Al sillón provincial se presentan Daniel Urresti (Podemos Perú), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), George Forsyth (Somos Perú), Elizabeth León (Frente de la Esperanza), Omar Chehade (Alianza para el Progreso), Yuri Castro (Perú Libre) y Gonzalo Alegría (Juntos por el Perú). En la última encuesta de El Comercio-Ipsos, el 30% de los ciudadanos participantes señaló al caos vehicular como el segundo problema más urgente que la nueva autoridad deberá atender en la capital, después de la inseguridad en las calles.

Este Diario se contactó con tres especialistas a fin de conocer sus análisis sobre las propuestas de los aspirantes a la comuna. Alfonso Florez, gerente general de la Fundación Transitemos; Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar; y Luis Javier Chacón, exdirector de Fortalecimiento y Planificación de la Movilidad de Promovilidad del MTC, compartieron sus puntos de vista, aunque también resaltaron algunas observaciones de fondo.

Florez, por ejemplo, recalcó que la mayoría de ofrecimientos de obras no dependen del municipio y, por tanto, quien ocupe el puesto deberá trasladar y gestionar su implementación a través de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

“Las competencias en transporte recaen sobre la ATU porque esta absorbió las funciones que tenía la gerencia de transporte urbano tanto de Lima como del Callao, la autoridad autónoma del tren eléctrico y el Metropolitano. Entonces, la responsable de los planes y desarrollo del transporte en la capital siempre es la ATU. Cualquier iniciativa o propuesta referidas a transporte tienen que ser, en todo caso, presentadas a esta autoridad competente. Pueden ser buenas ideas, pero no es el municipio el que delibera y ejecuta”, precisó.

En el mismo sentido, Quispe agregó que las ofertas de obras, tales como la continuación del proyecto de metro, los corredores o la creación de más medios de transporte no resultan malas en sí mismas, sino que no son realizables bajo la sola voluntad de la alcaldía provincial. Sostuvo que los candidatos debieron trabajar sus planes con un énfasis mayor en la mejora del tránsito.

En tanto, Chacón remarcó que las propuestas relacionadas con la Línea 3 del Metro de Lima no son temas nuevos, pues la obra ya se encuentra priorizada desde el Ministerio de Transportes, que es el sector en el que está adscrita la ATU. “Son ofrecimientos buenos, pero hay que ser claros es que eso ya está encaminado bajo responsabilidad de otros actores”, comentó.

Calificación por propuesta

De acuerdo con el último sondeo de intención de voto de El Comercio-Ipsos, publicado el 11 de setiembre, Daniel Urresti (Podemos Perú) es el candidato que aglutina mayor preferencia, con un 27%. Entre sus ofrecimientos de campaña en materia de transporte y tránsito, están la construcción de anillos viales, la creación de teleféricos y el diseño de un sistema de transporte de carga que incluya estacionamientos.

Con referencia a la promesa de teleféricos, el exfuncionario del MTC, Luis Javier Chacón, advierte que, si bien es viable como competencia municipal, puede ser “no tan realista” en términos de tiempo y demanda técnica. “Varios candidatos proponen teleféricos y son propuestas interesantes, pero hay que pensar en qué tan realizables son. No es muy realista que los puedan terminar en un solo período de 4 años de gestión. Los teleféricos ameritan un previo estudio técnico y la elaboración del expediente. Es bueno que estas ideas se tengan sobre la mesa, pero también hay que tomar en cuenta la baja probabilidad de llegar a su ejecución en un plazo acotado”, dijo.

Rafael López Aliaga (Renovación Popular) es el candidato que figura en segundo lugar de intención de voto, con un 25%. Al igual que Urresti, López Aliaga propone teleféricos, pero también un servicio de tranvía y el desarrollo de un expediente técnico para la línea de metro Villa El Salvador-Puente Piedra.

