El candidato de Somos Perú a la alcaldía de Lima, George Forsyth, afirmó que Daniel Urresti (Podemos Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) “no tienen ningún conocimiento” sobre las funciones municipales. Agregó que la presidenta de su partido, Patricia Li, no tendrá injerencia en su eventual administración en la capital.

— ¿No cree que se precipitó al dejar La Victoria para postular a la Presidencia de la República? Tenía menos de dos años de gestión municipal, y al final solo sacó el 5,6% y Victoria Nacional, su partido de entonces, no pasó la valla.

Bueno, evidentemente, ya con el pasar de los años, ya con 40 años, y como está la coyuntura, puede no haber sido la mejor decisión. Uno aprende más de los errores que de los aciertos, pero obviamente la decisión fue tomada, porque yo mismo veía cómo el gobierno central, el Estado en general, no le lleva el desarrollo a la población, [en La Victoria] no teníamos muros de contención, el Ministerio de Vivienda nos negó el agua para el cerro El Pino, para el cerro San Cosme. Entonces, la decisión que se tomó fue para destrabar estos proyectos. Y no solo para La Victoria, porque sé que es una realidad de Lima y de todo el país. Con el pasar del tiempo, pues uno reflexiona y aprende ciertas cosas. Por eso, es que me compromiso es total y estar hasta el último día del cargo de la gestión [en Lima].

— Si usted llega a ganar la alcaldía de Lima, ¿puede garantizar que Patricia Li, presidenta de Somos Perú, no tendrá influencia en su administración? Ella fue procesada por fraude fiscal y se acogió a la prescripción.

Sí, lo garantizó, porque yo también entré como Somos Perú a La Victoria y [Li] no estuvo ni un solo día en la municipalidad, entonces eso está garantizado.

— Según informó “Punto final”, la señora Li percibe una remuneración mensual de S/15.000. Este dinero proviene de los fondos públicos que el Estado le da a Somos Perú. ¿Es correcta esta situación?

Lo que habría que hacer para tal caso es normar bien las reglas de juego, porque han salido varios abogados en diferentes instancias a declarar que eso es factible y que justamente esos recursos están para gastos administrativos, lo cual incluyen los sueldos. Ahora eso es lo que hay que reglamentar para que se dé en tal caso, es una decisión que se tomó en el CEN [del partido], al cual yo no pertenezco, y sería bueno que sea la misma presidenta Li la que pueda aclararte cualquier consulta al respecto.

— ¿Cuáles son los ejes de su plan en lo que respecta a la seguridad ciudadana? ¿Qué acciones concretas tomará en los 100 primeros días de una eventual gestión?

El problema de la inseguridad está hoy primero en Lima y en el país en general, vivimos una ola delincuencial bastante grave. Entonces, tenemos que trabajar de forma certera, con tecnología y con estrategia. El problema del robo de celulares, donde se termina matando a personas por un teléfono, es que se permite la comercialización de estos celulares. No entiendo cómo las autoridades han permitido que en mercados, centros comerciales y galerías se vendan celulares robados. Nosotros vamos a clausurar de manera inmediata, en los primeros 50 días, todos los locales donde vendan celulares robados. Y en los siguientes 50 días vamos a clausurar los locales donde vendan autopartes robadas.

Y también tenemos que crear nuestra central C5, donde vamos a unificar las más de 4.300 cámaras que hoy ya cuentan las distintas municipalidades, y a estas sumaremos 3.000. Pero tenemos que darles un software de reconocimiento facial y de lectura de placas para que en un acuerdo con la Policía tengamos la base de datos para detener a los delincuentes antes de que sucedan los actos [criminales]. Hay que trabajar en la prevención, realizar seguimiento [a los delincuentes].

Hoy se detienen más de 400 delincuentes al día, pero en pocas horas ya están robando nuevamente, porque son puestos en libertad. Un candidato dice que va a detener 200 delincuentes, Urresti, primero él no tiene la competencia, porque la municipalidad no detiene a nadie, eso lo hace la Policía Nacional. Y luego, hoy ya se detiene más de 400. Lo que se tiene que hacer es trabajar con los módulos de justicia rápida, los de flagrancia, los cuales nosotros hemos instalado el primero del país en La Victoria, ya conocemos ese trabajo.

