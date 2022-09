El candidato que mayor deuda registra es José Luis Li Nonato, de Acción Popular, quien postula al distrito de Végueta en Lima Provincias. Su deuda supera los 2 millones de soles. Su equipo de prensa respondió que era un “tema sujeto a la reserva tributaria”, por lo que consultarían primero con su área legal. Hasta el cierre de esta edición, no respondieron.

Tampoco obtuvimos explicaciones de Renee Enciso Miranda, de Juntos por el Desarrollo de Arequipa, quien postula al distrito sureño de Socabaya, quien debe más de 1 millón de soles.

Los candidatos de movimientos regionales deben casi 8 millones de soles, y Arequipa es la región con la mayor cantidad de morosos.

Por su parte, la deuda de los candidatos de partidos políticos supera los 6 millones de soles: Acción Popular, Somos Perú, Juntos por el Perú, Alianza para el Progreso y Perú Libre son los que más candidatos morosos tienen.

Los candidatos distritales de los partidos deben más de 6 millones a la Sunat.

Entre las deudas y los gastos de campaña

En Lima, los candidatos aseguraron que vienen pagando sus deudas. Ricardo Vásquez, candidato de Somos Perú en Chorrillos, debe S/140 mil y le embargaron su cuenta bancaria.

“Cuando se factura mucho se debe pagar más del 8% y yo no sabía. Para mi caso no hay fraccionamiento, pero ya he pagado como 17 mil soles”, explicó.

Pedro del Rosario, candidato de APP en Los Olivos, refirió que viene pagando cada mes, y ha pedido un fraccionamiento. “Solicité un fraccionamiento en el 2020, pagamos unas cuotas pero entramos en pandemia. Hemos solicitado un fraccionamiento nuevo, porque en pandemia no prioricé el pago a Sunat, tuve que saca de mi AFP para ver el tema, y recién este año estamos volviendo a pagar” , indicó Del Rosario.

Del Rosario debe S/ 7.030 a la Sunat y, según el primer reporte presentado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ha invertido S/ 4.700 de su propio bolsillo para su campaña electoral en Los Olivos.

Carmen Castillo, candidata de APP en El Agustino, también debe a la Sunat y acaba de recibir una sentencia que la obliga a dar una suma de dinero de S/13 mil. Castillo no contestó nuestras llamadas ni mensajes. Castillo no ha presentado su primer reporte de ingresos y egresos de campaña ante la ONPE.

El candidato de Acción Popular, José Luis Li, debe 2 millones de soles a la Sunat.

Los candidatos de Lima que deben a la Sunat aseguran que vienen pagando sus acreencias.