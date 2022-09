Por ejemplo, los postulantes Daniel Urresti (Podemos Perú), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y George Forsyth (Somos Perú) han incluido a San Juan de Lurigancho (SJL), que tiene más de 794 mil electores hábiles, en sus últimas actividades, antes de la elección del próximo domingo.

Fuentes de Podemos Perú indicaron a El Comercio que aún no han definido dónde será el cierre de campaña del exministro del Interior el jueves. Agregaron que el también exparlamentario reforzará su discurso de lucha contra la inseguridad, en la que incluye la construcción de centros de justicia inmediata y la captura de 200 delincuentes al día.

Aunque esto último no sea una facultad del alcalde de Lima, sino del Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional.

Urresti visitó el lunes el AA.HH. Las Lumbreras, en San Juan de Lurigancho. (Foto: Anthony Niño de Guzmán| GEC)

Otras fuentes del partido fundado por el congresista José Luna Gálvez refirieron que ya no responderán por el incidente protagonizado por Urresti durante la polémica organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cuando se negó a responder por su proceso penal por el crimen del periodista Hugo Bustios, y por la situación legal de su candidato a teniente alcalde, José Luna Morales.

¿Doble cierre celeste?

En Renovación Popular, partido por el que postula López Aliaga, alistan dos cierres de campaña para el jueves: el primero será en la plaza Manco Cápac, en La Victoria, y el otro en San Juan de Lurigancho. Aunque este último aún está pendiente de confirmación.

“Estos días son muy intensos, tenemos muchas caminatas y a algunas actividades va Rafael, y a otras yo. El cierre de campaña en La Victoria está confirmado, y hay una posibilidad de ir después a San Juan de Lurigancho. Queremos llevar nuestro mensaje a todos los rincones de Lima”, manifestó el candidato a teniente alcalde del partido celeste, Renzo Reggiardo.

En comunicación con El Comercio, Reggiardo dijo que López Aliaga priorizará, en sus últimos mensajes, no solo su propuesta para enfrentar la inseguridad, sino también la atención “a los más necesitados” de la capital. “Hay muchas personas que carecen de servicios básicos, uno de ellos es el agua. Y también se dará un presupuesto adicional a las ollas comunes”, subrayó.

López Aliaga recorrió las calles de San Juan de Miraflores. Lo acompañaron los excongresistas Julio Gagó y Renzo Reggiardo. (Foto: Renzo Salazar | GEC)

El excongresista indicó que esta semana final recorrerán los distritos de Ate Vitarte y Santa Anita, entre otros.

Reggiardo, a la par, minimizó las críticas al líder de Renovación Popular por la inviabilidad de algunas de sus propuestas, como la de terminar las obras del metropolitano, cuando ello es una tarea de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

“Hay analistas que tienen su corazoncito, cada quien jala agua para su molino, lo voy a dejar ahí. Lo que sí te puedo decir es que somos un equipo serio, y se ha diseñado un plan de gobierno [municipal] a consciencia. Todas las propuestas se pueden realizar. Y te doy dos ejemplos, los hospitales de la solidaridad y las escaleras [en la administración de Castañeda]”, remarcó.

Las competencias de un alcalde

Forsyth, de Somos Perú, realizó anoche en SJL el primero de los cuatro cierres de campaña que tiene previsto. Los otros serán en Puente Piedra, Independencia y Comas.

“Estos son distritos donde hay una mayor aceptación de los candidatos distritales, y son distritos donde Lima tiene injerencia en algunos proyectos. En Puente Piedra está el peaje y George el martes anunciará propuestas sobre esto”, manifestó Rennán Espinoza, quien postula por cuarta vez a la alcaldía de Puente Piedra, donde ya ha sido burgomaestre en dos oportunidades.

Espinoza, en diálogo con El Comercio, afirmó que Forsyth centrará su estrategia de final de campaña en “clarificar cuáles son las competencias” de un alcalde de Lima en materia de seguridad ciudadana. Esto ante una serie de promesas no viables de parte de sus dos principales contendores: Urresti y López Aliaga.

