Además…

¿Cuáles son las restricciones electorales?

1. No está permitida la difusión de encuestas

Desde el lunes 26 de septiembre, está prohibida la difusión o publicación de encuestas de intención de voto en los medios de comunicación, según lo establece el artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE). El incumplimiento de esta disposición puede ser sancionada con multas entre los S/46 mil y S/446 mil.





2. Sin actividades proselitistas desde el viernes

A partir de las 00:00 horas del viernes 30 de septiembre también estará prohibida la realización de reuniones o manifestaciones de carácter político, entre ellos recorridos y mítines. La vulneración de esta medida, de acuerdo al artículo 388 de la LOE, se castiga con prisión no menor de tres meses ni mayor de dos años.





3. El silencio electoral a partir del sábado

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que todo tipo de propaganda política quedará suspendida desde las 00:00 horas del sábado 1 de octubre. Esto comprende la participación de los candidatos en los medios de comunicación. El incumplimiento de esta orden puede generar una multa entre los S/138 mil y S/446 mil o una pena de prisión no menor de dos años.





4. Ley seca hasta la mañana del lunes

Desde las 8 a.m. del sábado 1 está prohibida la venta de bebidas alcohólicas hasta las 8 a.m. del lunes 3 de octubre. El domingo, día de las elecciones, entre las 7 a.m. y 5 p.m. no están permitidas las reuniones de electores en un radio menor de 100 metros de los centros de sufragio. Y la ONPE ha informado que ese día se debe asistir a votar con mascarilla.