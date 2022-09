Sobre un estrado instalado en la plaza Manco Cápac, en La Victoria, el empresario conservador y candidato a la alcaldía de Lima Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, utilizó anoche sus últimas horas de campaña para atacar al presidente Pedro Castillo, a diversas instituciones públicas y privadas y a sus principales rivales políticos en la contienda por la capital.

Entre otras promesas, aseguró que de llegar a la alcaldía, declarará persona no grata a Castillo y convertirá a la capital en un “bastión” para sacarlo de la Presidencia.

Además, dijo desconfiar de los grandes empresarios y de la Confiep. “Vamos a ir de la mano de la derecha popular”, agregó.

En otro momento, López Aliaga cuestionó a los funcionarios de la ONPE y pidió el apoyo de personeros para que no le “roben” los votos este domingo.

El líder de Renovación Popular estuvo acompañado de su postulante a teniente alcalde, Renzo Reggiardo; su jefe de campaña, Julio Gagó, y candidatos de su partido a diversas alcaldías distritales.

En medio de su discurso, aseguró que sus principales contendientes, Daniel Urresti y George Forsyth, son inexpertos en gestión pública y no están capacitados para asumir la alcaldía de Lima.

Cuando se refirió a sus promesas de campaña, resaltó aquellas difícilmente viables: dijo que pedirá competencias en los sectores de Educación y Salud, implementará “la mayor flota de seguridad en la historia” y un ‘shock’ de inversiones de mil millones de dólares.

“Que no me digan que no se puede. Sí se puede. Sé cómo hacerlo”, señaló, respaldado por sus simpatizantes.

López Aliaga añadió que de llegar a la alcaldía pasará “a la historia como el alcalde de los cerros”.

En otro momento, confirmó que mantiene aspiraciones presidenciales, pero aseguró que buscará ese objetivo cuando termine una hipotética gestión municipal.

Agenda

Horas antes, López Aliaga realizó una caminata en San Martín de Porres con el candidato de Renovación Popular a la alcaldía de ese distrito, Bobby Mattos, y Renzo Reggiardo.

Mattos es un político conocido en Lima Norte: fue alcalde de San Martín de Porres entre el 2015 y el 2018 y suma cuatro candidaturas a ese cargo desde el 2006 hasta la fecha, siempre con distintas agrupaciones.

Al cierre de esta edición, López Aliaga se dirigía a San Juan de Lurigancho para dar su último mitin. En ese distrito venció a Pedro Castillo, George Forsyth, Daniel Urresti y al resto de candidatos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales pasadas.

En opinión de la politóloga Katherine Zegarra, es posible que de llegar a la alcaldía, López Aliaga abandone el cargo para tentar la presidencia.

El politólogo Mauricio Zavaleta señaló que el candidato de Renovación Popular “hace eco de políticos como Donald Trump y Jair Bolsonaro”, aunque en un nivel menor, con una vena política de derecha populista.