Del mismo modo, una encuesta realizada por Ipsos Perú en el 2019 reveló que el 52% considera que la contaminación ambiental y la limpieza pública es el segundo principal problema de la ciudad de Lima, luego de la inseguridad ciudadana.

A pesar de ello, los candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana no han incluido planes idóneos para atender los problemas medioambientales de la capital. Así lo consideran los especialistas consultados por la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio.

Con la finalidad de conocer la viabilidad de las propuestas incluidas en los planes de gobierno de los postulantes a la alcaldía de Lima, se analizaron tres iniciativas en la materia presentadas por cada candidato a especialistas en temas medioambientales.

De las 21 propuestas revisadas, 16 fueron consideradas inviables por al menos uno de los expertos consultados. De estas, 11 son iniciativas que ya existen en la actualidad, ya sea porque son obligaciones de la alcaldía o porque ya ocurren en la práctica.

Por otro lado, 8 de las propuestas fueron calificadas como viables únicamente si es que se cumplen otras condiciones que no están incluidas en los planes de gobierno. Solo 13 de las 21 iniciativas fueron calificadas como viables por al menos uno de los especialistas.

Daniel Urresti (Podemos Perú)

El excongresista que lidera las encuestas de intención de voto incluye en sus propuestas medioambientales la incorporación del manejo y gestión de áreas verdes dentro de los proyectos impulsados por la municipalidad. Para ello, plantea incluir la materia en los proyectos de infraestructura vial.

Dos de los tres especialistas consultados por El Comercio señalaron que la iniciativa es redundante, pues actualmente la Ordenanza Municipal N° 1852 establece que toda nueva edificación debe integrar las áreas verdes dentro del planeamiento.

“Si bien muchas veces no se aplica en la práctica, es cuestión de que se apliquen las normas que ya existen. Se trata de reglamentar la ordenanza y ejercerla, porque en muchas obras sigue siendo letra muerta”, indica Guillermo Gonzales Scheggia, ingeniero forestal y arborista.

En la misma línea, Gianmarco Mendoza, ingeniero ambiental y subgerente de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Gestión Ambiental de la municipalidad de Santa María del Mar, explica que la referida ordenanza establece que se tiene compensar la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes que se afecten con las obras.

“Eso ya está contemplado en la norma. Es redundar en lo mismo”, asegura.

Por su parte, Fernando de la Vega, ingeniero forestal y coordinador de áreas verdes de la Municipalidad de Magdalena, considera que la medida puede ser viable siempre y cuando se empiece a aplicar un criterio técnico para abordar el manejo de las áreas verdes en los proyectos, pues los que se utilizan actualmente “son mediocres”.

“(La inclusión de las áreas verdes en las obras) Es algo que sí se da, pero obviamente se podría mejorar”, señala.

Por otro lado, Urresti propone implementar un centro de reciclaje y segregación de residuos sólidos con la finalidad de tratar las toneladas de material inorgánico a nivel del Cercado de Lima.

Gonzales Scheggia afirma que esta medida también es redundante, pues está contemplado en la normativa. “No es nada nuevo. Es algo que ya existe y que los municipios deberían implementar”, señala.

De la Vega, por su parte, sí considera que la propuesta es realizable, pero precisa que su éxito dependerá de que se encuentre un espacio adecuado y personal calificado.

Por último, Mendoza calificó la medida como inviable, pues consideró que los centros de reciclaje y segregación deben distribuirse de manera descentralizada en la ciudad.

Asimismo, el candidato de Podemos Perú plantea implementar el programa de monitoreo de la calidad del aire y ruido en Lima Metropolitana. Mientras que De la Vega y Mendoza calificaron la medida como viable, Gonzales Scheggia indicó que la propuesta es redundante, pues actualmente los municipios deben cumplir con el Plan Anual de Fiscalización Ambiental (Planefa), que establece la obligación de monitorear dichos elementos.

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

El excandidato presidencial propone la implementación de un “Plan para la administración y conservación de las áreas verdes y parques zonales”, con la finalidad de “lograr su conservación en perfecto estado”.

Los tres expertos coinciden en que la medida es inviable, pues la Ley Orgánica de Municipalidades ya le da dichas facultades a la comuna.

“El plan de administración y conservación ya está incluido en la Ordenanza Municipal 1852″, precisa De la Vega.

Asimismo, López Aliaga propone la implementación de un sistema integral del tratamiento de la basura y residuos sólidos. Mientras que De la Vega y Mendoza consideran que la medida es realizable, Gonzales Scheggia indica que la propuesta no es nueva.

Por último, el candidato de Renovación Popular plantea promover proyectos para la instalación de sistemas de energía renovable, con la finalidad de preservar el medio ambiente y una alta calidad del aire en la ciudad.

