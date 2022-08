Horas después de realizada esta entrevista, el general Vera nos comunicó que había tomado una decisión de suma gravedad para él: presentar una acción de amparo contra su pase a retiro, pues considera que es una resolución no motivada. Si es admitida y le dan la razón el presidente habría incurrido en una seria falta. Aunque no encuentra una razón explícita de su retiro; comparte la sospecha de que el gobierno forzó una rotación para que el chotano general Segundo Mejía, acabara de inspector de la PNP, a cargo de atender el pedido de sanción contra Harvey Colchado.

-Usted ha sido pasado a retiro de una forma tan abrupta que no podemos dejar de pensar que se cruzó en un plan del Ejecutivo, ¿ha sido así?

Efectivamente, me levanto a las 5 de la mañana y de manera sorpresiva me llama mi secretario a decirme ‘ya salió una resolución suprema en la que usted pasa a retiro’. Fue tan triste, frustrante, recibir esta noticia que me corta los sueños de hacer un cambio en mi institución. Yo ya estaba con una reunión a la que llegaron 55 generales de todo el país, hicimos un compromiso de fortalecimiento de la institución y lineamientos de política, y me cortan este sueño, fue muy triste.

-¿Estuvo precedido el pase a retiro de alguna conversación, presión, de alguien del gobierno que sintió que usted no los iba a acompañar en algún plan de obstrucción de la justicia?

Yo creo que ha sido por mi posición institucional. Yo amo a mi institución y amo el principio de legalidad. Entonces, siempre mis declaraciones han sido lucha contra la corrupción, tenemos que desarticular organizaciones criminales y abocarse a eso al margen de situaciones políticas. Decir lucha contra la corrupción era apoyar todas las investigaciones, las que tiene el equipo especial y las que tiene la Dirección Contra la Corrupción [Dircocor]. Posiblemente por defender mi institución han tomado la decisión de sacarme.

-¿Lo agarró de sorpresa el pedido de sanción a Harvey Colchado?

Fue una sorpresa, pero nosotros siempre estamos respetando la legalidad. Toda denuncia debe ser investigada. La investigación que está haciendo el equipo especial contra familiares [del presidente] y funcionarios, también la respetamos y sabemos que ese equipo trabaja de una manera muy reservada contra la corrupción del poder.

-Además, usted firmó con Mariano González la partida de nacimiento de ese equipo. ¿Firmó convencido?

Fue un acuerdo con el ministro González de crear un equipo especial para que trabaje con una fiscalía especial contra la corrupción en el poder y como nuestra política es luchar contra la corrupción, se dio un visto bueno.

-Sin embargo, usted acompañó al ministro Willy Huerta a plantearle a la fiscal Patricia Benavides, una atingencia: que dentro del equipo la titularidad de la investigación la tuviese el coronel Franco Moreno y no Colchado.

Efectivamente, tuvimos una reunión del alto mando con asesoría jurídica y allí se hizo una acta en la que se determinó que ese equipo estaba bien formado pero había que ordenarlo de tal manera que un oficial de inteligencia apoye a un oficial de investigación, así esta nuestra ley de la policía. Las unidades de investigación lideran y el oficial de inteligencia apoya [Moreno es oficial de investigación, y Colchado de inteligencia]. Era una recomendación. Nunca se recomendó desactivar ni sacar a nadie, sino fortalecer el equipo de acuerdo a nuestro reglamento.

Segundo Mejía Montenegro, oriundo de Chota, es el nuevo inspector general, encargado de atender el pedido de sanción contra Harvey Colchado. (Foto: Gisella Cáceres Ramos/EPENSA)

-Salvado ese tema, ¿no le pareció sospechoso que cuando se hace el pedido de sanción el inspector era el general Raúl Alfaro que, por las referencias que tenemos de él, no se iba a prestar a ese plan? Ahí tiene sentido que usted pase a retiro, para que Alfaro ocupe su lugar y venga otro inspector que sí se preste al plan.

Yo no me explico hasta ahora mi salida. He estado impulsando la modernización de la policía, me cayó esto por sorpresa y me quitan este gran sueño que tenía.

-Volvamos a la sospecha o hipótesis. Usted pasa a retiro para que Alfaro deje la inspectoría y pase allí el general Segundo Mejía, chotano y que, por las referencias que tenemos, sí se presta a todo.

Podría ser el plan que podrían tener, pero creo que con el liderazgo de Alfaro, lo conozco, igual va a apoyar la lucha contra la corrupción.

-También conoce a Mejía y sus antecedentes [por mucho tiempo y con varias quejas al respecto, trabajó en la seguridad de la Universidad Garcilaso de la Vega mientras mantenía su condición de policía] no son los de Alfaro.

