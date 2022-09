—Usted es el principal promotor de la tercera moción de vacancia en contra del presidente Castillo en poco más de 13 meses del actual gobierno. ¿Cuáles son las diferencias con las dos solicitudes anteriores?

Este es un trabajo muy serio de construcción de la moción de vacancia, porque estamos apostando por explicar las razones, los fundamentos y los argumentos que le permitan comprender tanto a la ciudadanía como a nuestros colegas congresistas por qué es relevante hablar de una vacancia, por qué la vacancia significa una salida a la crisis, no es el resultado de una perspectiva fraudista o golpista que quiere hacerse con el poder. Por ejemplo, en mi caso soy alguien que ni siquiera tiene bancada, que ni siquiera puede llegar a la Mesa Directica del Congreso. No estamos hablando para nada de una pugna por el poder. Se trata de ver que la crisis política, con todas las autocríticas al Congreso, tienen su foco en el Ejecutivo, y en las implicaciones de las investigaciones al presidente y a su entorno familiar. Entonces, toda esta explicación de los argumentos es una diferencia obvia, las mociones anteriores simplemente se presentaron de un día para el otro, “aquí está la moción, vamos a ver si tenemos las firmas”, es muy diferente la manera de hacerlo. Nosotros hacemos énfasis en la explicación, en la docencia y en la comprensión. ¿Por qué? Porque la ciudadanía tiene que validar esto.

La segunda diferencia es que el mensajero es distinto, [esta moción] viene de congresistas que no están identificados ni respaldaron las posturas que sustentaban las dos primera mociones, que eran posturas fraudistas, golpistas y que creen que una conspiración anticomunista, estamos hablando de personas más o menos del centro, de diferentes bancada, que apuestan por argumentos y no posturas ideológicas.

—¿Cree que las mociones de vacancia de Patricia Chirinos y de Renovación Popular fueron apresuradas y mal hechas?

Definitivamente, fueron apresuradas y no diría mal hechas, pero se pudo hacer un mejor trabajo. Conectando con la respuesta anterior, creo que fallaron justamente en la necesidad de comunicar y en el trabajo político. Es decir, hablar antes [de presentar la moción] y buscar consensos políticos, ir a conversar con las bancadas, preguntarles si tienen aportes o alguna diferencia, ese trabajo es importantísimo. Entonces, las dos primeras mociones no se trabajaron de esa manera, sí se apresuraron, quizás pensaron que era suficiente.

—¿Cuáles son los ejes de la nueva moción de vacancia?

Antes de entrar a los ejes, te quiero confirmar que la moción está terminada, esto ha sido trabajado principalmente por el equipo de mi despacho, con aportes de Adriana Tudela y ahora Carlos Anderson se encuentra revisando [el documento]. Tiene más de 60 páginas, es muy extensa y exhaustiva. Las líneas argumentales para lograr retratar una conducta de incapacidad moral permanente [en Castillo] a lo largo del tiempo son tres.

La primera es el manejo de las designaciones en el Estado. ¿Por qué? Porque esto ha llevado a un desmantelamiento del aparato público al designar a autoridades poco idóneas y con prontuario. Y se está haciendo hincapié que cada designación a personajes cuestionados respondían a un interés del presidente, de sus allegados, y de su entorno partidario y familiar. Por ejemplo, se colocó a un ministro de Vivienda, a otro de Transportes y Comunicaciones para darles trabajo a los allegados [a Castillo] y para sacar adelante alguna obra. Y se perjudica el país, y esto es una grave inmoralidad.

—¿Y cuáles son los otros dos ejes?

El segundo eje son las investigaciones fiscales, son un componente importante porque apuntan a que el entorno cercano al presidente está decididamente involucrado en actos de corrupción y la cercanía con Castillo hace generar la poderosa sospecha que el mandatario es parte de esta organización criminal. Este involucramiento en actos de corrupción, al haber el Estado peruano asumido compromisos tan importantes en la lucha contra esta, es inaceptable. Y aquí también hay una línea de tiempo, no es que se trate de un hecho aislado de corrupción, o solo un sector, sino que está dispersa por toda la administración del presidente.

