En la avenida Javier Prado, el candidato de Avanza País por San Isidro, Javier Cipriani, ha colocado un panel con la frase: “San Isidro no depende de Lima, San Isidro vota cruzado”. La estrategia responde a que su partido no cuenta con candidato en Lima Metropolitana, con lo cual no se puede ver beneficiado con el factor arrastre. Como Cipriani, otros 11 candidatos han virado su estrategia a reforzar la recordación de su logo en buscan del complicado voto cruzado.

Dado a que se trata de una elección secreta, no existen estudios sobre el voto cruzado. Se trata de una práctica incierta debido al factor de arrastre que generan los candidatos de Lima Metropolitana, principalmente entre los tres primeros puestos. En el 2018, los tres primeros lugares acumularon el 64% de los votos válidos, pero en los anteriores procesos han llegado a superar el 80%.

Pese a ello, ha ido incrementando el número de alcaldes elegidos cuyo logo no quedó en los tres primeros lugares de Lima. En los procesos 2002 y 2006, fueron 10 alcaldes, pero se duplicó en los tres procesos posteriores.

Candidato Distrito de Lima al que postula Puesto de su logo en Lima Metropolitana (según Ipsos) ¿Ha sido alcalde del distrito en anteriores periodos? Francis Allison (APP) Magdalena 4 4 veces Guido Iñigo (APP) Villa El Salvador 4 1 vez Eloy Chávez (APP) Villa María del Triunfo 4 No Antonio Mezarina (APP) Barranco 4 2 veces Fernando Velasco (APP) Chorrillos 4 No Carlos Bruce (Avanza País) Surco Su candidato fue retirado de contienda No Juan Carlos Zurek (Avanza País) La Molina Su candidato fue retirado de contienda 2 veces Enrique Ocrospoma (Avanza País) Jesús María Su candidato fue retirado de contienda 2 veces Eduardo Bless (Avanza País) San Miguel Su candidato fue retirado de contienda 1 vez Javier Altamirano (Avanza País) San Juan de Miraflores Su candidato fue retirado de contienda 1 vez Elmer Arce (Partido Morado) Lince Su candidato fue retirado de contienda No

Sumas y restas

Carlos Bruce, candidato de Avanza País en Surco, explicó que sus dos últimas semanas de campaña están orientadas a asociar su nombre con el logo del tren. “En la presidencial, Hernando de Soto (candidato de Avanza País) tuvo la mayor votación en Surco, pero en la cédula estaba su foto, ahora solo tenemos logo” , especificó.

Según estimaciones de Bruce, puede perder entre 3% o 4% por la falta de asociación con el logo. “La intención de voto ahora es mayor al 30%, por lo que la diferencia (con el segundo puesto) alcanza para perder esos puntos. Pero hay candidatos con margen más estrecho, y puede significar perder la elección” , reconoció Bruce.

Javier Altamirano, candidato del tren en San Juan de Miraflores, recordó que en el 2014 logró ser elegido por el PPC. pese a que su logo en Lima obtuvo solo 2%.

Proceso electoral Alcaldes distritales de Lima que ganaron, pese a que no se vieron beneficiado con el arrastre porque su logo no quedó entre los tres primeros lugares en Lima Metropolitana 2002 10 2006 10 2010 26 2014 24 2018 25

Otros candidatos han sabido fusionar con el logo con el cual postulan. En Magdalena, Francis Allison ha fusionado la “A” de Alianza para el Progreso con su apellido, y busca mantener su preferencia en base a su experiencia como exalcalde.

“A diferencia de la elección general (presidencial y congresal), ahora se vota por símbolo. Entonces tiene que existir un asociamiento entre candidato y símbolo muy fuerte” , indicó el politólogo Fernando Tuesta.

Para el politólogo Mauricio Zavaleta, ya no existe predictibilidad debido a la desaparición de cierta clase política, la eliminación de la reelección, y el deterioro de la relación entre partidos y la sociedad.

“[Jorge] Muñoz pudo generar arrastre en el 2018 porque su logo era neutro en ese momento y conocido. Los candidatos competitivos como Bruce no tienen un candidato provincial y eso le puede costar en términos electorales”, manifestó.

Proceso electoral Porcentaje de votos válidos acumulado de los tres primeros lugares en Lima Metropolitana 2002 85,22% 2006 74,63% 2010 84,56% 2014 78,98% 2018 64,59%

Por otro lado, Tuesta recordó que los candidatos municipales ya no pueden colocar publicidad en televisión, radio y medios escritos.

“Las redes sociales no tiene el alcance de los medios masivos en Lima. Y la mensajería se siente como una invasión, como cuando te llaman o te llegan mensajes de servicios” , especificó.

Sumado a esto, Tuesta advirtió que, en la cámara secreta, los electores suelen cometer errores. Bruce añadió que varios creen que el votar cruzado es incorrecto. Ante ello, parte de su estrategia en este último tramo es enseñar a los ciudadanos cómo es que se vota cruzado.