La Unidad de Periodismo de Datos revisó sus planes de gobierno, y junto a tres especialistas analizó la viabilidad de sus propuestas en materia de comercio ambulatorio. Los expertos contactados son Fernando Gonzales, investigador del Instituto Peruano de Economía (IPE); Augusto Linares, socio del Estudio Linares y Carlos González Prada, asociado principal de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.

El análisis revela que menos del 50% de las propuestas sobre comercio ambulatorio son viables. Concretar la mayoría de ellas dependen realmente de factores externos. El candidato Rafael López Aliaga es quien ha realizado menos promesas en este sector: dos. Los expertos señalan que la mayoría son inviables o requieren de factores externos para poder concretarse.

Daniel Urresti

La mayoría de propuestas formuladas por el candidato por Podemos Perú, quien lidera la encuesta, depende de factores externos para llevarse a cabo. Por ejemplo, para crear una norma especial con incentivos tributarios y administrativos para incentivar la reubicación de los comerciantes ambulantes, una de las promesas, se necesita responder a una estrategia integral de formalización y coordinar con las organizaciones gremiales de comerciantes informales, según explica Fernando Gonzales.

Por su lado, el abogado Augusto Linares menciona que el uso de espacios públicos con capacidad ociosa requerirá de un trámite administrativo que, en algunos casos, podría ser complicado por las características legales del predio y el cumplimiento de las fórmulas legales exigidas por parte de los comerciantes ambulantes.

Por último, Carlos González Prada detalla que si bien la propuesta tiene un objetivo válido, su viabilidad estaría sujeta a los titulares de los establecimientos comerciales que los albergarían. “Debemos tener presente que la Ordenanza 1787 ya contempla mecanismos y herramientas para la formalización de los comerciantes ambulantes”, recalca.

Rafael López Aliaga

El candidato por Renovación Popular, segundo en la encuesta, es quien ha realizado menos promesas en este sector: dos. Una de ellas orientada a registrar al 80% de los comerciantes ambulantes en un Plan integrador de la lucha contra la delincuencia común, pero no a formalizarlos. Pese a ello, para Gonzales esta propuesta es inviable debido a que la meta planteada no es directamente comprobable debido a la itinerancia asociada al comercio ambulatorio. “El comercio informal y la delincuencia común no necesariamente están relacionados. La propuesta no resulta del todo concreta”, enfatiza.

En la misma línea, González Prada menciona que aunque es positivo el registro de comerciantes ambulantes; registro que como ya se mencionó, prevé la Ordenanza 1787, la propuesta en sí no aterriza cual es el fin del registro de los comerciantes ambulantes respecto a la lucha contra la delincuencia ni explica cómo se articula esta participación con los otros agentes, dentro de los cuales se ha omitido mencionar a la Policía Nacional del Perú y a las municipalidades distritales. “Tengamos presente que en virtud a la Ley Orgánica de Municipalidades ya la Municipalidad Metropolitana de Lima cuenta con competencias para “Crear, normar, dirigir y controlar el Sistema Metropolitano de Seguridad Ciudadana, con arreglo a la ley de la materia”, sostiene.

Para Linares, aún cuando la promesa es factible, la fórmula es genérica y no permite conocer si realmente es posible de concretarse. Los expertos consultados señalan que para cumplir con su otra promesa, que contempla erradicar abusos de actividades comerciales, a través de acciones pertinentes en la comisión de infracciones e incumplimientos a la ley por parte de vendedores ambulantes frente a los clientes, se depende de factores externos o es necesario cuidar que únicamente sean objeto de sanción aquellas conductas previstas como tales.

George Forsyth

Una de las propuestas del candidato de Somos Perú contempla contar con comercio ambulatorio empadronado, con declaraciones de compromiso y autorización municipal temporal. Este objetivo se lograría mediante una revisión y modificación de la legislación vigente referida a la ubicación en el Centro Histórico de Lima, espacios públicos que cuenten con áreas verdes y ubicados fuera del Centro histórico con la finalidad de elaborar un Plan Regulador complementario del Comercio Informal.

Según el análisis realizado por los tres especialistas consultados, se depende de factores externos para desarrollar la promesa. Fernando Gonzales señala que al regular el comercio ambulatorio, el municipio debe tener en cuenta que el establecimiento de zonas rígidas debe ser una medida excepcional por motivos de protección de monumentos, ornato o seguridad, y no se debe desconocer la situación de quienes dependen de esa actividad para auto sostenerse.

Por su lado, Augusto Linares menciona que aún cuando es posible, jerárquicamente existen limitaciones para ejecutar cambios normativos. “Hacerlo dependerá de que las modificaciones que piense ejecutar el candidato se encuentren dentro de su ámbito de competencia funcional”, advierte.

Para Carlos González Prada la propuesta requiere mayor desarrollo para poder evaluar su viabilidad.