— Usted ha referido que, al inicio de su eventual administración municipal, ingresarán a todos los lugares donde venden celulares robados. Pero la Policía no es capaz de entrar a Las Malvinas. ¿Cómo piensa concretar esta promesa?

La Policía sí tiene la capacidad, y lo hemos demostrado en La Victoria, Las Malvinas es la décima parte de lo que es Gamarra, por ejemplo. Entonces, tiene la capacidad de hacerlo, lo que pasa es que no existe voluntad política. Nosotros hemos liderado operativos inmensos desde La Victoria, un distrito pequeño, donde hemos podido articular con la Policía un operativo a los 70 días de iniciada mi gestión. Pusimos orden y cerramos momentáneamente 52 cuadras en Gamarra. Por eso digo que estos locales [de venta de celulares robados] estén abiertos demuestra el desinterés de nuestras autoridades. Capacidad de la Policía, hay, pero no ha habido un liderazgo [en seguridad] que tiene que venir desde la Municipalidad de Lima.

— ¿Cuánto presupuesto le va a tomar a la municipalidad las 3.000 cámaras que busca instalar y el programa de reconocimiento facial? ¿Y en cuánto tiempo lo haría?

Esto es muy rápido, hoy hay alrededor de 4.300 cámaras ya existentes, y vamos a adquirir unas 3.000 más, que las vamos a articular con todos los distritos. Para esto también está el presupuesto de parte del BID. ¿Por qué? Porque ha querido hacer la central C5 a través del Ministerio del Interior, lo cual no se ha llevado a cabo por gestión, por voluntad, los recursos están, la entidad internacional está presta a prestar estos recursos. Esto lo vamos a llevar a cabo en el primer año [de gestión]. Durante el resto, vamos a hacer la implementación del resto de cámaras. Lo más costoso siempre va a ser el hardware, pero ya existe, ya están las cámaras instaladas, lo que tienes que hacer es instalar el software que las integre a todas en nuestra central. Y después dotarlas de reconocimiento facial, que antes era sumamente caro, pero hoy es económico.

“Entré con Somos Perú a La Victoria y Patricia Li no estuvo un solo día en la municipalidad”, afirmó Forsyth. (Foto: Britanie Arroyo | El Comercio)

— ¿La reducción de la inseguridad es una tarea que principalmente le corresponde al Ministerio del Interior? ¿Cuánta responsabilidad tiene el alcalde de Lima?

Así es y eso hay que tenerlo muy en claro, porque hay candidatos que dicen que van a detener [a los delincuentes], que van a alquilar patrulleros, otros que van a rentar 10.000 motos y disculpen, ellos no tienen ningún conocimiento sobre cuáles son las funciones municipales. Urresti no va a detener a un solo delincuente, porque no es competencia municipal. Entonces, nos guste o no, porque evidentemente el Ejecutivo es un desastre, y encima con sombras de corrupción, nos vamos a tener que sentar a articular con todas las entidades. Escuché a Porky, perdón a Rafael [López Aliaga] decir que él no va a hablar con el ministro del Interior, entonces él no va a contar con un solo policía, no va a hacer un solo operativo. Eso es totalmente ridículo. Lo único que va a suceder es que la ciudad caiga en más delincuencia.

Nos guste o no tenemos que articular con todos los niveles del Estado, también con el Congreso, porque nosotros tenemos iniciativas legislativas. Tiene que haber una política de diálogo intersectorial, porque al final quien paga los platos rotos son los ciudadanos.

— En lo que respecta al transporte público, hoy la ATU tiene las principales tareas en el sector. ¿Qué puede hacer usted desde la Municipalidad de Lima?

La municipalidad puede y debe hacer mucho. Por ejemplo, en la infraestructura, las grandes obras. Por ejemplo, el gran anillo vial que esperan todos los limeños y los amigos del Callao, acá se mueve gran parte del comercio. Este anillo vial cuesta US$ 2.000 millones y está presupuestado en el MTC. Vuelvo a decirlo, ahí es donde debe haber liderazgo de Lima. Hay proyectos de dos teleféricos, en Lima norte y este, y esto es transporte público, está a cargo de la ATU, pero estos dos teleféricos le han transferido competencias a Lima, y por esto, Lima los tiene que desarrollar con financiamiento del MTC. La Municipalidad de Lima debe liderar las grandes obras, tener diálogo, porque si no presupuestalmente no va a poder funcionar. Lima solo maneja el 0,8% del presupuesto de inversión nacional. Y esto refleja por qué es una ciudad subdesarrollada respecto a infraestructura.