Alfonso Florez, de Transitemos, recuerda que en Lima hace falta una actualización del plan maestro para el desarrollo del transporte urbano. También insiste en que cualquier propuesta centrada en completar las líneas del Metro de Lima debe pasar por la ATU. “El plan maestro de transporte que se elaboró en su momento en el 2004 y se actualizó en el 2013, contemplaba 6 líneas de metro para Lima. Todas ellas subterráneas, salvo la Línea 1, que se concluyó en superficie. Pero todas las demás, como la que se viene ejecutando, que es la Línea 2, son subterráneas. Lamentablemente, los planes son dinámicos y, a la fecha, la ciudad ha cambiado mucho. Un tema pendiente es tener un nuevo plan maestro de transporte y que se contemplen esas líneas pendientes que mencionan los candidatos. En todo caso, sigue siendo una competencia de la ATU; no de los alcaldes”, comentó.

Por su parte, Luis Quispe Candia, de la ONG Luz Ámbar opinó que la propuesta de completar las líneas de metro resultaría inviable por tratarse de un proyecto que lleva casi una década. Agregó que los teleféricos ya existían como una obra pendiente desde el municipio y no dependen de la ATU. “Ya es un proyecto que está encaminado y sí se puede viabilizar desde la alcaldía. Aún así, el teleférico es parte del transporte y en algún momento tendrá que pasar a la ATU”, indicó. En cuanto a la propuesta de tranvía en la Avenida Universitaria, Quispe explicó que sería inviable si se considera el tiempo previsto para su realización y los estudios que demandaría.

Para Luis Javier Chacón, la propuesta de un tranvía es “técnicamente viable, pero no es lo recomendable”, debido a su alto costo. “Si el estudio técnico indica que se debe tener un sistema de transporte entre dos puntos, lo ideal sería pensar en un sistema de bus de tránsito rápido, que lo conocemos como el Metropolitano. La desventaja del tranvía es que es demasiado costoso. Si ya el Metropolitano tiene algunos problemas respecto a su tarifa y toda la subvención, con un tranvía sería muchísimo más alto”, señaló.

George Forsyth (Somos Perú) es el tercer postulante con más expectativas de voto, según la encuesta de El Comercio-Ipsos, con un 15%. Entre sus promesas para el municipio, está la implementación de corredores, estaciones y una tarjeta única para un sistema de transporte multimodal. También sugiere la puesta en marcha de teleféricos, además de una red de ciclovías que interconecte hasta seis distritos.

Luis Javier Chacón remarca que el ofrecimiento de un sistema integrado de transporte multimodal pasa por competencia de la ATU. “La idea, de fondo, es interesante, pero no se puede realizar de manera aislada. Se tendría que coordinar mucho con la ATU”. Con respecto a la red de ciclovías, el especialista Luis Quispe Candia señala que sí es viable y de competencia municipal. No obstante, estima que será necesario gestionar para la obtención de mayor presupuesto y así concretar las rutas para bicicletas en los diferentes distritos.





Elizabeth León (Frente de la Esperanza) tiene un 3% de intención de voto en el estudio de Ipsos, al igual que los demás candidatos en carrera. La aspirante de este partido enfoca su plan de gobierno en la semaforización sincronizada, el reordenamiento del transporte público y la reforma de la ciudad en un territorio policéntrico.

Sobre el sistema integrado de semáforos que propone León, el exfuncionario Luis Javier Chacón refirió que “esta proyección ya existe por medio de Protránsito, que se encarga de la gestión sincronizada de semaforización”. “Lo ideal sería sincronizar a esta única central en los distintos distritos. No es algo nuevo, pero por lo menos se rescata la importancia”, expresó. Con respecto al reordenamiento del transporte público, que incluye la formalización de buses, Chacón recordó nuevamente que esa competencia es de la ATU. “Siempre va a depender de la ATU. Entonces, el municipio bien podría impulsar la gestión, aunque en un rol secundario”, señaló. En cuanto al reordenamiento territorial, opinó que “es un componente interesante, pero que se entiende poco palpable o viable porque va a ameritar una adecuada actualización del uso de suelos que se tiene en la ciudad y una fiscalización bastante extensa”.