Gonzales Scheggia cree que la medida es viable y que puede ser implementada con “ejemplos tangibles”, como la iluminación de parques con paneles solares o haciendo que las unidades vehiculares de los municipios se conviertan de gasolina a GLP.

De la Vega y Mendoza, por su parte, consideran que la propuesta puede ser realizable siempre y cuando se delimite correctamente qué sistemas de energía renovable se utilizarán, dónde se implementarán y cuál será la inversión.

“Si no hay una buena planificación, puede ser como tirar la plata al tacho”, explica Mendoza.

George Forsyth (Somos Perú)

Una de las propuestas del excandidato presidencial es el techado de la vía expresa de Paseo de la República para generar nuevos espacios verdes. Según el plan de gobierno, la obra estaría cofinanciada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y tendría como finalidad que al menos el 70% de la nueva área esté cubierta por áreas verdes que sean utilizadas como espacios de recreación.

Guillermo Gonzales Scheggia considera que la iniciativa es positiva y viable.

“Es interesante, pero necesita tener una visión de sostenibilidad para que veamos le beneficio, sino va a ser una obra más donde abunda el cemento”, indica.

Por el contrario, De la Vega y Mendoza calificaron la medida como inviable. Este último indica que la infreastructura se podría debilitar por el uso del agua.

“Implica mucha tecnología y gente capacitada. No pueden hacer un puente bien y hacer un techado sobre la Vía Expresa implica una inversión que no creo que sea muy viable. Aparte está el tema del mantenimiento: por lo general, cuando las municipalidades se meten en temas muy técnicos, paran”, señala De la Vega.

Por otro lado, el excalcalde de La Victoria plantea una “gestión de residuos sólidos inteligente”, de modo que los ciudadanos puedan conocer la hora exacta en la que pasará el recolector de basura, así como la cantidad de residuos sólidos que se generen para disposición final y el número de toneladas reutilizable.

Gonzales Scheggia y De la Vega consideran que la propuesta es viable. Mendoza, por su parte, cree que se trata de una propuesta ineficiente, pues actualmente no se respetan los horarios determinados para sacar la basura.

“A pesar de que tenemos un horario establecido, más del 50% de ciudadanos no lo respeta”, señala.

Por último, Forsyth propone la creación de una gerencia de asuntos ambientales que tenga como objetivo velar única y exclusivamente por el medio ambiente de todo Lima Metropolitana. Los tres expertos consideraron que la medida es redundante, pues ya existe una subgerencia de gestión ambiental encargada con dichas responsabilidades.

“Decir que vas a crear una gerencia de asuntos ambientales cuando ya existe te dice que no tienen la menor idea de a dónde están yendo”, advierte De la Vega.

Elizabeth León Chinchay (Frente de la Esperanza)

Entre las propuestas de la candidata del partido de la escoba está la tecnificación del riego. Aunque no se desarrolla la propuesta, Gonzales Scheggia y Mendoza la calificaron como viable.

El primero indicó que es una iniciativa “importante y necesaria”, pues urge incrementar la eficiencia en el uso de los recursos hídricos para las áreas verdes.

“Es importante porque, actualmente, gastamos mucha agua para las áreas verdes de Lima”, señala.

De la Vega, por su parte, considera que la medida es inviable en una ciudad como Lima.

“Para que sea eficiente y no se use agua potable, deberíamos tener cisternas soterradas para tener agua almacenada. Para ello, se debe tener una red de tuberías a lo largo de todas las cuadras, y eso no es viable por un tema de infraestructura, costo de instalación y mantenimiento”, indica.

Por otro lado, León plantea la creación de un relleno sanitario municipal, una medida que los tres expertos consideran inviable.

“Estamos hablando, prácticamente, de crear un ‘botadero’”, indica De la Vega.

Mendoza, por su parte, explica que Lima Metrpolitana “no necesita un relleno sanitario”, pues ya existen 4 de estos en la ciudad.

Asimismo, la candidata propone “impulsar la transición hacia una economía circular con modelos de negocio que apuesten por materiales biodegradables”.

Mientras que Gonzales Scheggia considera que la medida es viable, De la Vega cree que puede ser útil, pero que no depende enteramente del municipio, pues “se tendría que cambiar la economía de quienes la producen y quienes la consumen”.

“Tú puedes impulsar, tener aliados del sector privado. Pero no se les puede obligar a nada”, señala.

En la misma línea, Mendoza señala que la propuesta será viable dependiendo de cómo se plantee.

“No profundiza cómo se va a desarrollar. Hablar de economía circular es un tema grande, y más aún si se apuesta por modelos de negocios”, sostiene.

