Unidad de Investigación

El empresario Samuel Velásquez Poma, propietario de dos compañías que ganaron, a través de un consorcio, una obra de más de S/6 millones en un distrito de Áncash cuyo presupuesto provino del Decreto de Urgencia 102-2021, visitó la oficina del congresista por Puno Carlos Zeballos antes de que se le adjudicara el proyecto.

El mismo día que Velásquez fue al despacho de Zeballos, el congresista visitó el Ministerio de Vivienda, en ese entonces a cargo de Geiner Alvarado, ahora investigado por una red criminal que operaba en el sector.

Dos colaboradores de la fiscalía han señalado, de forma indirecta, que Zeballos sería uno de ‘Los Niños’, como se conoce al grupo de legisladores de Acción Popular relacionados con el presidente Pedro Castillo.

Zeballos fue vocero de AP hasta su renuncia a la bancada, en octubre del 2021 (y en enero de este año dejó el partido). Ahora es portavoz de Integridad y Desarrollo. El viernes último, se opuso a la censura del ministro del Interior, Willy Huerta.

—En el despacho—

La visita de Velásquez se realizó la mañana del 17 de setiembre del 2021. Ese día, el ingeniero natural de la provincia de Sihuas (Áncash) llegó al Congreso con el objetivo de reunirse con el parlamentario, en ese entonces vocero de AP.

De acuerdo con lo señalado por Velásquez a El Comercio, visitó el despacho del legislador por Puno porque tenía amigos en común en el sur del país que se lo recomendaron.

Los registros de visitas del Congreso indican que Velásquez ingresó al segundo piso del edificio Luis Alberto Sánchez, ubicado en el jirón Huallaga, a las 10:12 a.m. Se quedó hasta las 11:41 a.m., alrededor de una hora y media. En la oficina fue recibido por Luis Dueñas y Jenny Silva Quispe, personal del despacho.

El empresario confirmó que visitó la oficina. “Queríamos dar a conocer proyectos sobre reactivación agraria y tecnología educativa”, dijo sin dar más detalles.

Velásquez, quien viene ejecutando desde el 2020 con su empresa Corporación RD S.R.L. una obra de saneamiento en el distrito de Omate (provincia de General Sánchez Cerro, Moquegua) por un monto de casi S/32 millones, señala que se retiró del edificio congresal sin poder dialogar con el legislador.

Velásquez negó que el motivo de su visita fuera para hablar sobre obras de saneamiento que serían incluidas en el Decreto de Urgencia 102-2021, que en ese entonces el Ministerio de Vivienda estaba preparando (se aprobó a fines de octubre).

Media hora después de que el empresario abandonara el despacho de Zeballos, el parlamentario visitó el Ministerio de Vivienda por alrededor de una hora.

Lo hizo acompañado por dos personas: Rosa Centeno Cáceres y Jefferson Parra Huamán, un funcionario que era asesor técnico del Programa Nacional de Saneamiento Rural, que depende de Vivienda. Los tres fueron recibidos por Virginia Leiva, integrante del gabinete de asesores del entonces ministro Geiner Alvarado por una media hora. En ese entonces, el jefe de asesores de Alvarado era Salatiel Marrufo, uno de ‘Los Chiclayanos’.

El congresista Zeballos dijo a El Comercio que no se reunió con Velásquez. “Nunca me reuní con él. Cuando hago entrar a una persona, es porque tengo una agenda o ingresan porque los conozco, pero no, no lo conozco. Yo no lo he recibido”, afirmó.

Pero tras consultar con su personal, precisó: “Velásquez ingresó, dejó su teléfono. Lo atendieron el señor Luis Dueña y Yenny Silva. No se encontró conmigo”, insistió.

En noviembre del año pasado, con el D.U. 102-2021 ya aprobado, Velásquez, a través de sus empresas Corporación RD S.R.L. y Constructora y Consultoría SAM E.I.R.L., se unió con Corporación Hared S.R.L. en un consorcio que participó en la licitación de una obra en el distrito de Alfonso Ugarte, en la provincia de Sihuas (Áncash).

Se trataba del mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable e instalación de saneamiento básico en los caseríos de Ulluco, Puquio, Ocshay, Bellavista y Sillairca, obra convocada por la municipalidad del distrito, por un monto de S/6′550.631.

El 20 de diciembre del 2021, el comité especial de licitaciones del municipio otorgó la buena pro al Consorcio Alfonso Ugarte.

—Vínculos—

Al congresista Zeballos se lo ha vinculado con el gobierno desde que fuera indirectamente nombrado por dos de los principales colaboradores eficaces del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.

En febrero de este año, Karelim López señaló al Ministerio Público que existía un grupo de cinco o seis congresistas de Acción Popular conocidos como ‘Los Niños’ porque habían comprometido su apoyo al gobierno de Castillo a cambio de obras en sus regiones y designaciones de sus conocidos en el Ejecutivo.

Aunque Zeballos no fue mencionado directamente, en otra declaración López afirmó que uno de los congresistas que sería de ‘Los Niños’ era asesorado por el excandidato presidencial de AP Yonny Lescano.

Zeballos tiene a Lescano como asesor de su despacho, aunque ha negado que sea uno de ‘Los Niños’.

