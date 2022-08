“[Me han excluido] De oficio, injustamente, pues yo he acreditado mas de 3 ańos viviendo en Magdalena y te lo demuestro con el contrato original legalizado”, explica Franco Salinas, quien fuera congresistas por Piura en el período extraordinaria 2020-2021, en representación de Acción Popular.

Aunque fue de contienda, Salinas anunció a este Diario que este lunes 8, presentará una acción de amparo. Mientras espera que se resuelva su caso, Salinas continuará acompañando a su lista de regidores a hacer campaña por el distrito de Magdalena, que actualmente es gobernado por su colega de partido, Carlomagno Chacón.

Francis Allison tiene pendiente una tacha por resolver, pero confía en salir airoso. “Me han objetado no declarar una propiedad que está a nombre de una empresa. La ley no me obliga a eso. Tendrían que sacar de carrera también Rafael López Aliaga” , dijo.

José Manuel Villalobos, especialista en temas electorales, consideró que el pleno del JNE debería darle la razón a la apelación de Allison. “El JEE no puede ir más allá de lo que la ley dice”, dijo.

Allison reconoció tener tres investigaciones abiertas por denuncias interpuestas por la gestión del actual alcalde. “Son políticas y sin sustento. Una de las denuncias es por haber hecho Mistura. Según el alcalde, fue un hecho de corrupción”, alegó.

Francis Allison busca regresar a Magdalena por su quinto período como burgomaestre.

Seguridad ciudadana, la prioridad

Respecto a los temas de campaña, Francis Allison adelantó que cuenta con un plan de retorno donde su gestión priorizará la seguridad ciudadana con 26 vehículos, cámaras “caza placas”, un plan de recompensas, y megaoperativos liderados por Marco Miyashiro, quien ha aceptado ser su Gerente de Seguridad Ciudadana.

Las propuestas de seguridad ciudadana son una constante en los planes de gobierno de los candidatos de Magdalena.

Raúl Madueño, de Podemos, plantea “alertas a un grupo de WhatsApp, con una respuesta de auxilio de menos de un minuto”. Mientras que Víctor Paulini, de Renovación Popular, se compromete a establecer un “aplicativo de seguridad silencioso para los vecinos”.

Para Allison, Magdalena ha retrocedido en temas trascendentales frente a distritos como San Miguel, Jesús María o San Isidro.

“A mí me ha animado a regresar dos cosas: las muestras de afecto que siempre recibo de parte de los vecinos, y el retroceso que he visto en seguridad ciudadana, limpieza, y en el plan del adulto mayor” , aseveró el candidato de APP.

Ahora los principales contendores de Allison son Raúl Madueño (Podemos) y Víctor Paulini (Renovación Popular).