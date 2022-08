Y en la tarea por volver al ruedo político, el mayor del Ejército en retiro ha contactado con excongresistas. Entre ellos, Virgilio Acuña es una pieza clave. Por un lado, es un conocido empresario de los rubros educativo y e-sports que bien puede ser un soporte económico para las pretensiones de Humala.

Consultado al respecto por El Comercio, Acuña afirmó que es un aliado de Humala, pero prefirió no decir abiertamente que le dará respaldo económico, pues “no hay que hablar tanto del financiamiento, sino del convencimiento que uno tiene para luchar por un ideal”. “No se trata de financiamiento, se trata de convicciones”, añadió.

Por otro lado, el hermano mayor de César Acuña, líder de APP, también juega un importante rol respecto de la movilización y organización política en torno a Humala. El último martes 23, su partido Perú Federal –fundado en febrero de este año– presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el expediente con el que busca su inscripción, a días de que venza la reserva de la denominación.

Entre sus dirigentes está Fabián Quispe Arohuillca, quien militó solo por poco más de dos meses en Unión por el Perú (UPP) en el 2020 y se define en sus redes sociales como “etnonacionalista y revolucionario”. “Bienvenido compatriota Antauro a Perú Federal”, también expresó en Facebook al saludar el encuentro entre Humala y Acuña.

El partido Perú Federal se encuentra oficialmente en proceso de inscripción, según reporta el JNE.

El exlegislador comentó que su partido tiene 80 comités a nivel nacional y cerca de 30.000 afiliados, información que deberá ser contrastada por el JNE. Respecto a si la agrupación busca ser la plataforma para Humala, aseveró: “En el 2026 se verá, eso se determinará en su momento. Ahora estamos en proceso de difundir nuestra propuesta”.

¿En qué consiste esta? Acuña lo explicó así: “Nuestra propuesta es federalizar, que cada región tenga autonomía, pueda disfrutar de sus recursos y riquezas, y que no se deje saquear por los extranjeros […] La plataforma de lucha es la refundación de la república y la propuesta es construir un gran movimiento nacional, no un partido político, ni dos ni tres”.

Acuña estuvo el último miércoles en una vivienda en la playa Los Lobos, en Cañete, donde –junto a su esposa Haydeé Andrade– Humala recibió visitas de familiares, amigos y simpatizantes del movimiento etnocacerista. Entre ellos su padre Isaac Humala, la excongresista Nancy Obregón y el artista Manuelcha Prado.

Según pudo conocer El Comercio, en el entorno de Humala también han surgido recomendaciones para no apostar algún “mecenas” a fin de tener “independencia política”. No obstante, una de las fuentes consultadas que ha conversado con aquel indicó que Acuña tiene un rol cercano y que “en esta situación política no se descarta nada”. Acotó que Haydeé Andrade, quien ha gerenciado distintas empresas, y su hijo Ricardo Repetto, exaspirante al Congreso con UPP en el 2021, “están incluidos en el proyecto”.

Virgilio Acuña visitó a Antauro Humala en una vivienda de la playa Los Lobos, en Cañete, el último miércoles. En la imagen también aparece la excongresista y exdirigente de cocaleros Nancy Obregón. Al fondo un cartel de otra organización política en torno al cabecilla del 'andahuaylazo'. / Fabián Quispe

La cita se dio el pasado 24 de agosto en una vivienda de la playa Los Lobos, en Cañete.

Otros frentes

Mientras Perú Federal está más avanzado en búsqueda de la inscripción, en torno a Antauro Humala hay también otras organizaciones políticas. La misma fuente refirió que “hay tres agrupaciones que están corriendo en este momento. La que llegue primero [al registro oficial] es la que vamos a tomar como alternativa inicial”.

“El mayor tiene dos partidos ahora. Un partido que está recabando firmas, que lleva las siglas Antauro, y tiene el Partido Etnocacerista Revolucionario Unido (Perú)”, manifestó a su turno Carmen Huidobro, abogada del exmilitar.

La primera agrupación a la que se refiere Huidobro se denomina Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (Antauro). Reservistas del Ejército y simpatizantes etnocaceristas recorren Lima y otras regiones recolectando firmas para afiliaciones, mientras que a la cabeza de la organización está el excongresista de Unión por el Perú (UPP) en el período 2020-2021, Rubén Ramos Zapana.