Cabe recalcar que ninguna de las propuestas en materia ambiental de la candidata se encuentra desarrollada en su plan de gobierno.

Omar Chehade (Alianza para el Progreso)

Una de las propuestas más desarrolladas del excongresista de la República es la reforestación de las laderas de los cerros con el uso de aguas servidas recicladas. La idea consiste en habilitar áreas verdes con el fin de “generar un pulmón verde para la ciudad, ofertar espacio público y proteger de las invasiones las laderas de los cerros de Lima”.

Para Gonzales Scheggia, “es una muy buena propuesta” que ya se viene realizando en algunos distritos de la capital.

En la misma línea, Gianmarco Mendoza cree que la idea es viable, aunque enfatiza que se debe establecer cómo se transportarán las aguas tratadas hacia las periferias de la ciudad.

Por su parte, De la Vega considera que la medida puede funcionar siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, como tener una planta de tratamiento de agua, población cercana y un volumen mínimo de agua.

“Si el alcalde tiene toda esa logística, se podría hacer”, señala.

En cuanto al manejo de residuos sólidos y basura, Chehade ha propuesto la creación de infraestructura para su tratamiento. Esta incluye la construcción de cuatro plantas de valorización de los residuos orgánicos e inorgánicos y dos puntos de disposición final de residuos de construcción y demolición.

Los tres especialistas coinciden en que la iniciativa es realizable.

“Es una buena idea, porque hasta ahora no tenemos un lugar idóneo para depositar los residuos de construcción y demolición”, indica Mendoza.

Gonzales Scheggia, sin embargo, advierte que la comuna tendría que encontrar un espacio adecuado para instalar la infraestructura.

“A veces terminan agarrando un parque público para eso y eso sí es un problema, porque desvirtúa totalmente el uso del área verde”, sostiene.

El candidato por APP plantea, también, que se articulen sanciones y normativas a nivel metropolitano para regular las emisiones y ruido de los vehículos motorizados.

Gonzales Scheggia y Mendoza calificaron la medida como inviable, pues —tal como ocurre con la propuesta de Daniel Urresti— esto ya es una obligación municipal.

“Esto ya existe, es parte del Plan Anual de Fiscalización Ambiental (Planefa). En el tema del ruido, por ejemplo, se mide que las bocinas no pasen los Estándares de Calidad Ambiental (ECA)”, asegura Gonzales Scheggia.

Yuri Castro (Perú Libre)

Para abordar la problemática de la escasez de áreas verdes en Lima, el candidato del lápiz propone impulsar una campaña similar a “Adopta un árbol”, de la mano de instituciones privadas.

“Nosotros como Perú Libre trabajaremos de manera conjunta con los diferentes alcaldes para implementar un censo de árboles para determinar la cantidad de árboles que tiene la ciudad e integraremos junto con las instituciones privadas una campaña como la que se ha venido realizando hasta la actualidad ‘Adopta un árbol’”, se lee en el plan de gobierno.

De la Vega y Gonzales Scheggia advierten que la propuesta no introduce novedad alguna, pues la campaña ya viene siendo implementada hace varios años.

“Es una copia, literalmente, del programa ‘Adopta un árbol’”, sostiene De la Vega.

Para Mendoza, la medida puede ser viable siempre y cuando se asegure, además de la siembra de los árboles, un correcto mantenimiento.

“No solamente es sembrar un árbol, el tema es cómo crece”, indica.

Por otro lado, Castro planeta la instalación de dos plantas de tratamiento de segregación, reciclaje y compostaje. Estas, señala el plan de gobierno, serán implementadas mediante alianzas de dos distritos de mayor población “que servirán de modelo para replicarse en los demás distritos de la capital”.

Gonzales Scheggia considera la medida viable, pero –nuevamente– advierte que la infraestructura debe construirse en un espacio que no comprometa las áreas verdes de la ciudad.

“Es en el espacio donde generalmente se genera el conflicto. En estas situaciones, las áreas verdes son las más vulnerables”, señala.

Mendoza agrega que la propuesta no debería tomar en cuenta los distritos de mayor población, sino los que presenten mayor índice de reciclaje.

En cuanto a la contaminación sonora, el postulante de Perú Libre propone el manejo del control de ruidos en las calles. Esta se realizaría a través de una campaña de sensibilización de “alto al ruido” y de una propuesta de un convenio para que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) establezca límites en los decibeles de las bocinas de los autos.

Mendoza y Gonzales Scheggia aseguran que la iniciativa es redundante.

“Todo municipio funciona como una Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA) y puede aplicar sanciones y regular. Es útil siempre y cuando se cumpla, porque termina siendo letra muerta”, advierte el segundo.

