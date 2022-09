Estos frecuentes ingresos a Palacio de Gobierno solo registran como motivo ‘reunión con el presidente’. En paralelo, Bardales ha visitado también ministerios como el de Transportes y Comunicaciones, Desarrollo Agrario y la propio Presidencia del Consejo de Ministros. Desde el Ejecutivo, sin embargo, no han dado razón sobre los motivos de estas frecuentes visitas o dicen no conocerlo.

Bardales tiene 44 años. Es natural de Huancayo, pero su residencia figura en el Cusco. Como empresario, aparece como gerente de CBS Ingeniería y Construcción S.A.C. y de Bardales Construcciones S.A.C. Además, tiene una ficha a su propio nombre en el Registro Nacional de Proveedores del Estado, la cual indica que tiene una sanción registrada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

Registro de inhabilitación en Servir

De acuerdo con el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, Saldaña figura como inhabilitado por el Poder Judicial desde abril del 2019. Su tipo de sanción aparece como vigente y bajo el tipo de ‘Condenas penales por delitos contra la administración pública’. Este tipo de sanción, según el mismo portal, implica una “inhabilitación permanente para prestar servicios a favor del Estado”.

Mayen Ugarte, abogada especialista en Gestión Pública, comentó a El Comercio que este tipo de sanciones también significan un impedimento para contratar con el Estado directamente o a través de empresas vinculadas. Agregó que, en este caso, Bardales no está prohibido de reunirse con funcionarios, pero consideró que el mandatario no debería reunirse con personas antecedentes como los suyos. “Un presidente debería cuidarse de esas cosas”, comentó

No es el único impedimento de este tipo vinculado al visitante de Palacio de Gobierno. Su empresa Bardales Construcciones S.A.C tiene una inhabilitación definitiva impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado en el 2015.

La sanción está vinculada a una concesión del Ministerio de Vivienda que ganó en el 2012 el Consorcio Machupicchu, integrada por la empresa de Bardales, para cuatro proyectos en Canchis, Cusco. Ese mismo año, se firmó un contrato por S/ 326 mil por el primero de estos proyectos. Sin embargo, al año siguiente el ministerio decidió resolver el contrato por demoras y luego solicitó el inicio de un proceso sancionador, al final del cual todos los integrantes del consorcio fueron inhabilitados de forma definitiva.

Sanciones a empresa de Bardales Saldaña

Adicionalmente, una casación de la Corte Suprema da cuenta de que, en el 2017, Bardales fue sentenciado por Corte Superior de Justicia de Cusco a dos años y cuatro meses de prisión suspendida el diez por el delito de libramiento indebido. Según se desprende del documento, fue hallado responsable de haber girado dos cheques sin fondos por S/ 40 mil y S/ 64 mil para pagar la deuda de una de sus empresas a una maderera.

Más allá de sus antecedentes judiciales y administrativos, Bardales tuvo un acercamiento público a la política desde el 2019, año en el que se afilió al Partido Aprista Peruano, según consta en el Registro de Organizaciones Política (ROP). Sin embargo, renunció un año después, en septiembre del 2020.

Para entonces, Bardales había comenzado a figurar como asesor del legislador cusqueño Alexander Hidalgo Zamalloa, quien fue integrante de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP) en el congreso anterior. Ocupó ese cargo desde abril del 2020 hasta julio del 2021, según los registros del Legislativo.

Registro del Congreso indican que Bardales trabajó como asesor de un legislador por Cusco entre abril del 2020 y julio del 2021.

Visitante de Palacio y ministerios

Ya en el gobierno de Pedro Castillo, Bardales visitó Palacio de Gobierno por primera vez el 1 de septiembre del 2021. Lo hizo junto a Cinthya Karina Lindo Espinoza, excandidata al Congreso por Perú Libre que meses después sería designada por el Ejecutivo como prefecta regional de Piura. El 9 de noviembre, registra una visita al despacho el entonces ministro de la Producción, Roger Incio, nuevamente junto a Lindo Espinoza.

En enero de este año, Bardales visitó el despacho de la congresista Katy Ugarte, entonces integrantes de Perú Libre y hoy vocera alterna del Bloque Magisterial. Ugarte tuvo un breve paso como ministra de la Mujer entre el 1 y 8 de febrero, durante la frustrada gestión de Héctor Valer en la PCM. En esos días, específicamente el 4 de febrero, también recibió a Bardales en su despacho, según los registros del MIMP.

VIDEO RECOMENDADO Patricia Chirinos espera que no blinden a 'Los Niños'. (RPP)

Bardales y Ugarte volvieron a coincidir, meses después, en Palacio de Gobierno. El 3 de junio, ambos ingresaron y salieron a la misma hora para una ‘reunión de trabajo’ con el presidente Pedro Castillo. Fue la primera de las 36 reuniones de ese tipo que ha tenido Bardales con el mandatario en ese lugar en los últimos meses. La congresista y el empresario volvieron a coincidir en reuniones registradas con el jefe de Estado el 13, 15 y 26 de junio, y el 12 de julio.