“Otro eje es el agua, George ha planteado que se declare en emergencia o de interés nacional la ejecución de Marca II. Si el gobierno central es tan ineficiente y no puede con esa obra que le transfieran la competencia y el presupuesto a la Municipalidad Metropolitana de Lima”, expresó el excongresista.

(Foto: Jorge Cerdán | GEC)

El exalcalde de Puente Piedra refirió que Somos Perú no se va a calificar “como el mal menor”, porque están convencidos de que su propuesta “es la mejor” de las que hay.

“George Forsyth no postula para ser ministro del Interior ni comandante general de la Policía, sino para alcalde de Lima, que tiene competencias que no se usan. La municipalidad metropolitana tiene también la condición de gobierno regional y puede solicitar delegación de facultades en salud y educación. La lucha contra la inseguridad pasa también por la prevención, y la educación es gravitante para que ese plan funcione”, acotó.

Los otros postulantes

El excongresista Omar Chehade, quien intenta llegar a la alcaldía de Lima bajo el símbolo de APP, adelantó que realizará hasta tres mítines de cierre: Comas y San Juan de Lurigancho, el miércoles, y en Barranco el jueves. Añadió que incidirá, en los pocos días que restan de la campaña, en sus propuestas para formalizar a los mototaxistas, a través de darles la opción de tener un seguro médico, y para dotar a los serenos, tras un año de capacitación, de armas no letales.

“En estas últimas semanas hemos avanzado bastante y podemos dar la sorpresa, estoy con bastante confianza”, opinó.

(Foto: Jorge Cerdán | GEC)

Fuentes del Frente de la Esperanza señalaron que el martes definirán dónde se realizará el cierre de campaña de su candidata a la alcaldía de Lima, Elizabeth León. La ingeniera civil tiene previsto recorrer los distritos de San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Villa el Salvador, Lurín y Santa Anita, hasta el miércoles.

Las mismas fuentes refirieron que la postulante buscará exponer con mayor amplitud sus propuestas en seguridad, comercio ambulatorio y el concepto de farmacias municipales.

También indicaron que probablemente el exministro de Justicia Fernando Olivera, presidente de Frente de la Esperanza, participe en el mitin de cierre de León.

A su turno, María Elena Soto- quien quedó como representante de Avanza País, luego de que el resto de la lista fuera declarada improcedente- dijo que participará en las caravanas de los candidatos del partido del tren a la alcaldía distritales y brindará diferentes entrevistas en los medios de comunicación.

“Es la única forma de dar a conocer mi candidatura, esta ha sido una carrera de corto tiempo, debido a la exclusión de Luis Molina [quien era el postulante a la alcaldía de Lima, inicialmente]”, expresó.

En comunicación con El Comercio, Soto refirió que en Avanza País “faltó comunicación” para coordinar la campaña en Lima con algunos postulantes en los distritos, como Javier Cipriani, en San Isidro, y Carlos Bruce, en Surco, quienes han promovido el voto cruzado.

“El señor Cipriani mandó a hacer sus carteleras con tiempo, cuando Molina ya había excluido y aún el JNE no me dejaba a mí como candidata, faltó comunicación, él se ha acercado y me ha ofrecido su total apoyo, en ese sentido, yo estoy tranquila”, subrayó.

Por su parte, el candidato de Perú Libre a la alcaldía de Lima, Yuri Castro, informó que aún no ha recibido el permiso para realizar su mitin de cierre, pero que espera que en las próximas horas se le brinden. Agregó que esta semana recorrerá “los cuatro conos de la ciudad”. “Hoy [lunes] he estado en Lima norte, voy a abarcar todos los distritos que pueda”, complementó.

Castro adelantó que las principales promesas que piensa posicionar son las del serenazgo sin frontera, la creación de una verdadera escuela de serenos y la instalación de semáforos inteligentes.

El postulante del cerronismo también consideró que él está asumiendo “como un pasivo” el hecho que el gobierno de Pedro Castillo no haya realizado una gran obra en Lima. “Hay un descontento y la gente lo sigue vinculando al partido, a pesar de que ya renunció”, reconoció.

Este Diario intentó comunicarse sin éxito con el candidato de Juntos por el Perú Gonzalo Alegría.