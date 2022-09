Las respuestas de Alvarado

Ministro niega se parte de presunta red

El ministro Geiner Alvarado y su defensa legal han negado la imputación fiscal que lo señala como parte de una presunta red criminal en su sector. "Rechazo tajantemente ser parte de una organización criminal y solicito al Ministerio Público esclarecer el caso con prontitud, a fin de no afectar la dignidad de las personas", afirmó Alvarado el pasado 10 de octubre. En conversaciones previas con El Comercio, su abogado ha afirmado que están dispuestos a colaborad con las indagaciones, pero reiteró que su defendido mantiene su inocencia frente a las imputaciones.

El ministro también a respondido ante los fiscales del equipo especial como testigo. En su declaración del 16 de agosto, afirmó que el cuestionado Decreto de Urgencia 102-2021 nació "de un informe del Ministerio de Economía" del 12 de octubre de ese año. Añadió que los criterios de priorización de proyectos los manejó el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) y el Programa de Saneamiento Urbano (PSRU).

Cuestionado sobre cuál fue el sustento para que 95 de las aproximadamente 262 obras y servicios a ejecutarse descritas en los anexos del decreto correspondan a Cajamarca, respondió que "el criterio fue estrictamente técnico y las obras fueron seleccionadas por cada comisión en los que no he intervenido, ya no es mi función".