El tercer argumento [de la moción] comprende dos hechos donde Castillo está directamente involucrado. Por ejemplo, el plagio de su tesis [de maestría], nosotros creemos que esto por sí solo ameritaría su vacancia. Esta es una conducta anti ética, indigna de un presidente de la República, indigna de un maestro que dice representar los valores de la educación, no se puede tolerar eso. Y el otro tema es el de obstrucción a la justicia y encubrimiento personal. Es una situación que estamos viendo, el presidente está acusando a la fiscal de la Nación, y ha apostado por la remoción y pase al retiro del coronel Colchado. Hay un peligro y un riesgo enorme de que el presidente utilizando su cargo impacte negativamente en las investigaciones [que afronta].

—El presidente Castillo tiene, al momento, el respaldo de Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Perú Democrático y Juntos por el Perú. A ellos se puede sumar al congresista Zea. Es decir, tiene 43 votos. Si suma una adhesión más bloquearía nuevamente cualquier intento de vacancia. ¿El principal reto es convencer a algunos parlamentarios oficialistas?

Así es, lo has identificado muy bien, pero también quiero hacer énfasis de que esta es otra diferencia con las mociones previas, nosotros no hemos entrado a esta moción con calculadora en mano y eso lo hacen la mayor parte de colegas y también ustedes en los medios, “hay los votos, entonces hago mi vacancia”, no, acá es distinto, se hace la vacancia para buscar los votos, porque la moción tiene los argumentos que pueden convencer tanto al ciudadano como a los congresistas de cambiar su voto o de ir en una dirección que no había contemplado antes. Es bien importante que se sepa que no necesitas tener los votos para armar una moción de vacancia.

De vuelta a tu pregunta, en lo político, por supuesto, son las bancadas oficialistas o afines al presidente las que tienen que ser convencidas y tienen que ser convencidas en base a dos argumentos. El primero está en los argumentos mismos de la moción y por eso es tan importante hacer un trabajo político, hablar con ellos, y lo segundo son las investigaciones en la fiscalía que generan una presión personal, porque yo creo que en la medida de que se va complicando la situación del presidente cada congresista debe mirar hacia adentro y preguntarse si tiene la decencia necesaria para hacer un deslinde, para finalmente darse cuenta que independientemente de quién presente la moción de vacancia, este es un hecho objetivo, que el país no va más, porque esta Presidencia está bloqueando todos los que caminos de viabilidad y de gobernabilidad. Para esto, no es necesario ni estamos esperando que las bancadas enteras nos den su apoyo, sino que basta que cambien de opinión un par de congresistas de cada una de estas bancadas para que se supere los 87 votos.

—¿La presentación de la tercera moción de vacancia depende de los votos que puedan asegurar? Por ejemplo, el congresista Wong dijo que Podemos no quería dar un paso en falso.

Ese tipo de posturas son muy variables y responden a la coyuntura y estoy seguro que cuando ellos sigan viendo los hechos escandalosos [que envuelven al presidente], porque todos tenemos un límite, va a llegar el punto que van a sentir la presión, yo confío que eso será así.

—¿Qué bancadas respaldan inicialmente esta tercera moción de vacancia? ¿Cuál es la base con la que parten?

Principalmente, la resta de lo que has mencionado [en una pregunta anterior], todos los demás.

—¿Qué sigue después de una eventual vacancia del presidente Castillo? ¿Un gobierno de transición de Dina Boluarte?