— En su plan de gobierno municipal propone implementar dos corredores segregados, y una tarjeta única para el servicio de transporte. Pero estas tareas son de la ATU. ¿Cómo lo piensa viabilizar?

Para eso tenemos iniciativa legislativa y segundo, tenemos que articular, la ATU y la Municipalidad de Lima tienen que ser amigos, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado por la gestión de Jorge Múñoz a que vivan peleados, pero si nosotros conocemos la ciudad y la ATU el transporte público nos tenemos que sentar en conjunto a dar soluciones. Lima tiene que preocuparse en apoyar el trabajo de la ATU, por ejemplo, la culminación de la línea 2 del metro, que unirá el Callao y Ate en solo una hora, pero que no se realiza por burocracia y por la entrega de predios. Lo mismo sucede con la [nueva autopista] Ramiro Prialé, que es una obligación de rutas de Lima, pero la municipalidad no se ha encargado de entregarle los predios, cuando hoy ya se entregaron el 95% de los predios, pero por un 5% esta obra está paralizada desde el 2017. Entonces, nuevamente se muestra una clara falta de voluntad de las autoridades.

— Usted plantea interconectar seis ciclovías distritales. ¿Esto podrá darse en el primer año de su eventual administración?

Mira, se necesitan más de 120 kilómetros [de ciclovías], pero se tienen que hacer de forma inteligente y planificada, no es volarse un carril de una pista. Entonces, hay que llevar las ciclovías donde tengan las bermas centrales, una seguridad en torno a que puedan transitar con las bicicletas y que de esta forma no interfieran con el tráfico vehicular, que vamos a solucionar con los semáforos inteligentes. Y este es un punto importante, si bien es cierto hay un déficit respecto a obras viales, el gran problema es la gestión del tránsito en la ciudad, no hay paraderos, los micros se paran dónde quieren, los taxistas también paran en cualquier lado, porque no se les facilita zona para que suban los pasajeros, pero principalmente porque los semáforos ni siquiera están integrados, hoy los semáforos están repartidos entre la ATU, las municipalidades locales, y la Municipalidad de Lima. Y Pro Tránsito solamente ha centralizado 751 intersecciones viales de las más de 1.872 que están semaforizadas en la ciudad. Hay un caso total, cómo habrá fluidez si Lima da luz verde, y otro distrito pone luz roja.

— ¿Cuál es su postura frente al gobierno del presidente Castillo? ¿Todos se deben ir?

Lo más importante es felicitar a la fiscalía que está investigando a un presidente por casos de corrupción y sé que eso es un trabajo sumamente duro, pero lo está haciendo bastante bien, y esperemos que se puedan concluir las investigaciones. Mi posición es muy clara y lo he dicho en muchas ocasiones, este es un gobierno desastroso, es un gobierno sumamente malo, el Legislativo también, nos tienen paralizados. La solución le corresponde al Congreso, para eso han sido electos, que se pongan los pantalones y tomen las decisiones que corresponda siempre dentro del marco de la Constitución.

— Usted ha tenido la oportunidad de conversar con su padre sobre el Ejecutivo, porque el embajador Harold Forsyth es parte de este “gobierno desastroso”, al ser representante del Perú en la OEA…

Mi padre es un embajador ejemplar, que ha trabajado con todos los presidentes, con todos los gobiernos. ¿Por qué? Porque así como trabajan los policías, como trabajan en el Ejército, y otras instituciones, y así trabajan los funcionarios públicos, él es diplomático de carrera y ha logrado traer la asamblea general de la OEA a Lima, que es un gran logro. Pero evidentemente debido a lo que ya hemos visto, que han manoseado a la cancillería, él ha tomado sus decisiones. Ahora, él y yo somos personas muy independientes, muy distintas, yo soy independiente desde los 15 años, tanto del hogar como económicamente. Entonces, cualquier otra pregunta se la debes hacer a él.