Cada general es responsable de sus actos. Ahí marcan su destino, Yo en mi carrera he dado pasos seguros y firmes, por eso llegué a la comandancia y no tuve ninguna investigación pro corrupción. El general Mejía debe pensar en dar esos pasos.

-¿Qué concepto tiene de él?

Es mi promoción, abogado con amplia experiencia operativa, deberá cumplir el régimen disciplinario. Si no lo hace, será cuestionado.

-¿No será que quiere ser comandante general y próximamente el general Alfaro y el general Vicente Álvarez, que le sigue, podrían pasar a retiro?

Puede ser decisión del gobierno y estará sujeto a cuestionamientos o no. Cada general es responsable de sus actos.

Vera Llerena participa de la sospecha de que su retiro sirvió para facilitar el ascenso del general chotano Segundo Mejía. (Foto Hugo Pérez)

-¿Ha conversado con el presidente Castillo en más de una oportunidad?

He sido llamado a reuniones protocolares y formales, he informado sobre minería ilegal, seguridad ciudadana, el problema del sicariato.

-¿Ha estado a solas con él?

He estado con los ministros para rendirle cuenta, y también a solas para informarle lo que me preguntaba sobre la gestión. He ido con el ministro Dimitri Senmache y con Marianao González, solo para dar esa clase de información.

-¿En algún momento, el presidente u otro personaje, le habló de los procesos por corrupción que este afronta?

En honor a la verdad, no. El presidente nunca me ha solicitado un apoyo a las investigaciones de la familia y de otros funcionarios y siempre he informado que esos temas están reservados para el equipo especial y la fiscalía.

-Hace poco más de 3 meses que el ministro Senmache determinó su nombramiento como comandante general. ¿Antes de eso, el presidente quiso conocerlo?

Antes, no. Me dieron la noticia, no me llamaron para advertirme. Yo estaba como inspector y salió la noticia [Vera era el tercero, pasaron a retiro al jefe de estado mayor, Miguel Lostaunau]. De acuerdo a la ley, ahora el presidente solo pueda nombrar hasta el número 5. Ya no puedo ser hasta el número 18 como se hizo con el ministro Rubén Vargas o el número 30 durante el gobierno de Ollanta Humala.

-Esto puede explicar lo que ha pasado. El general Mejía, número 4, con expectativa de ser comandante, pasa al cargo donde lo necesitan. Eso es lo que puede explicar su pase a retiro.

Ese nombramiento se presta para esa sospecha.

-¿Una vez que Mejía tenga el informe, necesitaría ser validado por Alfaro?

El procedimiento es el siguiente. Primero indagaciones, se llama a declarar a las partes, eso tiene un mes. Pasado ese mes, viene la etapa de investigación que debe durar aproximadamente 6 meses, para pasar a la etapa de decisión con un tribunal en el Mininter.

-¿No hay manera de que se resuelva en dos o tres semanas?

No hay manera.

-¿Y mientras se realiza el proceso hay posibilidad de una medida cautelar contra el equipo especial?

Para nada, el equipo sigue trabajando. No se obstaculiza para nada su trabajo.

-Pero, si nos han sorprendido con su pase a retiro, ¿podría haber algún otro intento de tratar de disolver el equipo?

Realmente, no lo sé; pero yo creo que el equipo especial está sólido. Lo veo sólido con el trabajo que viene haciendo con la fiscalía superior contra la corrupción del poder. Sigue investigando y reuniendo evidencias contra los investigados.

-¿Qué está dejando, general? Hábleme, por favor, de la Operación Patriota en el VRAEM.

Yo vengo de una carrera muy operativa. He sido jefe contra el crimen organizado, he liderado la Operación Mercurio de minería ilegal en La Pampa, erradicamos 5 mil mineros y recuperamos la zona. La gran operación militar polical [llamada Operación Patriota] de inteligencia conjunta, de incursionar de manera histórica en Vizcatán donde tenían los remanentes de Sendero Lumninoso, que no se podía ingresar, tenían cuevas, centinelas, había muertes de policías y militares; ha sido victoriosa, gloriosa, heroica, en conjunto con las fuerza armadas y la policía. Los resultados los hemos difundido con el general Manuel Gómez de la Torre, jefe del comando conjunto de las FFAA.

-¿Y siente que esa operación ha tenido el respaldo necesario del poder ejecutivo, del presidente y del primer ministro?

La verdad, nosotros difundimos todo eso y no hemos tenido una felicitación.

No han recibido una felicitación, ¿y han recibido presiones o visitas de congresistas preocupados por la erradicación de cultivos de coca?

No. También hemos tenido otro gran logro, que ya van como 17 mil hectáreas erradicadas con el CORAH. Son operaciones muy reconocidas por nuestra institución, pero no hemos recibido tampoco cuestionamientos ni preocupación. Sí he recibido congresistas, es parte de la democracia, que piden fortalecer la seguridad ciudadana en sus provincias, nuevas comisarías. Mi comportamiento es de no hacer ofrecimientos políticos.