La solución a un problema complejo es complejo y lo que estamos planteando nosotros es que la vacancia es el primer paso para la solución de la crisis. El otro paso súper importante para esto son las reformas: políticas, electorales, al reglamento del Congreso, al Ejecutivo, entre otros. Necesitamos reformar las normas, no todas, quizás las más importante, para recién ahí convocar a un adelanto de elecciones generales. ¿Quién debe asumir estas reformas y este adelanto de elecciones? Yo considero que no debe ser presidente Castillo, porque está cuestionando al Poder Judicial, al Ministerio Público, está atacando al Congreso, se ha ido contra la Policía. ¿Qué me da la seguridad que el presidente Castillo puede garantizar una transición democrática estable? En mi opinión, nada. Solo un adelanto de elecciones durante la presidencia de Castillo es sumamente peligroso, no confío en esta posibilidad. Por ello, yo me cierro al adelanto de elecciones por sí solo, sino que lo condicionó a que se dé en una ruta más compleja, la cual empieza por la vacancia, se hacen las reformas y te vas adelante.

¿Qué pasa cuando Castillo se vaya? Hay que respetar la Constitución, que dice que hay una sucesión, que involucra a la vicepresidenta [Dina Boluarte], ahora me dirán que ella está cuestionada, bueno esa batalla la tiene que librar ella en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El pleno decidirá si es inhabilitada, si se le sanciona. Pero hay muchas posibilidades que están todavía abiertas. Y quiero que se entienda que esta moción de vacancia no está direccionada para que alguien asuma el poder. La persona que asuma, sea la vicepresidenta o alguien del Congreso tiene que garantizarnos que va a comprometerse con la reforma política y con el adelanto de elecciones.

“Son las bancadas oficialistas o afines al presidente las que tienen que ser convencidas”, afirmó Málaga Trillo. (Foto: César Bueno Mendoza | El Comercio)

—Un sector de la oposición, entre los que está Renovación Popular, no está de acuerdo con la fórmula que usted propone. Incluso, ellos creen que si se va a nuevas elecciones, estas solo deben ser de una nueva fórmula presidencial. ¿Esto no puede llevar a otro 14-N?

Mira, Renovación Popular no es mayoría que yo sepa, entonces en el Congreso, que no es un bloque monolítico de opinión, siempre vamos a encontrar posturas distintas, propuestas diferentes. Yo creo que es un poco alarmista decir “Renovación quiere esto, qué miedo”. No tienen los votos para sacar eso adelante, es una opinión y tienen todo el derecho a expresarla, muchos no la compartimos y quisiera darle la tranquilidad a la ciudadanía que de que estamos tratando de hacer las cosas con el consenso posible y no siguiendo a un grupo pequeño de congresistas.

—La oposición hoy no tiene los 87 votos para la vacancia, pero sí 66 votos para aprobar el adelanto de elecciones generales y luego llevar esta propuesta a referéndum. ¿No es esta la salida más realista a la crisis política?

Yo creo que es una de las salidas más irresponsables a la crisis política, porque nadie me está diciendo, justamente si el presidente Castillo es capaz de garantizar ese adelanto de elecciones, nadie me está diciendo cuándo se van a hacer las reformas. Aparentemente, este adelanto de elecciones sin reformas busca que las reformas se hagan cuando entre el nuevo Congreso. Pero pensemos lo que pedimos, si no cambiamos las reglas de juego para bien, entonces, ¿para qué cambiamos al Congreso? ¿Qué va a diferenciar al siguiente Congreso, en el sentido de que no haya congresistas implicados en actos tan deplorables como una violación, o que tengan conflictos de intereses? Si no cambio las reglas de juego vamos a tener el mismo resultado.

—¿Cuáles son las reforma políticas que se requieren para evitar que se repita este escenario de crisis?

Son muchas, algunas ya han sido propuestas por el proyecto de los tres congresistas morados, que haya un equilibrio de poderes, que apunta a limitar la posibilidad de vacar al presidente o de cerrar el Congreso. También la modificación del artículo 117 [de la Constitución], esto es clave, el 117 debe permitir acusar al presidente de la República y vacarlo también por hechos de corrupción, como está pasando ahora.

