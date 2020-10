Luego de menos de dos años en el cargo, George Forsyth anunció oficialmente este mediodía su renuncia como alcalde de La Victoria, según pudo confirmar El Comercio. La medida se realiza en el último día del plazo para que autoridades locales y regionales dimitan con el fin de participar en las Elecciones Generales 2021.

Forsyth participa de la sesión virtual del Concejo Municipal, que inició minutos antes de las 12:30 m. El regidor Luis Alberto Gutiérrez Salvatierra, militante de Somos Perú, quedará al frente de la municipalidad.

Dos fuentes de este Diario que presenciaron el anuncio señalaron que, además, Forsyth agradeció a los regidores el trabajo conjunto y la aprobación de ordenanzas. Luego, la reunión pasó a los informes de gestión de las distintas áreas ediles, con la presencia del saliente alcalde.

Como se ha informado, Forsyth se afilió recientemente al partido Restauración Nacional y se perfila como el precandidato presidencial de dicho partido, que ha entrado a una etapa de renovación que incluye el cambio de nombre a Victoria Nacional.

En las elecciones municipales del 2010, Forsyth resultó electo regidor de La Victoria con el Partido Popular Cristiano (PPC).

En los comicios del 2018, llegó a la alcaldía del distrito tras postular con el partido Somos Perú. Juró al cargo el 3 de enero del 2019.

Hace unos días, John Fernández, secretario general de Restauración Nacional, confirmó que el Comité Ejecutivo Nacional del partido decidió otorgarle a Forsyth un cargo dirigencial en la Comisión Política.

A inicios de setiembre, Forsyth fue consultado en América TV por su eventual acercamiento a la citada organización política. “Restauración Nacional me parece importante. Me parece importante para hacer política pertenecer a un partido. Yo no pertenezco a ningún partido, entonces, es una opción sumamente interesante de la cual hablaremos quizá en estos días”, respondió entonces.