-El ministro Willy Huerta ha dicho en el Congreso que a usted lo han pasado a retiro por que no cumplió con las expectativas del combate a la inseguridad.

Es una manera errada, ligera, de poder sustentar mi cambio. Cumplir objetivos abarca muchas cosas, pero acá están los índices de acuerdo al INEI y a los indicadores de la policía. Se demuestra que hemos hecho 230 mil operativos. Tuve como consigna el aumento de la proactividad operativa. Tenemos 52 organizaciones criminales. La DIVIAC ha hecho 16 megaoperativos en mis 3 meses, ellos en cada mes hacen 2 o 3.

La Operación Patriota, realizado en la zona del Vizcatán, por las FFAA y la PNP, no ha recibido felicitación del gobierno, lamenta Vera LLerena. (Foto: Andina)

-¿Todo eso incluye los operativos del equipo especial?

Esta incluida también la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) que ha hecho operativos contra alcaldes y gobernadores. Hemos cumplido con los objetivos de seguridad ciudadana y le hemos informado al ministro que la victimización se ha reducido 5% en este periodo y la percepción de inseguridad se ha mantenido, no ha aumentado. Eso lo hemos anunciado. La PNP estaba en 8vo lugar en índice de confianza de entidades del estado. Hoy estó en 4to lugar, por encima del Ministerio Público y el Poder Judicial.

-¿Le preocupan estos anuncios cíclicos que no se llegan a cumplir, como que en 48 horas expulsaremos a los extranjeros que delinquen, prohibiremos dos que viajen en moto, castraremos químicamente a los violadores? Es un populismo de la seguridad.

Son menciones políticas. Lo que sí hemos hecho es la lucha contra la delincuencia extranjera. Lamentablemente, hay que decir que de los excelentes extranjeros que hay aquí, como un millón y medio aproximadamente; más o menos el 10% son personas que están al margen de la ley, están aquí para delinquir. Una muestra es esa gran intervención de mañana, un lunes, en la discoteca La Cabaña en San Juan de Lurigancho. 228 extranjeros en una discoteca clandestina ilegal con 12 armas de fuego incautadas porque a la hora de la intervención botaron las armas y la droga por los techos. Esa gran intervención fue una muestra de mi gestión firme contra la delincuencia. Todos fueron detenidos por 10 días. De esos 228, 180 estaban en calidad de ilegales; se hizo el proceso para poder trasladarlos en aviones de la FAP, con presupuesto, se hizo resolución ministerial para la salida de los custodios; pero no se pudo expulsarlos porque el gobierno venezolano no quiso recibirlos.

-Para evitar sospechas de xenofobia, le pregunto si ese 10% es un cálculo al ojo, o hay estadísticas que permiten inferirlo.

Hay algunas estadísticas que se aproximan porque intervenimos extranjeros, tanto venezolanos como colombianos, y en su mayoría son ilegales y tienen antecedentes en su país. En un sistema, los registramos.

-¿Hay cooperación de las autoridades de Venezuela para conocer sus antecedentes?

Por Interpol recibimos cooperación, pero no mucha. Por eso, estamos con un plan de nombrar un jefe policial como enlace en la embajada en Venezuela para que pueda darnos toda la información.

-¿Cuáles son sus planes, ha tenido tiempo de pensarlos?

Mi plan siempre ha sido fortalecer mi institución. Como policía con 38 años de servicio, soy un guerrero policial, tuve el sueño de liderar mi institución. Mi plan es continuar en la cátedra y me ofrezco servir al país con mi gran experiencia en seguridad integral, como abogado que soy.

-De pronto pasa a la política.

Si tengo que brindar mi asesoramiento para mejorar mi país; lo voy a hacer.

-¿Qué expectativa debemos tener frente a un gobierno que, por defenderse, deteriora a la PNP?

Es preocupante ver cómo se debilita a la PNP con estas decisiones políticas. Yo estoy impulsando que la policía se fortalezca con una ley para que el comando pueda mínimo estar dos años sin que sea removido. Esa ley la tiene la Comisión de Defensa del Congreso. Reitero mi llamado a los congresistas. En Chile la policía está sólida porque nadie puede cambiar al comando por 6 años.

-Muy bien blindarse frente al Ejecutivo, pero también necesitamos transparencia de los mandos policiales ante las investigaciones. Ahora mismo hay oficiales acusados de pagar sobornos a este gobierno para sus ascensos.

Justamente, ese tiempo permite formar cuadros. El general Alfaro, va a poder formar cuadros si sale esa ley. Eliminar a los oficiales que no tienen los perfiles adecuados y formar cuadros limpios.