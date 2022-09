Las Elecciones Regionales y Municipales 2022 se llevarán a cabo este domingo 02 de octubre. A través de la Oficia Nacional de Procesos Electorales (ONPE) , podrás saber dónde votar y en qué colegio eres miembro mesa. En ese sentido, te comentamos todos los detalles de este acto cívico en el que se conocerá quién será elegido alcalde de Lima, así como en las demás regiones del Perú.

Recordemos que el 25 de septiembre se llevó acabo el debate municipal en Lima organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Dicho evento tuvo la presencia de candidatos como Gonzalo Alegría (Juntos por el Perú), Omar Chehade (Alianza para el Progreso (APP), George Forsyth (Somos Perú), Elizabeth León (Frente de la Esperanza), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), María Elena Soto (Avanza País) y Daniel Urresti (Podemos Perú).

CÓMO SABER MI LUGAR DE VOTACIÓN POR ELECCIONES 2022 VÍA ONPE

Para empezar, la Oficia Nacional de Procesos Electorales (ONPE) posee su portal web en el que te detalla paso a paso todas las indicaciones que debes de seguir para saber tu lugar de votación en estas elecciones 2022. Asimismo, precisar que meses atrás se recomendó al ciudadano cambiar el local de votación para estar cerca a su domicilio y así, sufragar su voto de manera rápida y segura.

¿CÓMO SABER SI SOY O NO MIEMBRO DE MESA?

Conoce tu local de votación y si eres miembro de mesa: INGRESA AQUÍ tus datos electorales como: local de votación, si eres miembro de mesa y número de mesa de sufragio.

Fotocaptura: ONPE

VÍA ONPE, CÓMO VOTAR EL DOMINGO 02 DE OCTUBRE

Si no recuerdas cómo votar o es tu primera experiencia en emitir tu voto, no te preocupes. Sigue los siguientes pasos para emitir tu acción cívica para este domingo.

Dirígete a tu centro de votación: El 2 de octubre, siguiendo las medidas preventivas frente al coronavirus, dirígete al local donde te toca votar en el horario recomendado por la ONPE. Encuentra tu mesa de votación y espera tu tuno.

Fotocaptura: ONPE

Vota: Cuando llegue tu turno, entrega tu DNI a uno de los miembros de mesa y recibe tu cédula de votación. Ve a la cabina, marca con una cruz (+) o un aspa (x) el símbolo del partido del candidato que elegiste. Recuerda que la marca no puede salirse del recuadro; de lo contrario, tu voto será considerado nulo.

Entrega tu voto y recoge tu DNI.

Cierra tu cédula de votación con el sticker de seguridad y deposítala en el ánfora. Firma el padrón de electores y coloca tu huella digital con el dedo índice derecho.

¿DÓNDE VOTAR EN EN REGIONES?

Revisa aquí, los links para saber dónde votar en Arequipa y Piura según el lugar en el que radicas.

A QUÉ HORA VOTAR SEGÚN MI DNI POR ELECCIONES MUNICIPALES Y REGIONALES 2022

La Oficia Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indicó los siguientes horarios par ir a votar este 2 de octubre en las ERM 2022:

Si el DNI termina en 1, 2, 3 y 4: se recomienda acudir de 7 a.m. a 11 a.m.

Si el DNI termina en 5, 6, 7, 8, 9 y 0: se recomienda acudir de 11 a.m. a 5 p.m.

Si el elector está en un grupo de riesgo: se recomienda ir de 2 p.m. a 5 p.m.

REQUISITOS PARA VOTAR EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES Y REGIONALES 2022

Es necesario conocer el proceso para votar, así como el protocolo de bioseguridad que consistirá en que los electores lleven una mascarilla antes de ingresar a los locales de votación y en la entrada tendrán alcohol en spray y en gel. Además, se deberá mantener el distanciamiento físico entre los electores y los miembros de mesa.