Alfonso Florez, en contraste, rescata la propuesta del territorio policéntrico porque “eso haría que se evite la congestión vehicular”. “Si, por ejemplo, el cono norte, el cono sur y el cono este de Lima contaran con todos sus servicios de calidad –cada uno con un gran hospital, colegios y universidades, oficinas de empresas descentralizadas– no habría necesidad de trasladarse. Pero ahora, el 20% de las vías de Lima que conducen a los centros laborales se saturan. Con el diseño de una ciudad policéntrica, ya no tendríamos esa realidad”, estimó.

Omar Chehade (Alianza para el Progreso) figura en la encuesta con un 4% de intención de voto. Entre sus ofertas de campaña está la construcción de nuevos ejes viales peatonales, puentes sobre los ríos Chillón, Rímac y Lurín, y funiculares para la Costa Verde.

El especialista Luis Quispe Candia estima que la propuesta de nuevos ejes viales se traduce en mejorar las vías peatonales y que “si bien está dentro de la competencia del municipio, evidentemente va a requerir presupuesto”. Con respecto a construir puentes sobre ríos, coincidió en que son necesarios a fin de evitar cuellos de botella para los cruces. Sin embargo, dijo que será importante priorizar puntos donde específicamente se requiera tal obra, pues no en todos hay un mismo flujo vehicular. “Tendría que asegurarse un estudio técnico para delimitar dónde se tienen que construir. De otra forma, es una propuesta genérica”, dijo. Sobre los funiculares, Quispe sostuvo que la idea es buena y viable.

Yuri Castro (Perú Libre) se mantuvo también en el último sondeo con un 2% de preferencia entre los electores. Sus tres propuestas más resaltantes son la del rediseño de 3.000 intersecciones de vías, además de la construcción de anillos viales periféricos y el establecimiento de rutas alternas a los peajes.

Sobre el ofrecimiento de anillos viales, Alfonso Florez, de Transitemos, precisó que “ya hay una propuesta que tiene años, que es la del anillo periférico vial norte y que se gestó desde la candidatura de Alberto Andrade [quien fue alcalde de Lima entre los años 1995-1998 y 1998-2002]. Pero en ese tiempo se le recortó el presupuesto a la municipalidad de Lima y no hubo manera de ejecutar el anillo periférico. Los estudios tienen muchos años, pero depende de varios factores sacar el proyecto a flote y uno de esos factores es el presupuestario”, explicó.





Gonzalo Alegría (Juntos por el Perú) obtuvo un 3% de intención de voto en el estudio de Ipsos. Entre sus propuestas para Lima Metropolitana está la anulación de peajes urbanos, el retiro de permiso municipal de obra en la Carretera Central y la creación de teleféricos.

“Los contratos, lamentablemente, malos o buenos, se tienen que respetar. La propuesta de anular los peajes me parece muy demagógica. Los peajes existen porque la obra la ejecuta un privado, y este busca recuperar su inversión. Los privados hacen las obras porque al Estado no le alcanza el presupuesto. Entonces, si la municipalidad tuviese el dinero, esta habría asumido obras y dispuesto no colocar peajes. Se pueden revisar los contratos, y ha habido intentos, pero no es tan viable en la realidad”, explicó Alfonso Florez. Con respecto a la liberación de la Carretera Central, Florez recordó que esto afectaría la conclusión de la obra de la Línea 2 del metro.

“El señor Alegría está ofreciendo algo que no va a cumplir. En principio, las concesiones que se han hecho son contratos ley y la única forma de mejorar el contrato es mediante adendas y que cualquiera de las partes invite a un tribunal arbitral. Pero ofrecer que se van a desaparecer los peajes no tiene sentido. No está en la capacidad del alcalde ni tampoco siquiera el Congreso puede hacerlo”, sostuvo Luis Quispe Candia, de la ONG Luz Ámbar.