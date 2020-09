El alcalde de La Victoria, George Forsyth, admitió este lunes que evalúa la invitación para afiliarse al partido Restauración Nacional. Esto tras ser consultado si se podría inscribir a dicha agrupación política.

“Restauración Nacional me parece importante. Me parece importante para hacer política pertenecer a un partido. Yo no pertenezco a ningún partido, entonces, es una opción sumamente interesante de la cual hablaremos quizá en estos días”, afirmó en América Televisión.

George Forsyth -quien ganó la Alcaldía de La Victoria por Somos Perú, pero no está inscrito a dicho partido- indicó que está “analizando” las opciones de las agrupaciones que lo han invitado a participar en sus filas.

Sin embargo, enfatizó que está “metido” en su gestión como burgomaestre de La Victoria.

“Yo lo he comentado en su momento, me han buscado muchos partidos y uno siempre agradecido de que te inviten a compartir quizás un cambio, ahí estamos justamente analizando, pero te digo la verdad, estoy tan metido en este tema que queremos que esto salga bien”, señaló durante un megaoperativo contra el comercio ambulatorio en calles aledañas a la avenida Grau, para reducir los contagios de COVID-19.

Consultado sobre quién fue la persona encargada de hacerle la invitación al partido Restauración Nacional, Forsyth se comprometió a dar mayores detalles más adelante.

“Lo hablaremos en unos días, ¿te parece? Obviamente ya quedó el compromiso, lo conversamos, pero hoy sí tengo que estar concentrado”, respondió.

Señaló también que su evaluación está centrada en la participación de un partido político, ya que esto forma parte de una primera etapa a fin de tener una visión de país.

“[¿Hay posibilidad?] Por supuesto, de participar en un partido, de eso estamos hablando, la primera etapa es participar en un partido que me parece importante para tener una estructura, una visión de qué cosas hacer para el país”, dijo.

George Forsyth lidera la intención de voto con 25%, de acuerdo a la última encuesta de Ipsos Perú. El alcalde registra dos puntos porcentuales más que el mes anterior, cuando obtuvo el 23% de preferencias.

Le siguen -de acuerdo al estudio de opinión en la zona urbana- el congresista Daniel Urresti, de Podemos Perú (10%), la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori (7%), y la exparlamentaria Verónika Mendoza, quien lidera el movimiento Nuevo Perú (6%).

George Forsyth