El Comercio también consultó al despacho de la congresista del Bloque Magisterial sobre Bardales Saldaña. Mediante su personal de comunicaciones, Ugarte respondió que recibió a Saldaña “como recibe a varias personas en su despacho congresal”. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no se refirió a cuál es su relación con él o a las visitas a Palacio de Gobierno donde coincidieron.

A partir del 14 de julio, Bardales comenzó a ingresar a Palacio de Gobierno ya sin la legisladora cusqueña. Lo hizo el 20 (en dos ocasiones), 21, 26 y 27 de ese mismo mes. En ese último día, fue una de las últimas personas que recibió el jefe de Estado en la jornada previa a su discurso por 28 de julio ante el Congreso.

Visitas en junio y julio del 2022

Fecha Entidad Motivo Empleado Público Oficina - cargo Hora de ingreso Hora de salida 1. Viernes 3 Particular Otros: Reunión con el señor presidente Alva Coronado, Jorge Ricardo Secretaría general 10:32 11:56 2. Lunes 13 Particular Reunión de trabajo Castillo Terrones, José Pedro Presidencia de la República 16:50 17:49 3. Miércoles 15 Particular Otros: Reunión con el señor presidente Alva Coronado, Jorge Ricardo Secretaría general 14:43 15:53 4. Domingo 26 Particular Reunión de trabajo Castillo Terrones, José Pedro Presidencia de la República 18:59 19:49 5. Martes 12 Particular Otros: Reunión con el señor presidente Alva Coronado, Jorge Ricardo Secretaría general 15:15 16:51 6. Jueves 14 Particular Otros: Reunión con el señor presidente Alva Coronado, Jorge Ricardo Secretaría general 11:36 12:23 7. Miércoles 20 Particular Otros: Reunión con el señor presidente Alva Coronado, Jorge Ricardo Secretaría general 13:57 15:10 8. Miércoles 20 Particular Otros: Reunión con el señor presidente Alva Coronado, Jorge Ricardo Secretaría general 18:02 22:33 9. Jueves 21 Particular Otros: Reunión con el señor presidente Alva Coronado, Jorge Ricardo Secretaría general 17:03 18:34 10. Martes 26 Particular Otros: Reunión con el señor presidente Alva Coronado, Jorge Ricardo Secretaría general 17:00 18:20 11. Miércoles 27 Particular Otros: Reunión con el señor presidente Alva Coronado, Jorge Ricardo Secretaría general 19:44 20:31

El 21 de julio fue un día aparentemente agitado para Bardales. Ese día registra una visita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a nombre de Raúl Nalvarte Tambini, director general de la Oficina General de Recursos Humanos; y luego una visita al despacho del entonces ministro de Desarrollo Agrario, Andrés Alencastre. Todo esto antes de ingresar a Palacio de Gobierno a las 5 de la tarde.

Consultado por El Comercio por el registro de esta visita, el exministro Alencastre respondió que “no lo recuerdo, pero han usado mi nombre [para ingresar al ministerio] muchísimas delegaciones que han sido derivadas a las unidades correspondientes”. También refirió que no recuerda haberlo visto en alguna reunión en Palacio. “Ha habido reuniones con 80 personas, 40 personas. Mi labor ha sido absolutamente sectorial y relacionada a los viceministerios y unidades ejecutares”, comentó.

En la visita al despacho de Alencastre, Bardales quedó registrado como representante de Palacio de Gobierno, a pesar de que, según los registros de Transparencia, no labora allí. Algo similar ocurrió con su visita del 26 de julio al MTC, a nombre del entonces secretario general Alan Núñez Aldaña. Allí quedó registrado a nombre de la Presidencia del Consejo de Ministros. Al día siguiente, cuando volvió a ingresar al ministerio a nombre de Nalvarte Tambini, lo hizo a título a personal.

Visitas de Bardales Saldaña a ministerios.

Este Diario envió una consulta al MTC sobre los motivos detrás de estas reuniones, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Las visitas de Bardales a Palacio de Gobierno continuaron en agosto. El empresario registra reuniones con Pedro Castillo el miércoles 3, jueves 4, viernes 5, miércoles 10, jueves 11, jueves 18, viernes 19 (en dos ocasiones), sábado 20 (en dos ocasiones), domingo 21 (a las 7:30 a.m.), miércoles 24, viernes 26 y domingo 28. El 3 de ese mismo mes también registra una breve visita a la PCM a nombre de Aníbal Torres.

Agosto fue un mes agitado para Pedro Castillo, en el cual su cuñada Yenifer Paredes fue detenida por la Policía y enfrentó un pedido de prisión preventiva. Si bien Bardales no acudió a Palacio de Gobierno el día del operativo policial para dar con ella, si lo hizo al día siguiente. También estuvo en una reunión con el presidente la noche en que el juez Johnny Gómez leía la resolución en la que impuso 30 meses de prisión preventiva a Paredes.

