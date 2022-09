La acusación es hecha por una pareja que señala al empresario por presuntamente haberlos engañado para que le entreguen un monto total de aproximadamente S/ 500 mil para un supuesto emprendimiento, mediante transferencias bancarias, en efectivo y mediante retiros en tarjetas de crédito; así como otras presuntas irregularidades.

De acuerdo con el documento, al que accedió El Comercio, la denuncia fue presentada a fines de julio de este año por Yobana Cruz Zúñiga y Andrés Espinoza Cusipacucar contra Bardales Saldaña por los delitos de estafa, ejercicio ilegal de la profesión, denuncia calumniosa, y falsedad genérica.

El caso fue remitido a una fiscalía penal de Lima Norte, según informó a este Diario el abogado de la pareja, Jorge Prado Ramírez. Esta semana, los denunciantes fueron notificados de la decisión del fiscal Óscar Aldabe de abrir investigación preliminar por 60 días en contra de Bardales Saldaña por falsedad genérica, ejercicio ilegal de la profesión y denuncia calumniosa.

Disposición fiscal donde se abre investigación a Bardales Saldaña por tres de los delitos denunciados

La disposición fiscal no se pronunció sobre el presunto delito de estafa. Al respecto, el abogado Prado Ramírez indicó que presentará un escrito en los próximos días para que el Ministerio Público también se pronuncie sobre este delito, disponiendo que se incluya en la investigación, ya que lo considera el más importante de la denuncia de sus defendidos.

La acusación

La denuncia señala que, en mayo del 2021, la pareja puso en alquiler una camioneta. En diálogo con El Comercio, Cruz Zuñiga refirió que ella es ama de casa y que su esposo es taxista, pero también se dedica al alquiler de vehículos. Espinoza detalló que la camioneta perteneció a un familiar suyo y que la adquirió para rentarla y generar un ingreso extra.

Mediante un amigo, continúa la denuncia, César Bardales se puso en contacto con ellos para alquilar el vehículo. La pareja cuenta que se presentó como abogado, trabajador del Congreso y asesor del congresista Alexander Hidalgo Zamalloa, además de “inversor de negocios en diferentes empresas y contrataciones con el Estado”.

VIDEO RECOMENDADO Pedro Castillo asiste a maniobra conjunta "Fortaleza 2022"

La acusación

Un informe previo de El Comercio dio cuenta que Bardales Saldaña figura en la base de datos del Congreso como asesor del legislador Hidalgo Zamulloa (APP) entre abril del 2020 y julio del 2021. Sin embargo, no tiene un título profesional registrado en Sunedu y está inhabilitado por el Poder Judicial por una sentencia vinculada a un delito conta la administración pública.

Los denunciantes señalan que luego de acordado el alquiler, Bardales solo pagó dos cuotas. En medio de los reclamos de los pagos sucesivos, indicaron que comenzó a invitarlos a un departamento en Lince y que llegó a convencerlos para invertir en una empresa para proveer servicio al Estado.

Registro de Bardales como trabajador del Congreso a julio del 2021.

“Decidimos hacer préstamos en el sistema financiero y de familiares, llegando a entregar dinero […] por una suma ascendente a 500 mil soles aproximadamente que hasta la fecha no ha devuelto, pese a los sucesivos requerimiento”, se lee en el documento.

“Nos propuso asociarnos con él, ya que necesitaba invertir dinero, entonces ahora nos damos cuenta que con engaños y falsas promesas nos convenció en forma parte de esta sociedad, llegando a entregarle una suma ascendente a 500 mil soles aproximadamente […] Con engaños se aprovechó de nuestra voluntad y buena fe para alquilarle nuestro vehículo, sin haber cumplido los pagos, además de habernos utilizado para pedir préstamos en diferentes instancias, haciéndonos creer que se iba a invertir en diferentes proyectos que nunca se concretaron y que han servido solo para enriquecerse, ya que ni siquiera nos ha devuelto el capital invertido”, afirma la pareja.

Pareja denuncia presunta estafa de empresario que registra cerca de 40 reuniones con Pedro Castillo. En la foto, muestran capturas de chats con Bardales. Foto: Renzo Salazar / GEC

En otra parte de la denuncia, Cruz y Espinoza detallan que Bardales Saldaña continuó dando excusas sobre el incumplimiento del pago del alquiler de la camioneta hasta noviembre del 2021. Según indicaron, allí les dijo que le había prestado el vehículo al excongresista y que este aún no la había devuelto, pero que iba a recuperarla.