Los congresistas ya identificados por López son investigados por la Fiscalía de la Nación.

Hace dos meses, el ex secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco señaló, como parte de su colaboración con la fiscalía, que ‘Los Niños’ no eran seis, sino 12 parlamentarios de AP, y que coordinaban con Pedro Castillo.

Fuera de las declaraciones, Zeballos es un asiduo visitante a las entidades del Ejecutivo.

Entre setiembre del 2021 y abril de este año, ha acudido a Palacio en diez ocasiones. Su primer ingreso lo hizo el 7 de setiembre del 2021 junto con diez legisladores de AP.

También fue a otros ministerios. Vivienda y Desarrollo Agrario están entre los que más ha visitado. “Todas las visitas que yo he hecho [a Vivienda] han sido con dirigentes, con alcaldes”, sostuvo Zeballos. Agregó que sus visitas se dieron por proyectos de saneamiento paralizados en su región.

Sin embargo, de acuerdo con los registros de Transparencia, el 5 de agosto visitó a Geiner Alvarado en el Ministerio de Vivienda. En esa ocasión estuvo acompañado por funcionarios y su asistente. El 14 de febrero de este año, Zeballos y Alvarado se reunieron a solas. En otra visita al ministro, el 15 de febrero, el congresista estuvo con Manuel Ruelas Choquemamani, un exfuncionario de la Municipalidad de El Collao-Ilave (Puno). Recientemente, Ruelas ha sido sentenciado en Puno por haber incrementado los salarios de funcionarios de esa jurisdicción.

Familiar de Castillo y alcalde del distrito de obra se reunieron con Alvarado

El 21 de octubre del 2021, días antes de que se emitiera el Decreto de Urgencia 102-2021, Julio César Gómez Olano, concuñado del presidente Pedro Castillo, acompañó al alcalde del distrito ancashino de Alfonso Ugarte, donde se realizó la obra mencionada en la nota principal, a una reunión con el ministro de Vivienda, Geiner Alvarado.

El alcalde de Alfonso Ugarte (Sihuas, Áncash), Juan Pérez Ramírez, y el familiar del presidente ingresaron a las instalaciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a las 2:34 p.m.

Meses antes, en abril del 2021, el alcalde Pérez había aprobado el expediente técnico que justificaba la ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento de los caseríos Ulluco, Puquio, Ocshay, Bellavista y Sillairca, ubicados en su distrito. El presupuesto de la obra, que provino del D.U. 102-2021, fue de S/6′556.743.

El encuentro con Geiner Alvarado, de acuerdo con los registros de visitas, duró casi una hora. En los mismos registros se indica que el motivo era una “reunión de trabajo”.

El 20 de diciembre del 2021, el comité especial de licitación formado en la comuna de Alfonso Ugarte otorgó la obra al Consorcio Alfonso Ugarte, integrado por las empresas Corporation Hared S.R.L., Constructora y Consultoría SAM E. I.R.L. y Corporación RD S.R.L. Estas dos últimas compañías pertenecen al empresario Samuel Velásquez, quien en setiembre del 2021 acudió al despacho del congresista por Puno Carlos Zeballos.

El Comercio intentó comunicarse con ambas personas que participaron en la reunión.

Mediante un mensaje de texto, el alcalde Juan Pérez señaló que estaba en una reunión. Luego, no respondió nuestras llamadas.

Igualmente se intentó contactar, sin éxito, con Julio Gómez Olano, quien no registró trabajo formal reconocido.

Gómez es hermano de Luzmila Gómez, quien es esposa de José Castillo Terrones, hermano mayor del presidente Pedro Castillo Terrones.

Julio Gómez es tío de Gian Marco Castillo Gómez, el sobrino del mandatario que es investigado por ser uno de los presuntos operadores en la red que habría dirigido obras en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

En febrero de este año, Flor Gómez Olano, hermana de Julio Gómez, fue nombrada por el ahora prófugo extitular del MTC Juan Silva directora de la Oficina de Talento Humano del sector.

Este nombramiento fue cuestionado porque el perfil profesional de Flor Gómez Olano no se ajustaba al que se pedía para el puesto.

—Otro asiduo visitante—

La visita a Vivienda con el alcalde de Alfonso Ugarte no representó la única vez que el concuñado del presidente Castillo acompañó a un funcionario a un ministerio.

De acuerdo con los registros de visitas consultados, Gómez ha estado en por lo menos ocho oficinas del gobierno. En algunos casos solo y en otras acompañando a personas.

En la mayoría de los casos, Gómez se reunió directamente con el titular del sector o con los funcionarios de mayor nivel.

El año pasado, Gómez visitó el Ministerio de Vivienda en seis ocasiones. Sus encuentros fueron con Geiner Alvarado o con su entonces jefe del gabinete de asesores, Salatiel Marrufo.

Al Ministerio de la Producción acudió por lo menos nueve veces entre noviembre del 2021 y agosto de este año. En la mayor parte de los casos, fue a entrevistarse con los ministros a cargo. En otras dos ocasiones, con los directores de los programas de pesca artesanal.

Desde agosto del año pasado, Gómez también visitó Palacio. Los registros señalan que se reunió con el presidente y con su asesor Auner Cabrera. También visitó el despacho de Lilia Paredes, esposa del mandatario.