Ramos fue quien reservó la denominación del partido ante el JNE por segunda ocasión este año –tras un intento fallido en el 2021–, teniendo plazo hasta el 28 de enero del 2023 para presentar el expediente. En comunicación con El Comercio, el exlegislador indicó que en la organización también participa Marco Vizcarra Alegría ‘Paiche’ en la constitución de comités.

Marco Vizcarra Alegría 'Paiche' reunido con Antauro Humala tras la liberación de este. Ambos participaron del 'andahuaylazo'. / Facebook

Vizcarra es un capitán del Ejército en retiro muy cercano a Humala y, tras la liberación de este, ambos han sostenido distintas reuniones en Lima. También participó del ‘Andahuaylazo’ y purgó prisión por rebelión y secuestro.

Y aunque Ramos sostuvo que se trata de una iniciativa suya a la que Humala podría sumarse más adelante, reconoció una directiva de este último dada a través de una carta –cuando aún estaba preso– fechada el último 23 de julio. “Sigan con inscripción de ‘Antauro’. Hemos de no descartar la construcción del frente patriótico, aunque ‘inscripción propia’ sería ‘A’”, escribió el cabecilla del ‘andahuaylazo’.

En otra parte de su carta, Humala –de cara a su salida de prisión– ordenó prever una “gira inmediata al sur empezando por Andahuaylas”, un “congreso nacional extraordinario del ‘reencuentro etnocacerista’”, un “congreso nacional extraordinario del frente patriótico (en verdad ‘A’)” y también “presupuesto (empresariado amigo)”.

“Él lo ve afín, porque pertenecemos a esa vertiente. Pero el partido propio de los etnocaceristas es Perú. Hay problemas y ve difícil que se consiga el objetivo, en cambio nos apoya a nosotros, porque somos compatriotas etnocaceristas”, refirió Ramos. Agregó que la agrupación tiene comités en 10 departamentos y unos 15.000 afiliados.

En tanto, en febrero pasado caducó el plazo que dio el JNE al Partido Etnocacerista Revolucionario Unido para presentar su expediente. Simpatizantes de Humala que promovieron dicha agrupación ahora respaldan a través de redes sociales al partido Antauro.

A la espera de cómo va forjando Antauro Humala su plataforma política, lo que viene próximamente para él es una gira por el sur del país, empezando por Andahuaylas. Huidobro refirió que aún no hay una fecha estimada para esa actividad, pues su patrocinado primero se realizará exámenes médicos tras las secuelas que le dejó el haber contraído coronavirus en el 2020. No obstante esa tarea por “consolidar” el movimiento de su patrocinado, la abogada descartó: “No tenemos ningún pacto con el señor Vladimir Cerrón, tampoco con Perú Libre”.

Riesgos

En sus primeros segundos fuera de la cárcel, Humala aseguró sentirse “muy orgulloso” del ‘andahuaylazo’. Luego, el último miércoles en Cañete, manifestó a sus simpatizantes que se proyecta a “rescatar a nuestra patria, y si en eso se nos va la vida, con mucho gusto, porque es por un buen fin”. “Si es que es necesario seguir luchando sea por forma convencional o no convencional, no me cabe duda, si es que habría que establecer barricadas nuevamente, ustedes estarían en primera fila”, dijo en otro momento.

En opinión del exministro del Interior, Rubén Vargas, Antauro Humala aún podría convocar a “grupos radicales” que generen desorden público. Además, advirtió de otro riesgo: “Un segundo problema puede significar que convoque, apoyados por intereses oscuros, a sectores sociales vinculados a las economías ilegales, por ejemplo a mineros y cocaleros ilegales. Son sectores movilizables, que manejan mucho dinero. Ese poder fáctico de las economías ilegales sí necesitan un rostro para sus objetivos subalternos”.

Sin embargo, Vargas dijo no considerar que Humala llegue a ser un “outsider antisistema”, porque su discurso está “desgastado” y “trasnochado”. Además, consideró que “ya forma parte del sistema” y podría significar “la prolongación aún mayor” de la crisis actual en el país.