—El último martes, la congresista Susel Paredes sustentó un proyecto de adelanto de elecciones, que es similar al suyo. Pero, en el debate se observó que no tiene respaldo en la mayoría de bancadas que componen la Comisión de Constitución del Parlamento. ¿Por qué se da esta situación?

Efectivamente, como tú bien lo dices, Susel Paredes ha expuesto su proyecto de ley el martes y ahí se ha visto que los colegas congresistas no respaldan esta propuesta, que es similar a la mía, va en el mismo sentido. Incluso, Paredes pidió en su momento adherirse a mi proyecto. Los colegas congresistas no quieren un adelanto de elecciones y paran poniendo excusas como que no es facultad del Congreso o dicen que [llamar a elecciones] es competencia del Ejecutivo. Otros dicen que hay consensuar entre el Legislativo y el Ejecutivo, es decir están poniendo un montón de trabas y no están viendo realmente que estamos viviendo una crisis política, social y económica. Los colegas congresistas no tienen la voluntad política para poder sacar adelante este proyecto de ley que nos estaría ayudando a salir de esta crisis en la cual nos encontramos.

—Incluso, el rechazo a esta iniciativa ha generado un punto de encuentro entre la oposición y el oficialismo. ¿Los congresistas prefieren convivir con el gobierno de Pedro Castillo a renunciar a su curul, que les da poder político y económico?

Sí, mira, acá los colegas congresistas parece que vivieran en un mundo paralelo, porque hay varios que mencionan que no hay crisis, que en el Perú no se vive una crisis política. Entonces, yo pregunto, ¿el hecho de haber sacado a la presidenta del Congreso en un poco más de un mes, no es una crisis política? ¿No es una crisis política el hecho que no se pueda comprar la urea para los agricultores? Hay colegas que no ven más allá, yo la verdad quisiera saber dónde viven, cuál es el mundo paralelo en el cual ellos están para que todo el Perú se traslade y todos vivamos felices y contentos.

—El congresista Cavero consideró que el proyecto “es un acto de complicidad con Pedro Castillo”, la parlamentaria Echaíz puso en duda la crisis política. ¿Ha faltado autocrítica?

Mira, en el caso del congresista Cavero, él dice que hay una complicidad, qué complicidad puede haber con el Ejecutivo si mi proyecto de ley dice de manera clara que es un adelanto de elecciones, que es un recorte del mandato del presidente, de la vicepresidenta y de los congresistas, incluso del Parlamento Andino, yo no veo una complicidad. Al contrario, una vez que salga el señor Castillo [de la Presidencia], el Ministerio Público tendrá las puertas abiertas para que lo puedan investigar en total plenitud.

En cuanto a lo que dice la congresista Echaíz respecto a que ella no ve una crisis, la verdad no entiendo como mi colega con tanta experiencia pueda decir eso, es lamentable, todo el mundo ve que estamos en una crisis política, social y económica. No sé por qué ponen esos pretextos, yo invocaría a todos mis colegas congresistas a que se sinceren, que digan realmente por qué están aferrados a sus curules, el por qué no dan un paso al costado.

—El parlamentario Carlos Anderson ha señalado que algunos congresistas se aferran a sus curules, porque ser parte del Legislativo les permite obtener ganancias muy superiores a las que tenían en su actividad privada…

Mira, es lamentable y yo también comporta la opinión de mi colega Anderson, porque hemos visto que el 88% de los congresistas ha mejorado su situación económica, a raíz de haber ingresado al Parlamento. Entonces, yo no quiero pensar que eso sea el principal motor que tienen los congresistas para no apoyar este proyecto de ley sobre el adelanto de elecciones. Es muy penoso, la verdad, y muy lamentable, si ese es el caso y que estén anteponiendo intereses personales a los intereses del país.

“Acá [en el Congreso] parece que vivieran en un mundo paralelo”, afirmó la parlamentaria Digna Calle, de Podemos Perú. (Foto: Joel Alonzo | El Comercio)

—La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se ha pronunciado a favor de un adelanto de elecciones, pero el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, insiste con la vacancia. ¿Existe un doble discurso en el fujimorismo?

Yo te diría que hay posiciones encontradas en ese partido y que yo lamento, más aun tratándose de decisiones que marcan el futuro del país. Yo el 13 de setiembre le he pedido al presidente de la Comisión de Constitución [del Parlamento] que declare en sesión permanente al grupo para poder debatir los proyectos de reforma constitucional, específicamente el de “no vamos todos”, pero lamentablemente la respuesta que me dio es que no era necesario y que él ya verá en qué momento se declaran en sesión permanente o no. Él como el resto de mis colegas congresistas no ve la crisis política, nadie lo quiere ver.