Al mes siguiente, cuentan que les dijo que la camioneta había sido robada, por lo que presentó una denuncia en la comisaría de Sol de Oro, pero que ya había ubicado la camioneta en Cusco.

Los denunciantes advirtieron que era extraño que Bardales haya presentado la denuncia sin documentos que respalden que el vehículo era suyo y que cuando fueron a Cusco, un hombre identificado como Raúl Serapio Carazas decía que la había comprado legalmente al propio Bardales Saldaña.

Cargo del ingreso de la denuncia a la fiscalía

“El denunciado vendió un bien que no era de su propiedad, presentó una denuncia falsa y se hizo pasar ante nosotros y las autoridades como si fuera un profesional del Derecho. O sea, me estafó a mí, a otras personas y además sorprendió deliberadamente a las autoridades, demostrando así su habilidad para utilizar ardid, astucia y engaño para embaucar a personas honestas y trabajadores”, concluyen los denunciantes.

Evidencias

La pareja adjuntó a su denuncia una serie de elementos, que también pudo revisar este Diario, entre los que está la denuncia hecha por Bardales Saldaña por el robo del vehículo y su declaración, en la que dice ejercer como abogado; y la intervención a Raúl Carazas, quien refiere que pagó ocho mil dólares por la camioneta al empresario.

La denuncia también contiene los chats entre Cruz y Espinoza con Bardales, en los que ella le reclama por los pagos y Bardales les da sucesivas excusas. También se incluyeron vouchers de depósitos hechos a nombre del empresario, así como estados de cuentas de tarjetas con distintos bancos sacadas a nombre de la mujer, pero que -según la denuncia- eran usadas por Bardales.

La pareja compartió este audio como parte de la denuncia

En los estados de cuentas del BCP y del Banco Falabella, por ejemplo, aparece Bardales como usuario de la tarjeta y múltiples gastos a su nombre en restaurantes, farmacias y tiendas. Además, se presentan documentos que dan cuenta de un posible embargo al inmueble de la señora por las deudas con uno de los bancos.

Testimonios y respuestas

En conversación con El Comercio, Espinoza se refirió a Bardales Saldaña como “una persona que me ha estafado”. “Me sacó plata en efectivo, en tarjetas, en alquiler del carro. Es un estafador. Lo que pido a ese señor es que me devuelva mi plata. Me hizo mucho daño. No solo a mí, hay muchas personas […] Pido a todas las personas que estén afectadas que lo denuncien”, afirmó.

“Se acercó a nosotros como una buena persona, que era asesor principal del Congreso. Yo pido justicia, esa persona no merece estar al lado de [Pedro] Castillo. Que pague. Me ha hecho mucho daño, es un estafador […] Tenemos todas las pruebas, los documentos. César Bardales, tú me conoces, eres un estafador”, agregó su esposa.

La pareja junto a su abogado, Jorge Prado Ramírez, quien pide a la fiscalía investigar la presunta estafa y las reuniones de Bardales con Pedro Castillo. Foto: Renzo Salazar / GEC

Ambos comentan que se enteraron que Bardales Saldaña se había convertido en un asiduo visitante de Palacio de Gobierno tras leer el referido informe de El Comercio y pidieron que las autoridades investiguen su denuncia. “Nos indigna [..] Que se dé cuenta [el presidente] qué tipo de gente está a su costado, con qué gente se reúne”.

El Comercio llamó en múltiples ocasiones y envió mensajes al teléfono de César Bardales Saldaña pidiéndole su respuesta ante la denuncia y la versión de la pareja. También se le consultó sobre los motivos de sus decenas de reuniones registrada con Pedro Castillo.

Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta. Tampoco se recibió respuesta de parte de parte del excongresista Alexander Hidalgo Zamalloa, del que Bardales figuró como asesor.

César Francisco Bardales Saldaña registra más de 30 reuniones con Pedro Castillo en Palacio de Gobierno.

El abogado de los denunciantes declaró a este Diario que es “lamentable” que el denunciado haya llegado a trabajar en el Congreso y que es “sospechoso” que tenga tantas reuniones con Pedro Castillo en Palacio de Gobierno.

“¿Se está aprovechando del poder a efecto de qué? Esto es un asunto muy delicado y espero que se haga una investigación […] ¿Qué hace un estafador reuniéndose con el presidente? ¿Qué hay detrás de esas reuniones?”, cuestionó Jorge Prado Ramírez.

En esa línea, consideró que la investigación derivada de la denuncia de sus difundidos también debería abordar las reuniones de Bardales con el presidente, así como una indagación a nivel financiero para determinar a dónde fue el dinero que reclaman sus defendidos.