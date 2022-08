Lilia Paredes es investigada junto al presidente Pedro Castillo por el presunto plagio de su tesis de maestría en la Universidad César Vallejo. Además, en mayo pasado, la fiscalía inició una pesquisa en su contra por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de negativa a colaborar con la administración de justicia, esto tras negarse a declarar ante la fiscal de Lavado de Activos, Luz Taquire.

¿Quiénes son y cuáles son los cuestionamientos en su contra?

Yenifer Paredes Navarro (26) Hermana de la primera dama Lilia Paredes.

A comienzos de julio, la fiscalía anticorrupción inició una investigación preliminar contra Yenifer Paredes Navarro, hermana de la primera dama, por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias luego de que, el 16 de setiembre del 2021, prometiera una obra de saneamiento en Cajamarca.

Paredes Navarro es desde el 2020 bachiller en Administración por la Universidad Nacional de Cajamarca.

El inicio de las indagaciones se dio luego de que el programa Cuarto Poder difundió un video en el que Paredes Navarro acudió al distrito de Chadín (provincia de Chota) para garantizar la referida obra.

En esta actividad la hermana de la primera dama se presentó junto a Hugo Espino Lucana, gerente general de la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción S.A.C., que en setiembre del 2021 ganó una licitación en Cajatambo (Lima) por más de S/3′800.000 para el proyecto Recuperación de la Infraestructura y Equipamiento de la Institución Educativa N°20984-2 Santiago Antúnez De Mayolo, en el distrito de Gorgor.

Posteriormente, la fiscalía acudió a Palacio de Gobierno para recabar la documentación necesaria y se hicieran las diligencias correspondientes.

En entrevista con Punto Final, Hugo Espino declaró que su visita a Chadín junto a Yenifer Paredes fue debido a una invitación del alcalde de la Municipalidad Distrital de Chadín “para poder ver la necesidad de la zona y poder presentar una propuesta económica para elaborar un futuro expediente técnico”.

Tal como lo había manifestado Paredes Navarro ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, no existe un documento que consigne que existió una relación laboral entre ella y JJM Espino, pues se trató de un “contrato verbal”.

“Yenifer Paredes trabajaba para mí en ese entonces. Realizaba labor de apoyo en cuanto a documentación, empadronamiento, firma de actas (...) El contrato fue verbal para que me apoye en ciertas actividades”, dijo Hugo Espino.

Asimismo, afirmó que el año pasado acudió a Palacio de Gobierno para reunirse con Paredes y conversar sobre “temas amicales y laborales”.

Según Cuarto Poder, Espino Lucana es amigo y excompañero de trabajo de Paredes en la Municipalidad de Anguía. Adicionalmente, su hermana, Anggi Estefani Espino Lucana, ganó una licitación en diciembre 2021 por una obra de 3 millones en Anguía.

La hermana de la primera dama se presentó en la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder las acusaciones y, aunque intentó victimizarse, confirmó el vínculo que tuvo con JJM Espino entre agosto y octubre del 2021, cuando esta empresa era contratista del Estado. Por el trabajo habría recibido S/1.500. Por este caso, Yenifer Paredes y la primera dama fueron citadas a declarar ante la fiscalía.

Walter Paredes Navarro (40) y David Alfonso Paredes Navarro (32) Hermanos de la primera dama Lilia Paredes.



La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que Walter Paredes Navarro y David Paredes Navarro, hermanos de la primera dama, transfirieron dinero a los hermanos Espino Lucana: S/70 mil a Hugo Espino y S/20 mil a Anggi Espino.

De acuerdo con Cuarto Poder, ambos depósitos se realizaron en octubre del 2021. Uno de los antecedentes que ahondó en las dudas fue que Walter Paredes tenía desde el 2019 una deuda de S/68 mil, que era amortizada periódicamente.

Sin embargo, en noviembre del año pasado el saldo total fue cancelado. Esto ocurrió días antes de que Anggi Espino lograra un contrato con la Municipalidad de Anguía, según el referido dominical.

En cuanto a David Paredes, realizó la transferencia de S/70 mil a la cuenta de la empresa de Hugo Espino y, días después, pagó S/11.500 por una mototaxi.

El Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, dirigido por la fiscal Marita Barreto, consideró que el dinero podría tener origen ilícito, por lo que se abrió una investigación preliminar por lavado de activos contra Yenifer Paredes, Walter Paredes y David Paredes, hermanos de la primera dama, informó Latina Noticias.

Juan Ramos, abogado de Hugo Espino, dijo que el dinero recibido por parte de los hermanos de Lilia Paredes fue un “préstamo”.

