayo de 2021, tras su derrota en las elecciones, renunció a Victoria Nacional. El excongresista Rennán Espinoza, quien fue su jefe de campaña, afirmó que su salida fue respuesta a la decisión de dicho partido de respaldar la postulación de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en la segunda vuelta.

En junio, días previos a la segunda vuelta, Forsyth visitó al entonces candidato de Perú Libre Pedro Castillo en la casa de Sarratea (Breña). Dicha reunión duró poco menos de una hora.

Un mes después, en julio, tras el triunfo de Castillo, Forsyth volvió a visitarlo en Breña. Sin embargo, descartó que se haya conversado sobre la posibilidad de ocupar un cargo en el primer Gabinete Ministerial. Además, dijo que “el presidente electo” tenía “buenas intenciones”.

George Forsyth se reunió en Breña con Pedro Castillo. (Foto: GEC)

Su paso por La Victoria

A mediados de septiembre de 2022, Forsyth reconoció que fue un error renunciar a la Municipalidad de La Victoria para postular a presidente en 2021. Además, aseguró que no volvería a dejar un municipio “abandonado” por otros intereses políticos.

“Definitivamente creo que es un error haber dejado La Victoria”, dijo en diálogo con Canal N.

Forsyth había logrado en 2018 un contundente triunfo en La Victoria al obtener 40,654 (30,32%) votos. Su gestión en el distrito estuvo marcada por la lucha contra el comercio informal en el emporio de Gamarra.

Además, contó con el apoyo de la hoy congresista Susel Paredes (Integridad y Desarrollo), como gerenta de Fiscalización.

George Forsyth y Susel Paredes durante operativo en 2019. (Foto: Archivo GEC)

Antes de ganar las elecciones de 2018, se desempeñó como burgomaestre interino de ese distrito, debido a que - en 2014 - el entonces alcalde, Alberto Sánchez Aizcorbe, y la teniente alcaldesa, Milagros Manchego, renunciaron a sus cargos para participar de los comicios municipales y regionales.

Fue así como Forsyth, quien era tercero en la línea de sucesión, asumió la alcaldía del populoso distrito.

Otra vez candidato

El 3 de octubre de 2021, Forsyth se afilió al partido Somos Perú para participar como candidato a la Alcaldía de Lima en las elecciones del 2 de octubre.

Sin embargo, recién el 12 de agosto de 2022 presentó oficialmente su postulación al sillón municipal en una actividad en el distrito de Comas.

“Soy un hombre de retos y de convicción. No le tengo miedo ni a las mafias ni a los delincuentes que han tomado por asalto nuestra capital. Tengan la plena seguridad que saldremos a enfrentar a esos miserables. Estoy aquí frente a ustedes porque vengo a decirles que no me temblara la mano para hacer respetar a Lima”, aseveró desde el estadio Musga.

Cierre de campaña de George Forsyth. (Foto: César Bueno / @photo.gec)

En el lanzamiento oficial de su campaña de cara a las elecciones 2022, el exalcalde de La Victoria anunció que pondría en marcha el Plan Lima 500, que busca la recuperación de los 130 kilómetros de costa, desde Pucusana hasta Ancón.

En una reciente entrevista con El Comercio, el candidato de Somos Perú afirmó que sus contrincantes Daniel Urresti (Podemos Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) “no tienen ningún conocimiento” sobre las funciones municipales. Agregó que la presidenta de su partido, Patricia Li, no tendrá injerencia en su eventual administración en la capital.

Perfil profesional

George Forsyth Sommer nació el 20 de junio de 1982 en Caracas (Venezuela) y fue inscrito en el consulado de peruano ese país. Es hijo del embajador de Perú ante la OEA, Harold Forsyth, y la exreina de belleza Verónica Sommer.

Forsyth inició su carrera futbolística cuando era niño. Ha jugado en la posición de arquero en equipos como Alianza Lima, Borussia Dortmund II (Alemania), Atlético Universidad, Sport Boys y Atalanta. También formó parte de la Selección Nacional, en la categoría sub-20.

George Forsyth sería arquero titular de Alianza Lima.

Forsyth estudió en el colegio Alexander Von Humboldt y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en la que acaba de graduarse como administrador de empresas. Además, es gerente general de la empresa “Los M SAC”.

Polémicas

En mayo de 2019, su aún esposa, la actriz Vanessa Terkes lo denunció por presunta violencia familiar. La Corte Superior de Justicia de Lima informó en febrero de 2021 que dicha denuncia fue archivada de manera definitiva en diciembre del 2020.

Clementina Carrasco, abogada de Terkes, aseguró que la actriz había vivido episodios de violencia psicológica casi desde el inicio de su matrimonio, en agosto del 2018. Aseguró que el exfutbolista tuvo palabras ofensivas con su exesposa en varias ocasiones.

Además, en febrero de 2021, la Unidad de Investigación de El Comercio reveló que la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima dispuso “promover diligencias preliminares de investigación” contra Forsyth por los contratos que hizo a favor de su amigo y socio Renzo Navarro, durante su gestión como alcalde de La Victoria en 2019 y 2020.

El reportaje señala que el exarquero contrató a su socio por S/107 mil, pese a que no contaba con estudios concluidos ni experiencia en el sector público. Los pagos se hicieron por servicios de gestión, administración y comunicación, además de una asesoría que brindó Navarro al exalcalde. Entre sus funciones, se encontraban “organizar la agenda” y “actualizar directorios”.

De acuerdo a la hoja de vida que el candidato presentó al JNE, no cuenta con sentencias en el ámbito penal y tampoco por violencia familiar.