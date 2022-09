Después de 10 meses de recorridos en diversos mercados y calles de la capital, el candidato de Podemos Perú a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, ofreció la noche de este jueves dos mítines de cierre, el primero en Ate Vitarte y el otro en Breña, con los que cerró una extensa campaña. El exministro del Interior hizo una recopilación de sus principales propuestas en materia de seguridad ciudadana.

Urresti- quien estuvo acompañado en la actividad inicial por su postulante a teniente alcalde, José Luna Morales, y por el candidato a la alcaldía de Ate Vitarte de su partido, Enrique Dupuy- afirmó que un mal en común de todos los distritos de Lima “es la angustia y el estrés” por el avance de la delincuencia. Por ello, refirió que “necesitamos recuperar la seguridad ciudadana de manera rápida y eficiente”.

“No podemos esperar tres o cuatro años, tenemos que empezar a recuperar [la seguridad] a partir del 2 de enero. Y eso es justamente lo que vamos a hacer”, agregó.

El general EP (r) planteó cuatro medidas urgentes para frenar al crimen: la detención de 200 delincuentes al día, la contratación del día de franco de 1.000 policías del escuadrón terna, el alquiler de 2.000 patrullas y de 600 motos, y la construcción de cuatro mega complejos de administración de justicia rápida.

Y si bien en Ate Vitarte no explicó cómo concretaría estas propuestas, más temprano, en Villa el Salvador, tras un recorrido, indicó sus planteamientos “son viables” y que la Municipalidad de Lima tiene los recursos económicos suficientes para ello.

“Nos alcanza el dinero sin endeudarnos, vamos a eliminar gastos innecesarios y ahí tendremos para pagar a policías. Y vamos a correr para el 2024 algunos proyectos que son bonitos, pero no tan urgentes, para la construcción de los cuatro mega complejos. Vamos a lograr tener lo que necesita Lima sin endeudarnos”, subrayó.

(Foto: Joel Alonzo | GEC)

Crítica propuesta de López Aliaga

En otro momento del mitin de cierre, Urresti dirigió sus críticas a Rafael López Aliaga, su adversario de Renovación Popular, al sostener que la propuesta del empresario respecto a colocar el número de placa en el casco y un chaleco de los motociclistas para reducir la inseguridad “no sirve”.

“¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a alquilar 600 motos, y se las vamos a entregar al escuadrón verde [de la Policía]. Cada mañana, saldrán 200 equipos, cada equipo tendrá seis policías en tres motos, van a salir a cazar a los que van dos en una moto […] Ese miedo que ahora siente la ciudadanía se lo vamos a traspasar a ellos [a los delincuentes]”, expresó.

El exministro del Interior también dijo que no va a permitir que “ningún loco” ponga en peligro la vida de jóvenes serenos. “Quieren comprar 10 mil motos, quieren que chicos de 22, 23 años, serenos se enfrenten con los dedos a delincuentes avezados. Yo no pienso mandar a criaturas inocentes a la muerte”, remarcó.

Urresti, al finalizar su discurso, prometió que en el 2026, cuando concluya su eventual administración en Lima, los ciudadanos saldrán a las calles con “tranquilidad” y “sin miedo”.

Por su lado, Luna Morales les solicitó a los personeros Podemos Perú a defender cada voto el domingo.

(Foto: Joel Alonzo | GEC)

La cantante de salsa Yahaira Plasencia ofreció un show de poco más de una hora poco antes de la presentación de Urresti.

Las últimas actividades

Más temprano, Urresti realizó dos últimos recorridos, el primero en Villa María del Triunfo y el otro en Villa el Salvador. En este último distrito, el ex titular del MININTER aseguró que su campaña a la alcaldía de la capital fue “larga” y hecha “a pie”. “Hemos caminado desde noviembre del año pasado, hemos tratado de llegar a todos los sitios y no he podido, habré recorrido el 85%, Lima es demasiado grande, es inmensa”, manifestó.

También refirió que a diferencia de López Aliaga, él no ha tenido presencia en la televisión de señal abierta.

Recordó que el empresario prácticamente tuvo “un programa propio los sábados”, en clara alusión al espacio de Andrés Hurtado “Chibolín”.

Según informó “Punto Final”, Renovación Popular le pagó S/207.000 a José Malpartida Abandía, productor de Hurtado, por media training a los candidatos de esa agrupación.

El dinero provino de los fondos que el Estado le brinda a los partidos con representación en el Parlamento.

Urresti explicó que si el excongresista José Luna Morales, candidato a teniente alcalde de Podemos Perú, no lo ha acompañado durante sus recorridos, es porque es el jefe de su campaña. “Tiene otras responsabilidades”, subrayó.

Precisamente, Luna Morales llegó minutos antes a Villa el Salvador, donde rechazó que él haya sido cercano al hoy prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, luego de que el diario “Perú 21″ informara sobre una serie de llamadas entre ambos.

“El exministro Juan Silva se comunicó conmigo durante la segunda vuelta para pedirnos apoyo para su partido [Perú Libre], pero nosotros no negamos, Podemos Perú no apoyó a ningún candidato en la segunda vuelta. También se comunicó conmigo para armar una Mesa Directiva para que Perú Libre la presida y también nos negamos a eso”, expresó.