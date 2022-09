El candidato de Alianza para el Progreso (APP) a la alcaldía de Lima, Omar Chehade, afirmó que “lamentablemente” hay postulantes que “están estafando a la capital” con sus propuestas. Añadió que de llegar al palacio municipal, su primera medida será abrir la plaza de armas.

— Para frenar los índices de criminalidad en Lima, usted propone organizar a las juntas vecinales, elaborar un mapa del delito actualizado y contar con una central de cámaras. Pero todas estas medidas, en diferente magnitud, están en marcha y no han tenido un impacto real. ¿Por qué con usted será diferente?

Porque las cámaras de video vigilancia que se han venido implementando primero que son insuficientes y, en segundo lugar, han sido [instaladas en] muy pocos distritos, o en distritos mesocráticos o residenciales, entonces lo que nosotros queremos es articular en los 43 distritos de Lima, que haya cámaras de video vigilancia integradas con las comisarías, con botones de pánico. Ósea hay que invertir, sin duda cuesta, claro que sí, en la lucha contra la inseguridad ciudadana no se va a invertir S/100 o S/500. Hay que luchar contra grandes mafias, raqueteros, contra muchos inmigrantes, gente que ha venido de afuera, que evidentemente no son pocos y se ha incrementado la delincuencia. La lucha contra la delincuencia no solo le compete a la Municipalidad de Lima, también a la Policía Nacional, y a las juntas vecinales. También necesitamos contar con un serenazgo profesional, que tenga armas no letales y pueda luchar de tú a tú con el delincuente.

— También plantea que se integre una herramienta de reconocimiento facial a las cámaras de vigilancia. ¿Cuánto costaría este sistema? ¿En qué puntos se va a priorizar su instalación?

Mira, lo que cueste, lo que sea necesario, el tema no es cuánto va a costar…

— Pero tiene un aproximado, porque el presupuesto de la Municipalidad de Lima es limitado…

Mira, cuestan cientos de millones, eso está clarísimo, pero nosotros no solo tenemos un presupuesto en la Municipalidad de Lima, nosotros vamos a recurrir al otro presupuesto, Lima tiene un régimen especial, no solo vamos a ser alcalde de Lima, sino gobernador regional de Lima, y además vamos a exigir al gobierno central dicho presupuesto, es la capital, que es casi un país, tiene 11 millones de habitantes contando a los extranjeros. Y por supuesto que vamos a tocar las puertas a la empresa privada y a la banca mundial. Si nosotros tenemos que derrotar a la inseguridad ciudadana, la vamos a derrotar, porque sin seguridad, lo demás prácticamente es secundario. Si hay seguridad va a venir la inversión pública, la inversión privada, la inversión extranjera y las familias se van a beneficiar a través de mejores empleos, más turismo.

— ¿Cree que sus adversarios están prometiendo acciones que exceden a las funciones de un alcalde de Lima? Por ejemplo, Urresti propone capturar a 200 delincuentes por día; y López Aliaga plantea reabrir el penal del SEPA, que ni siquiera está en la capital.

Mira, esos candidatos están falseando, están estafando, lamentablemente a la capital, cosa que nosotros no hacemos. En el caso del señor Urresti que promete detener a 200 personas al día, eso es falso porque el serenazgo o el civil no pueden detener, no tiene facultades para ello, eso lo hace la Policía Nacional, y en flagrancia lo que existe es el arresto ciudadano o digamos la aprehensión. Pero eso es en contados casos, un sereno que no está capacitado, que no tiene armas, es bien complicado que intervenga en una balacera, por ejemplo, o cuando un delincuente roba y tiene en su poder un arma de fuego. Lo que se tiene que hacer es integrar [las acciones] con la Policía Nacional. Entonces, Urresti invade potestades que no le corresponden al alcalde, al ofrecer promesas falsas.

Y en el caso del otro señor, López Aliaga, él puede solicitar, el alcalde tiene un liderazgo, pedir al presidente la reapertura del SEPA, pero que él lo pueda abrir es absolutamente imposible, es una competencia directa del ministro de Justicia, y obviamente del gobierno central.

— ¿La reducción de la inseguridad es una tarea que principalmente le corresponde al Ministerio del Interior? ¿Cuánta responsabilidad tiene el alcalde de Lima?

Mira, según la Constitución, el control interno le corresponde al Ministerio del Interior, y al jefe de Estado que es el comandante en jefe de las fuerzas policiales, sin embargo, el alcalde es el que jefatura la ciudad, es el líder, el que concierta, colabora junto con las autoridades, es el que allana el terreno a las autoridades centrales, llámese Policía Nacional, ministro del Interior, o al policía de a pie. Ahora un tema importante, el alcalde puede colaborar a través de un sereno capacitado, profesional, técnico y que en algún momento tenga armas no letales. Nosotros queremos llegar a un serenazgo integrado, sin fronteras, sacar a los serenos a las calles, contar con buenas cámaras de vigilancia, ya ese hecho es un disuasivo contra la delincuencia.