QUÉ HAGO SI MI DNI ESTÁ VENCIDO PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES Y REGIONALES 2022

No te preocupes. Para las votaciones municipales y regionales podrás votar sin ningún inconveniente pese a tener tu DNI azul o electrónico vencido. En el siguiente video te explica qué es lo que debes hacer si te encuentra en estas circunstancias.

CUÁNTO ES LA MULTA POR NO VOTAR 2022

El monto de las multas electorales por no votar es diferente si eres considerado como No Pobre, Pobre o Pobre Extremo. Esta clasificación se hace según el distrito que aparece en tu DNI. Si no estás seguro bajo qué clasificación está tu distrito, puedes revisarlo en la tabla de Multas por distrito. Toma en cuenta que los precios señalados en la tabla no están actualizados. Para más información ingresa aquí .

Fotocaptura: multas.jne.gob

- Según la Ley Nº 28859, las multas que deberás pagar son:

S/ 92.00 si no votas y vives en un distrito clasificado como “no pobre” por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

S/ 46.00 si no votas y vives en un distrito clasificado como “pobre” por el INEI.

S/ 23.00 si no votas y vives en un distrito clasificado como “pobre extremo” por el INEI.

S/ 230.00 por no asistir como miembro de mesa.

S/ 230.00 por negarte a conformar la mesa electoral.

A QUÉ HORA ES LA LEY SECA EN EL PERÚ POR ELECCIONES 2022

En las Elecciones Regionales y Municipales estarán prohibidas la venta de bebidas alcohólicas desde las 8 de la mañana del sábado hasta las 8 de la mañana del lunes. Por lo tanto, la Ley Orgánica de Elecciones 26859 indica que “desde las 8:00 horas del día anterior al día de la votación, hasta las 08:00 horas del día siguiente de las elecciones, no es permitido el expendio de bebidas alcohólicas de ninguna clase y se cierran los establecimientos, o los espacios de los establecimientos comerciales, dedicados exclusivamente a dicho expendio”.

QUÉ DIJO GEORGE FORSYTH

“Nos vamos a permitir que se sigan matando a los estudiantes, a nuestros familiares, a las madres de familia por robarle un celular, por eso, en los primeros 50 días, vamos clausurar todos los locales de venta de artículos robados”, subrayó.

“Conocemos a estas mafias, las hemos enfrentado y ganado. Vamos a hacer alianza con empresas que existen para que les den facilidades y entren en la formalidad”, aseveró Forsyth.

“Me han visto trabajar en forma independiente. Además, sabemos que las madres quieren trabajar y no saben dónde dejar a sus hijos. Vamos a construir las cunas jardín, vamos a seguir con los hospitales, las farmacias municipales, con los adultos mayores y vamos a hacer respetar la Ley Cuatro Patas para las mascotas”, refirió.

QUÉ DIJO RAFAEL LÓPEZ ALIAGA

“Estos días son muy intensos, tenemos muchas caminatas y a algunas actividades va Rafael, y a otras yo. El cierre de campaña en La Victoria está confirmado, y hay una posibilidad de ir después a San Juan de Lurigancho. Queremos llevar nuestro mensaje a todos los rincones de Lima”, manifestó el candidato a teniente alcalde del partido celeste, Renzo Reggiardo.

En comunicación con El Comercio, Reggiardo dijo que López Aliaga priorizará, en sus últimos mensajes, no solo su propuesta para enfrentar la inseguridad, sino también la atención “a los más necesitados” de la capital. “Hay muchas personas que carecen de servicios básicos, uno de ellos es el agua. Y también se dará un presupuesto adicional a las ollas comunes”, subrayó.

(Infografía: El Comercio)

ASISTENTE VIRTUAL DE LA ONPE

La ONPE también ha puesto a disposición de la ciudadanía un asistente virtual en WhatsApp, donde se atenderá todas las consultas sobre las elecciones del 2 de octubre, tales como dónde te toca votar, si fuiste elegido miembro de mesa y otros datos de interés. Para instalarlo en tu celular debes agregar a tus contactos este número: +51 995 802 465.