Gonzalo Alegría (Juntos por el Perú)

Como solución a la carencia de áreas verdes en la capital, el candidato de Juntos por el Perú ha propuesto la implementación del programa ‘Techo Verde’. Para ello, se instalaría en los techos una membrana a prueba de agua “con hoja de 6 milésimas de plástico y espuma de tres cuartos de pulgada”. El costo –señala el plan de gobierno– sería aproximadamente de US$120 a US$150 por metro cuadrado.

Gonzales Scheggia y De la Vega coinciden en que la idea no es realizable en una ciudad como Lima, principalmente por un motivos estructurales.

“Tienes que tener una infraestructura que aguante ese techo verde. Pero si no hay un buen mantenimiento, se va a filtrar el agua o caerse. Es mucha tecnología y es carísimo”, sostiene De la Vega.

Para el ingeniero forestal, se trata de la propuesta “menos viable de todas las analizadas” pues, además del tema estructural, implicaría que la comuna intervenga en propiedad privada.

“El municipio tiene injerencia en vías públicas, no en viviendas privadas”, asegura.

Mendoza, por su parte, considera que la propuesta podría ser viable si es que se especifica cómo se implementará.

“No es una mala idea, pero hay que aterrizarla. ¿Lo va a manejar con grupos inmobiliarios? ¿Dónde se van a colocar?”, cuestiona.

Por otra parte, Alegría plantea implementar un programa de limpieza pública integral. Este, indica, implicaría una “fuerte inversión en mobiliario urbano” que estaría cofinanciada con capitales privados e incluiría “publicidad en paraderos de buses, papeleras de basura, urinarios, etc”.

Gonzales Scheggia cree que la idea es realizable, pero que su éxito depende de otros factores, como la cultura de reciclaje de la población.

“El equipamiento no funciona si es que no hay una cultura de reciclaje. Si no trabajas en esa zona donde se colocará el tacho, este se convierte en un punto crítico de basura porque todos lo usan mal. Termina siendo contraproducente”, asegura.

De la Vega, por su parte, calificó la propuesta como inviable por los mismos motivos.

“Básicamente sería poner más tachos, lo cual es insuficiente”, precisa.

Para Mendoza, la medida es redundante, pues ya es una obligación edil dotar de infraestructura para la basura.

Por último, el candidato de Juntos por el Perú plantea la construcción de andenes como muros de contención. Según su plan, “buena parte” de estos muros estará construido en forma de andenerías para el cultivo de rosas o panllevar. La obra sería cofinanciado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Los tres expertos consideran que la propuesta es inviable. Según explica Gonzales Scheggia, ello se debe a que no puede establecerse que se realizarán cultivos si no se asegura, primero, un suministro de agua para el proyecto.

“En la mayor parte de las laderas de los cerros, donde hay población asentada, ni siquiera hay agua para las personas. entonces, si quieres hacer cultivos, se tiene que ver el tema de agua”, señala.

Para de la De la Vega, la infraestructura sería inviable por un tema estructural. Mendoza, por su parte, señala que para que funcione “se necesitan suelos con bastantes nutrientes”.

Propuestas pobres

Tras revisar las propuestas de los candidatos al sillón municipal de Lima Metropolitana, los expertos aseguran que, en general, no existe una mirada técnica que muestre voluntad por mitigar los problemas medioambientales de la capital.

“Se nota que la mayoría de candidatos no ha capitalizado políticamente el tema ambiental. No tienen una propuesta que vaya a una necesidad real de la población, sino que están repitiendo lo que ya existe. No se animan a tener una propuesta verdaderamente desarrollada con profesionales”, sostiene Gonzales Scheggia.

Fernando de la Vega, por su parte, enfatiza que los planes de gobierno han incluido propuestas que ya se encuentran establecidas en las normas ediles.

“Aparentemente, estos señores no tienen la menor idea de que ya existe una normativa”, indica.

Asimismo, el ingeniero forestal advierte que la tendencia de los postulantes es crear nuevas áreas verdes mediante mecanismos complejos y de alto costo, cuando existen espacios destinados a áreas verdes que requieren mantenimiento.

“Hablan de poner un techo en Paseo de la República y techos verdes, cuando tienes un montón de áreas que requieren atención y es mucho más barato”, precisa.

Para Gianmarco Mendoza, el próximo alcalde de Lima Metropolitana debe promover la investigación en materia medioambiental.

“Se debería hacer una alianza con municipalidades que hay en Lima para promover la investigación con conciencia ambiental. Una incubadora municipal de proyectos sería una buena propuesta para ver temas de remediación, energía renovable, etc.”, señala.