— Usted, además, proyecta dotar de armas no letales a los serenos, pero hemos visto abusos de parte de estos, sobre todo con los ambulantes. ¿No puede resultar peligrosa esta medida?

No, no, quiero que me entiendas bien la idea, es armas no letales después de un año de capacitación, no le vamos a dar armar no letales al día siguiente de asumir el cargo de alcalde, primero los vamos a capacitar en una escuela profesional superior de serenazgo, en el que se va a capacitar al sereno no solo en el terreno académico y físico, sino también en el psicológico. Una vez que nosotros capacitemos a un verdadero serenazgo, ya en ese momento podemos llegar a las armas no letales.

“Necesitamos un serenazgo profesional, que pueda luchar de tú a tú con el delincuente”, afirmó Chehade. (Foto: Jorge Cerdán | El Comercio)

— Usted propone mejorar el metropolitano y la línea 1 del Metro de Lima, y a la par crear tres corredores nuevos. Pero estas tareas le corresponden a la ATU. ¿Cómo las hará viable? ¿Y con qué presupuesto?

Sobre la infraestructura, todavía no ha perdido la competencia el alcalde de Lima, ni el tránsito, entonces, nosotros como jefes de la ciudad tenemos que encabezar toda una campaña para que estas megaobras que van a descongestionar Lima se terminen de realizar, no puede ser posible que la línea 2 del metro de Lima se haya quedado en 25% de avance, cuando debió haber sido inaugurada hace tres años y esto es por corrupción, por adendas. Nosotros vamos a concertar todas las semanas con la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, con el gobierno, y con el MTC para que estas obras se terminen. Lamentablemente, como no ha habido liderazgo en la época del señor Múñoz, y él no ha hecho absolutamente nada y tampoco ha denunciado estos actos de corrupción.

Y, además, el alcalde de Lima puede pedir créditos, como lo hizo Castañeda con el Metropolitano, un crédito a bajo interés al Banco Mundial, si nosotros tocamos las puertas a la banca mundial, a la empresa privada, y hacemos obras por impuestos, es claramente factible terminar las grandes obras que van a descongestionar Lima. Queremos priorizar el transporte público masivo, no solo los metropolitanos, sino también los trenes eléctricos.

— ¿Cuál será el criterio para formalizar a los mototaxistas?

El criterio es atraerlos, si tú a un mototaxista le dices que lo quieres formalizar simplemente como si fuera un trabajador ambulante, no lo vas a hacer, porque no van a tributar cuando ellos no van a obtener nada a cambio. El incentivo serán, en el caso de los mototaxistas, policlínicos para atender a sus familiares, seguros de vida, que hace mucho tiempo lo piden con total legitimidad. Cuando nosotros hagamos conveniente no solo para el mototaxista, sino también para el ambulante la formalización, ten la completa seguridad que los vamos a formalizar. Hay que respetarlos, los mototaxistas unen la ciudad, son los que unen las partes altas de Lima con las partes más urbanas, donde un colectivo no puede subir.

— En su plan de gobierno, estiman que Lima tiene 300 kilómetros de ciclovías, pero no están integradas. ¿Cuántos kilómetros de ciclovías requiere la capital? ¿En un eventual, primer año de gestión cuántas construirá?

Son 294 kilómetros, exactamente, pero están pésimamente armadas. Mira, el problema no es la longitud de la ciclovía, tenemos la quinta o la sexta ciclovía más extensa en kilómetros de América Latina, el problema no es ese, sino que está pésimamente construida, no tiene continuidad y generan accidentes, lesiones y muertes. Nosotros vamos a generar ciclovías con continuidad, que estén en buen estado, nuestra prioridad será el peatón, los discapacitados, con pistas, veredas, parques, con buena señalización, y en segundo lugar el ciclista, porque uno de cada cuatro de las personas que viven en Lima se moviliza a pie o en bicicleta, el 25% de los capitalinos.

— La plaza de armas de Lima ha permanecido enrejada durante gran parte de los 14 meses del gobierno de Pedro Castillo. ¿Usted la abrirá a los ciudadanos y a los turistas? ¿Qué pasa si el gobierno central se opone a esto?

Nuestra primera ordenanza en la municipalidad será para reabrir el centro histórico, la plaza de armas, porque ha sido cerrada de manera inconstitucional por este infame gobierno de Pedro Castillo por miedo a las manifestaciones populares a raíz de su pésima administración, por las denuncias de corrupción en su contra. Estamos prácticamente en un estado de sitio de facto, Esta situación [de cierre] ha hecho quebrar a miles de negocios, restaurantes. Y no solo afecta a propietarios, sino también a los trabajadores, que viven del turismo, del comercio. Nosotros vamos a reabrir [el centro histórico], no tenemos miedo, el jefe de la ciudad es el alcalde y no el presidente. Lamentablemente, el alcalde encargado Romero hace muy mal en encubrir los actos ilegales del presidente y acompañarlo en este cierre de la plaza de armas.

