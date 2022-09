El presidente Pedro Castillo se reunió en Palacio de Gobierno con su exsocio José Herrera Requelme, quien en mayo último ganó dos contratos en el Ministerio del Interior (Mininter) por un total de S/23.000.

La reunión se produjo la noche del último domingo. Según el registro electrónico de visitas de la Casa de Pizarro obtenido por El Comercio, ingresó a las 8:08 p.m. para una “reunión de trabajo” con el jefe del Estado.

Después de casi hora y media, a las 9:27 p.m., se retiró de la sede del Ejecutivo.

En el 2017, Herrera Requelme y Castillo Terrones fundaron la empresa Consorcio Chotano de Inversionistas Emprendedores JOP S.A. en la que ofrecían diversos servicios, desde el movimiento de tierras, consultorías e incluso la preparación de alimentos.

Según el Sistema Electrónico de Contrataciones con el Estado (Seace), Herrera Requelme registra dos órdenes de servicio a su favor, en mayo de este año con el Mininter. Una de ellas es por el servicio de saneamiento físico legal de inmuebles de las prefecturas regionales por un monto de S/14.000 (26 de mayo), y la otra es por el servicio de organización y clasificación de documentos del área de contabilidad por S/9.000 (17 de mayo).

Este Diario buscó la versión de Herrera Requelme, pero no hubo respuesta.

—Otras entidades visitadas—

Herrera y Castillo, quienes se conocieron en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) en Cajamarca, decidieron fundar una empresa.

Durante la campaña electoral del 2021, este Diario dio cuenta de dicha empresa tras conocerse que el entonces candidato Castillo no la había declarado como parte de su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones.

En ese momento, Castillo aseguró que la compañía se encontraba inactiva y por ello omitió declararla.

Tras asumir la presidencia, Castillo recibió la visita de Herrera el 2 de setiembre del 2021 en Palacio. En esa oportunidad, la reunión se extendió por más de tres horas, según los registros.

No fue la única visita de Herrera a entidades públicas. A nombre del Centro Poblado Pucará (Cajamarca), el exsocio de Castillo acudió al Ministerio de Energía y Minas para una reunión con el viceministro José Dávila Pérez el 27 de enero del 2022. Ingresó a las 10:28 a.m. y permaneció en el viceministerio hasta las 11:47 a.m..

Al día siguiente estuvo en la Presidencia del Consejo de Ministros para una reunión con Manuel Lara Romero de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial. El registro indica que estuvo desde las 10:38 hasta las 11:10 de la mañana.

El 23 de febrero y 7 de marzo de este año acudió nuevamente a Palacio de Gobierno y se reunió con el exasesor Beder Camacho Gadea. En ambas oportunidades –en horas de la noche– las reuniones se extendieron por más de una hora.

Y el 9 de marzo, según los registros electrónicos, mantuvo una reunión con el entonces ministro de Cultura Alejandro Salas Zegarra.

—Encuentro con más licitadores—

El domingo último, Castillo no solo recibió a su exsocio, también se reunió con otros empresarios que han mantenido contratos con el Estado durante su gobierno.

Entre ellos está Hugo Abel Huamaní Vivanco, quien en junio del 2022 ganó un contrato por S/15.000 a través del Proyecto Especial Sierra Centro Sur (PESCS) del Ministerio de Agricultura. Ello, para realizar el Servicio de Coordinador General para desarrollar el Fortalecimiento Social y Resolución de Conflictos para la Dirección Ejecutiva del PESCS.

Castillo además se reunió con Deny Mahur Rivera Riveros, quien ganó una orden de servicios por S/2.666 en diciembre del 2021, también en el PESCS.

Asimismo, se registra una reunión con Víctor Cabrera Romero, quien figura como representante de la empresa Korporation KyJ Contratistas Generales, Asesores y Consultores S.A., que entre fines del 2021 e inicios de este año obtuvo órdenes de servicio con la Municipalidad de Ilo y la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento por más de S/17.000.

Más datos

En mayo del 2021, la fiscalía abrió investigación contra el entonces candidato Pedro Castillo, por no consignar que era socio de la empresa Consorcio Chotano de Inversionistas Emprendedores JOP S.A.

En enero del 2022, el Ministerio Público archivó la investigación contra Castillo, por el caso del Consorcio Chotano.

Según la Sunarp, Consorcio Chotano había invertido S/18.000 como capital tras su fundación en el 2017.