Visitas en el mes de agosto

Fecha Entidad Motivo Empleado Público Oficina - cargo Hora de ingreso Hora de salida 12. Miércoles 3 Particular Otros: Reunión con el señor presidente Alva Coronado, Jorge Ricardo Secretaría general 16:09 17:20 13. Jueves 4 Particular Otros: Reunión con el señor presidente Camacho Gadea, Beder Ramón Secretaría general 12:00 12:32 14. Viernes 5 Particular Otros: Reunión con el señor presidente Camacho Gadea, Beder Ramón Secretaría general 15:26 16:11 15. Miércoles 10 Particular Otros: Reunión con el señor presidente Camacho Gadea, Beder Ramón Secretaría general 13:00 14:57 16. Jueves 11 Particular Otros: Reunión con el señor presidente Palomino Duarte, Julio Secretaría general 21:18 22:47 17. Jueves 18 Particular Otros: Reunión con el señor presidente Palomino Duarte, Julio Secretaría general 20:50 23:31 18. Viernes 19 Particular Otros: Reunión con el señor presidente Palomino Duarte, Julio Secretaría general 16:01 18:39 19. Viernes 19 Particular Otros: Reunión con el señor presidente Palomino Duarte, Julio Secretaría general 19:24 21:34 20. Sábado 20 Particular Reunión de trabajo Castillo Terrones, José Pedro Presidencia de la República 11:20 13:44 21. Sábado 20 Particular Otros: Reunión con el señor presidente Palomino Duarte, Julio Secretaría general 19:46 20:51 22. Domingo 21 Particular Reunión de trabajo Castillo Terrones, José Pedro Presidencia de la República 07:34 09:04 23. Miércoles 24 Particular Otros: Reunión con el señor presidente Palomino Duarte, Julio Secretaría general 17:16 18:32 24. Viernes 26 Particular Otros: Reunión con el señor presidente Palomino Duarte, Julio Secretaría general 12:00 12:47 25. Domingo 28 ParticularReunión de trabajo Reunión de trabajo Castillo Terrones, José Pedro Presidencia de la República 19:45 20:52

Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo quien también acudió a Palacio de Gobierno esa noche para reunirse con el presidente, declaró a El Comercio que no conoce a Bardales Saldaña y que no está relacionado a la defensa legal del presidente. “Nunca me he reunido con él”, aseguró.

En los primeros días de septiembre, el ritmo de visitas no disminuyó. Bardales registró nuevos ingresos a Palacio de Gobierno para reuniones con Pedro Castillo el jueves 1, viernes 2, sábado 3 (en dos ocasiones), martes 6, miércoles 7, jueves 8 (en dos ocasiones), viernes 9, sábado 10 (entre las 7 y 8 de la mañana) y el miércoles 14.

Visitas en lo que va de septiembre

Fecha Entidad Motivo Empleado Público Oficina - cargo Hora de ingreso Hora de salida 26. Jueves 1 Particular Otros: Reunión con el señor presidente Palomino Duarte, Julio Secretaría general 18:24 19:12 27. Viernes 2 Particular Otros: Reunión con el señor presidente Palomino Duarte, Julio Secretaría general 19:28 20:12 28. Sábado 3 Particular Otros: Reunión con el señor presidente Palomino Duarte, Julio Secretaría general 11:13 12:10 29. Sábado 3 Particular Otros: Reunión con el señor presidente Palomino Duarte, Julio Secretaría general 14:23 14:34 30. Martes 6 Particular Otros: Reunión con el señor presidente Palomino Duarte, Julio Secretaría general 17:09 17:54 31. Miércoles 7 Particular Otros: Reunión con el señor presidente Palomino Duarte, Julio Secretaría general 09:19 09:49 32. Jueves 8 Particular Otros: Reunión con el señor presidente Palomino Duarte, Julio Secretaría general 08:47 10:48 33. Jueves 8 Particular Otros: Reunión con el señor presidente Palomino Duarte, Julio Secretaría general 14:45 15:29 34. Viernes 9 Particular Otros: Reunión con el señor presidente Palomino Duarte, Julio Secretaría general 19:34 21:09 35. Sábado 10 Particular Reunión de trabajo Castillo Terrones, José Pedro Presidencia de la República 07:19 08:08 36. Miércoles 14 Particular Otros: Reunión con el señor presidente Palomino Duarte, Julio Secretaría general 16:38 22:17

El viernes 2 de septiembre, su ingreso a Palacio de Gobierno coincidió con la presencia de un grupo de legisladores por Piura para una reunión también con el presidente Pedro Castillo. La congresista Heidy Juárez, una de las asistentes a ese encuentro, dijo a El Comercio que no conoce a Bardales Saldaña y que “no estuvo en la reunión del bloque de la Región Piura”.

La reunión más reciente entre Castillo y Bardales, hasta el cierre de este informe, quedó registrada entre las 4:38 de la tarde y las 10:17 de la noche. Desde el Ejecutivo, el ministro Alejandro Salas, vocero del gobierno, respondió ante una consulta sobre Bardales Saldaña: “No lo conozco, ni logro reconocer haberlo saludado (…) Creo nunca habérmelo cruzado [en Palacio de Gobierno]”.

El Comercio también contactó a la oficina de comunicaciones de Palacio de Gobierno para consultar sobre las frecuentes visitas de Bardales Saldaña. Si bien se quedó en tramitar la consulta, hasta el cierre de esta nota no se recibió respuesta.