— Usted también plantea brindar agua potable a los 800 mil ciudadanos en Lima que no tienen acceso a este servicio. ¿La Municipalidad de Lima tiene los recursos para ello? ¿No es más una tarea del gobierno central?

No, a ver, nuestra propuesta no es la que señala el señor López Aliaga que es poner tanques [de agua] en las alturas de los cerros, no, lo que tenemos facultad nosotros es sobre sobre el saneamiento físico y la titulación. Cuando la municipalidad promueve la titulación, el saneamiento físico, en ese momento llega el medidor a las casas, y les colocan agua y desagüe. La facultad es titulación y saneamiento físico, con ello inmediatamente el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento coloca medidos de agua y desagüe, esa es nuestra propuesta y la vamos a cumplir. El gran problema es que las autoridades municipales se han dedicado a hacer otras cosas y a prometer cosas que no han cumplido. Hay cerca de un millón de personas que no tienen agua ni desagüe. Y otras dos millones que tienen agua de mala calidad o solo por horas, hablamos del 20% de ciudadanos de la capital, y eso hay que acabarlo.

— ¿Los audios de César Acuña y la censura de Lady Camones de la Presidencia del Congreso le pueden pasar factura a su candidatura en Lima?

De ninguna manera, porque mi candidatura es vecinal, es autónoma, yo defiendo a mis 42 candidatos a los distritos de Lima por APP, y porque fundamentalmente yo no respondo por actos de terceras personas, no me hago cargo de actos u omisiones de terceros, los actos de las personas, ya sean responsabilidades políticas o penales, son personalísimas.

— ¿En APP les ha faltado mejorar los filtros para elegir a sus candidatos? Por ejemplo, llevaron al Congreso a Freddy Díaz, hoy denunciado por violación sexual, y también a José Nenil a la alcaldía de Anguía (Chota, Cajamarca), quien cumple prisión preventiva, entre otros casos.

Mira, lo que tú dices es absolutamente cierto, pero no solamente el problema de filtros es de APP, el problema es prácticamente de todos los partidos políticos, si haces una revisión hay un problemas de institucionalidad, hay que concentrarse en las escuelas políticas de los partidos para formar cuadros partidarios. Y, además, que los partidos políticos tengan no solo una comisión de ética, sino filtros, ideario, filtros. Todo eso hace que el afiliado tenga una vida partidaria y no solo se concentre en las elecciones generales para llegar a un cargo y utilizar al partido como un medio, como un kit electoral. Cuando se mejore la calidad de los partidos, es evidente que se van a mejorar los dirigentes en el Congreso, ministerios, Presidencia y en todas las autoridades.

— ¿Qué piensa de aquellos políticos que postulan al Congreso, a la Presidencia, y a la alcaldía de Lima?

Yo considero que la alcaldía de Lima, o Lima no puede ser el premio consuelo, el repechaje o el plato de segunda mesa de quienes perdieron las elecciones de 2021. Lamentablemente, hay tres candidatos en Lima: Forsyth, López Aliaga y Urresti, que luego de no llegar a la Presidencia postulan a Lima, quiere decir que Lima lo toman como un premio consuelo, el poder por el poder, yo no estoy de acuerdo con eso. No tiene nada de malo que haya ascensos, por ejemplo sí tú has sido congresista y luego postules a la Presidencia, eso pasó con Belaunde y Alan García, eso es legítimo, pero de ahí a que sea premio consuelo Lima, me parece falta, es tomar la ciudad solo por tener poder.

— ¿Y su situación es distinta? Usted ha sido congresista, también segundo vicepresidente de la República y ahora busca llegar a la alcaldía de Lima.

Yo no he perdido las elecciones generales del 2021, yo postuló a la alcaldía de Lima después de haber obtenido dos triunfos al Congreso y uno a la vicepresidencia, y porque creo que al amar Lima y ser mi ciudadano, y al encontrar grandes problemas, yo postulo para darle solución a esos grandes problemas que los sufren 10 millones y medio de personas. Son situaciones muy distintas.

— Entre mayo y setiembre usted pasó de tener 1% a 4% de respaldo, según Ipsos. ¿Por qué cree que su candidatura no ha despegado?

Bueno, Ipsos con cédula de votación nos da 9,3%, ósea con la identificación del logo del partido, mira las verdaderas encuestas se darán el 2 de octubre, hemos ido creciendo, hay candidatos que tienen año y medio en la brea, que han comenzado sus candidaturas con las elecciones generales, nosotros tenemos poco tiempo en esta campaña, tenemos apenas tres meses y medio, los demás candidatos, como Forsyth, López Aliaga y Urresti tienen año y medio en esto. Pero yo creo que los últimos ocho días van a ser decisivos con el debate y últimas apariciones públicas para que los que vecinos decidan, y hay un buen porcentaje sin decidir su voto, y hay votos que pueden migrar de uno a otro, tenemos confianza en ganar las elecciones.