Pero, además, del tema coyuntural, que es el enfrentamiento entre poderes, están las reformas abocadas a darnos un mejor sistema electoral. Por ejemplo, que la elección de congresistas sea en segunda vuelta para que haya una coherencia con la elección presidencial; los filtros que se ponen a los candidatos al Congreso y a la Presidencia para que no tengamos sorpresas. Siempre nos llama la atención por qué hay congresistas que no pagan la pensión [de sus hijos], que tienen deudas con el Estado, en fin. No se han hecho los filtros correctos. Entonces, tenemos que reformar el sistema de partidos políticos, el sistema electoral y el reglamento del Congreso. Si no cambiamos eso para una próxima elección, vamos a tener un Congreso que nuevamente va a tener gente poco idónea, cuestionada, con prontuario, incluso a la cabeza de comisiones tan importantes como Presupuesto, o a un fundamentalista a cargo de la Comisión de Educación.

—¿Por qué no se sumó a la bancada de Integridad y Desarrollo? ¿No tiene puntos de coincidencia con Flor Pablo y Susel Paredes, elegidas, como usted, por el Partido Morado?

Eso ocurrió muy rápido, fue una llamada en la tarde, cerca de las 2 p.m. para tener una reunión a las 3 p.m. y había que entregar las firmas del documento a las 5 p.m. en el Congreso. Tuvimos una reunión, no es que se me preguntó si me sumaba, todos fuimos a conformar esa bancada. Se discutieron los intereses que teníamos, por ejemplo quién quería trabajar en el tema de la educación, en la Comisión Permanente, en cultura, ciencia, entre otros. Pero luego yo propuse que era importante estar alineados en algunas prioridades nacionales, en mi caso dije que sería importante que mis colegas me digan qué piensan de la reforma educativa, del manejo de la pandemia, de la crisis alimentaria y de la vacancia. Yo sentí que esa discusión debió tomar como mínimo una semana, y no una hora y media. Los escuché y no había una postura clara respecto a varios temas. Y sabiendo, además, que iba a dedicarme a impulsar una moción de vacancia, pensé que lo mejor era mantener mi postura independiente, y no involucrar a una bancada ni que ellos me involucren a mí en su postura.

—Durante una reunión de APP, el secretario general de ese partido, Luis Valdez, dijo que se iban a sumar a su moción de vacancia, porque como usted es “caviar” los va a “aguantar un poco” de cara las críticas que puedan surgir de parte de la ciudadanía. ¿Cree que está siendo utilizado?

No. [Este audio] me genera una reflexión, comparto la opinión ciudadana sobre la manera de hacer política, de hacer un cálculo político antes de tomar decisiones como la de apoyar la vacancia o no, y es probablemente una indicación de que nuestros partidos políticos están en modo sobrevivencia, están pensando primero en cómo sobrevivir antes de una agenda por el bien del país. Y esto incluye a todos los partidos.

Si bien podemos señalar ahorita a uno que otro político, en este caso APP, este es un problema que tenemos todos los partidos y no es casualidad, por ello, que yo sea un congresista sin partido y sin bancada. Es una decisión muy arriesgada ser parte de un partido, de una bancada, y [tener que] obedecer los designios de un grupo o las órdenes de un jefe o dueño [del partido]. Tenemos que renovar el sistema político, generar partidos sólidos, sino la democracia va a ser siempre esto. Particularmente, no me molesta este incidente, pasa todo el tiempo, y si algo tenemos que hacer es reaccionar como clase política para eliminar todo esto.

—El líder de APP, César Acuña, le solicitó a la presidenta del Congreso que se apruebe un proyecto de ley para facilitar la distritalización del Alto Trujillo, porque eso lo favorecía electoralmente. ¿Lady Camones debe seguir al frente de la Mesa Directiva?

Mira, yo he escuchado al señor Acuña, eso me parece reprochable, he escuchado expresar su interés de que se muevan ciertas cosas para favorecerlo en una elección, eso a mí parecer no está bien, no es la manera en que se debe manejar la política. Pero tampoco he escuchado en el audio a la señora Camones acceder a esto, decir que sí lo va a hacer. En ese sentido, hay que tomar las cosas con calma antes de abalanzarnos. Tenemos un morbo por el chimes, un morbo por el adelanto de opinión y de juzgar a la gente. Tenemos que saber primero cuál es la postura clara de la señora Camones.