En el caso de las otras dos propuestas evaluadas, ninguna consiguió que los tres expertos concuerden en su viabilidad.

Elizabeth León Chinchay

La candidata del Frente de la Esperanza es una de los tres aspirantes a la alcaldía de Lima Metropolitana que ha logrado que al menos una de sus propuestas sea viable para los tres expertos. Para ellos, su propuesta de formalizar actividades de emprendimientos brindando cursos formativos y conexión con el mercado; entidades públicas, privadas, ONG’s y la sociedad civil es factible.

No obstante, Fernando Gonzales señala que es importante recordar que la Municipalidad Metropolitana de Lima ya cuenta con alianzas institucionales para brindar talleres de capacitación. En ese sentido, el economista menciona que es necesario evaluar el impacto de esta práctica sobre la productividad de los trabajadores y sus posibilidades de acceder a un mejor empleo.

En cuanto a la propuesta de crear corredores comerciales, los especialistas consultados concuerdan en que su viabilidad dependerá del plan de acción. “La creación de corredores comerciales en zonas de alta confluencia de consumidores puede ser útil para la reubicación y formalización de comerciantes”, sostiene Gonzales.

Omar Chehade

El candidato de Alianza para el Progreso propone reubicar al 30% del comercio ambulatorio del Cercado de Lima, a través de la implementación de un programa de reubicación de comercio ambulatorio mediante facilidades en licencias, incentivos tributarios y administrativos para la generación de nuevos espacios comerciales. Dos de los tres expertos consultados señalan que concretar esta propuesta depende de otros factores.

“Un programa de reubicación del comercio ambulatorio podría resultar favorable para el ordenamiento de espacios públicos. No obstante, se debe tener en cuenta la demanda del mercado, ya que los comerciantes se ubican en espacios con alta afluencia de personas”, explica Fernando Gonzales. Para Augusto Linares, aún cuando es posible, existen limitaciones para ejecutar cambios normativos que se deben tener en cuenta.

En cuanto a sus otras dos propuestas: disminuir en 30% el comercio ambulatorio en el Cercado de Lima y contar con 80% de almacenes formalizados, ninguna consiguió que los tres expertos concuerden en su viabilidad.

Yuri Castro

La propuesta del candidato por Perú Libre de informar y capacitar a los comerciantes acerca de las medidas y acciones a desarrollarse en los protocolos de seguridad Covid- 19 fue considerada viable por los tres especialistas. Sin embargo, el economista del IPE, Fernando Gonzales, asegura que pese a que sí es factible, su impacto es poco significativo. “Los protocolos de uso de mascarillas y lavado de manos ya han sido difundidos de manera extensiva durante los dos últimos años”, señala.

Además, Gonzales sostiene que en zonas de alta densidad de comercio ambulatorio, resulta poco probable que las capacitaciones por sí mismas logren asegurar el distanciamientos requerido entre puestos, sin complementarse con medidas de fiscalización y ordenamiento. “La propuesta se da en un contexto de significativa caída de severidad de los casos de Covid-19 ante la alta tasa de vacunación e inmunidad natural entre la población”, asegura.

Su propuesta de implementar y adaptar las calles, losas u otros espacios públicos con elementos de pintura, señales, conos u otros, mediante señales, el abogado Augusto Linares explica que aún cuando es posible, no se detalla cómo se llevará a cabo por lo que no es posible determinar su viabilidad. Para Gonzales las medidas de señalización son necesarias, pero probablemente insuficientes en espacios de gran confluencia de comerciantes, debido al reducido espacio disponible.

Gonzalo Alegría

Los expertos coinciden en que la propuesta del candidato de Juntos por el Perú de desarrollar mercados al aire libre, mediante la tabulación de resultados de un censo de ambulantes realojados, indicadores de higiene, lotes, carritos de venta, entre otros, es factible. “Esta propuesta es viable, aunque podría ser más eficiente si el censo se orienta a la totalidad de comerciantes ambulantes con miras a identificar la situación del comercio ambulatorio general y a partir de ahí explorar alternativas de mejora”, dice Carlos González Prada, asociado principal de PPU.

Por su lado, Fernando Gonzales del IPE explica que sí se cuenta con la experiencia de la creación de mercados al aire libre durante la pandemia. “Su viabilidad final dependerá de la escala del proyecto”, asegura y recalca que se debe tener en cuenta que la ubicación de los nuevos mercados en zonas de alta demanda será clave para la participación de comerciantes en estos.

En cuanto a las propuestas de reordenar el comercio ambulatorio en los principales distritos afectados potenciando la formalización y reordenación para erradicar el caos; e implementar un plan en el que los serenos ya no se dediquen a embargar mercancías a los ambulantes o cerrar sus locales, ninguna consiguió que los tres expertos concuerden en su viabilidad.