—¿Qué tipo de reformas políticas deben acompañar un eventual adelanto de elecciones?

Mira, hay varios proyectos de ley en la Comisión de Constitución que se tienen que debatir, uno de ellos es la bicameralidad, la reelección [parlamentaria], entre otros.

—¿No se puede ir a un adelanto de elecciones sin es que no hay una reforma política de por medio?

Eso yo lo veo como un pretexto que usan algunos de mis colegas, ellos dicen que antes de ir a elecciones generales tenemos que hacer algunas reformas, ya, también estoy de acuerdo, yo no soy excluyente. Si se tienen que hacer reformas, hay que hacerlas, pero no hay voluntad política ni siquiera para poder debatir o discutir esas reformas que varios de los congresistas están planteando. Y no es necesario [esperar esto], mi proyecto puede ir por sí solo también.

—El congresista Edward Málaga ha advertido que “es peligroso” ir a nuevas elecciones con Castillo en la Presidencia. ¿Usted comparte esta postura?

No, yo no comparto esa postura, porque con la experiencia que ya tenemos, debemos ser vigilantes […] Para eso está el Congreso, en su rol de fiscalización, para velar que todo se cumpla.

—Un sector de la oposición alista una tercera moción de vacancia en contra del presidente Castillo. ¿Usted respaldaría esta medida? ¿Cree que vayan a tener éxito?

Como te digo, mi proyecto de ley [sobre el adelanto de elecciones] no es excluyente, yo respaldo también esta posición de la vacancia, pero hay que trabajarlo bien, [la nueva moción] tiene que ser consensuada. [Pero] así como yo estoy viendo en el Congreso no se va a alcanzar los [87] votos que se requieren para vacar al presidente Castillo.

—¿La salida más realista a la crisis es el adelanto de las elecciones generales?

Mira, la salida es democrática y pacífica, porque la población quiere que se vayan todos. Y mediante un referéndum, ellos podrán decidir realmente si nos vamos todos o nos quedamos, eso es lo más democrático que podemos hacer desde el Congreso. Así como la población nos puso, que sea la población la que decida si está o no contenta con nuestro trabajo, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Si ellos [los ciudadanos] deciden que en los dos poderes no están andando bien las cosas en medio de esta crisis, que se está agudizando cada día más, entonces hagamos lo que dice la población, respetemos la decisión de ellos y para eso es el referéndum.

—¿Puede darse otro 14-N si es que no se adelantan las elecciones generales?

Esperemos que no, pero viendo la crisis en la cual nos encontramos todo puede suceder.

—¿Por qué no votó en la censura contra Lady Camones de la Presidencia del Congreso?

En ese momento yo no quise participar en la votación de la censura, porque yo soy parte de la Mesa Directiva y también represento a los 130 congresistas y vi apropiado no participar.

—¿Usted estaba de acuerdo con la censura a Camones?

No, no estaba de acuerdo. Y reitero, que al pertenecer a la Mesa Directiva decidí no participar.

—¿Cómo evalúa la elección de José Williams Zapata como nuevo presidente del Congreso? ¿Puede recuperar la credibilidad del Parlamento?

Confiamos que con nuestro apoyo él pueda hacer una buena gestión ahora que es el presidente del Congreso […] Lo que debe priorizar es una agenda social, una agenda donde haya una reactivación económica y de esa forma llegar a los sectores más vulnerables de la población, que necesita de nuestras leyes.

—El congresista José Luna Gálvez, líder de Podemos Perú, su partido, preside la Comisión de Presupuesto del Parlamento, a pesar de afrontar dos investigaciones en el Ministerio Público, una por el Caso Lava Jato y otra por presunta injerencia en el CNM. ¿No cree que otro integrante de su bancada debió asumir esa responsabilidad?

En este caso, nosotros responsablemente como bancada y yo personalmente hice una consulta a la Oficialía Mayor [del Congreso] para ver si el parlamentario José Luna Gálvez tenía algún impedimento, la respuesta fue contundente y clara: no tenía ningún impedimento y, por lo tanto, podía acceder normalmente a la presidencia de dicha comisión.

—Usted ha señalado que si el Congreso no se va dignamente, la calle se va a encargar de sacarlo. ¿Existe el peligro de un desborde popular?

Lo que nosotros queremos evitar es llegar a ese punto, porque así como va esta crisis, que cada vez se agudiza más, la población se va a tener que manifestar, la población va a tener que decidir “hasta aquí nada más” y van a ser ellos los que decidan marchar en contra de ambos poderes.