“En los seis meses anteriores no hubo un depósito, pero sí es verdad que en octubre del año pasado hubo depósitos de 70 mil soles y 20 mil soles. Es una operación transparente y bancarizada, no vamos a negar los datos, pero ha habido una omisión, no es un pago ilícito sino es un préstamo que hace el señor David [Paredes Navarro] a mi patrocinado”, dijo la defensa de Espino a Latina.

Lelis Edit Paredes Navarro (53) Hermana de la primera dama Lilia Paredes y madre de un sobrino del presidente investigado en el Caso Puente Tarata. No registra visitas a Palacio de Gobierno u otras entidades del Estado.

Lelis Paredes Navarro, hermana de la primera dama, y madre de Rudbel Oblitas Paredes, Roy Oblitas Paredes y Fany Oblitas Paredes.

Rudbel Oblitas Paredes (28) Sobrino de la primera dama Lilia Paredes. Tiene 14 ingresos a Palacio de Gobierno y el Ministerio de Vivienda entre agosto y diciembre del 2021.

Rudbel Oblitas Paredes, sobrino de la primera dama, es ingeniero civil graduado en la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echevarría (Cuba), y actualmente tiene un impedimento de salida del país debido a la investigación del Caso Puente Tarata.

El Segundo Juzgado de Investigación de la Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo del magistrado Manuel Chuyo Zavaleta, dictó esta restricción contra el sobrino de Lilia Paredes por los presuntos delitos de colusión y organización criminal.

La colaboradora eficaz Karelim López implicó en febrero a Rudbel Oblitas en la presunta mafia que operaba en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que de acuerdo con su declaración estaría encabezada por el presidente de la República, Pedro Castillo.

Además, afirmó que en noviembre del 2021 acudió a una reunión en la que el sobrino del jefe de Estado participó, y donde le habría presentado a una persona allegada al fiscal superior Omar Tello, coordinador de la Fiscalía Anticorrupción, “quien dio el mensaje que todo estaba controlado, que se mantuviera callada y que todo iba a estar tranquilo”. Tello ha negado la veracidad de esta declaración.

Fany Yakely Oblitas Paredes (32) Sobrina de la primera dama Lilia Paredes. Tiene 13 ingresos a Palacio de Gobierno entre agosto y octubre del 2021.

Fany Oblitas Paredes es desde el 2017 contadora pública por la Universidad Tecnológica del Perú y, en marzo de este año, Panorama reveló que la sobrina de la pareja presidencial obtuvo contratos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) por S/ 18.000 en febrero de este año.

De acuerdo con el dominical, fue la primera vez que ganó un contrato con el Estado. La primera orden de servicio fue por S/ 6.000 con el MTC. Esto ocurrió un día después de ser declarada hábil para contratar con el Estado, el 4 de febrero pasado.

Tres semanas después obtuvo otra orden de servicio con la Sutran por S/ 12.000, para labores vinculadas a la subgerencia de fiscalización y gestión de vehículos. Aseguró a Panorama que rechazó el segundo contrato “por el tema mediático”.

El MTC explicó que la sobrina del presidente fue contratada temporalmente por la Oficina de Cobranza y Ejecución Coactiva para trabajar en la elaboración de pre liquidaciones e imputaciones de pagos efectuados por los administrados y seguimiento de los mismos, pero “sin conocerse sus lazos familiares”. “Actualmente, ella no tiene vínculo alguno con el MTC, pues su orden de servicio no fue renovado”, aseguró el sector.

Rut Noemí Paredes Navarro (31) Hermana de la primera dama Lilia Paredes.



Rut Paredes Navarro, hermana de la primera dama, ingresó el 15 de noviembre al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) para reunirse, según Cuarto Poder, con el viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario, Juan Rodo Altamirano. En esta cita estuvo acompañada de María Gladys Castillo Ramos, prima del presidente Pedro Castillo; Miguel Alegría Cárdenas, empresario; y Jorge Arévalo Rengifo, simpatizante de Perú Libre.

Roy Leandro Oblitas Paredes (26) Sobrino de la primera dama Lilia Paredes. No registra ingresos a Palacio de Gobierno y otras entidades del Estado.

Roy Oblitas Paredes es desde el 2021 bachiller en Ingeniería Zootecnista de la Universidad Nacional de Cajamarca y, según Cuarto Poder, en mayo de este año trabajó en la Universidad Nacional de Chota como asistente técnico, con un contrato de S/4.500.

Finalmente, María Leonor Paredes Navarro (46), hermana de la primera dama Lilia Paredes, tiene un ingreso a Palacio de Gobierno, el 25 de agosto del 2021, para una reunión con el presidente Pedro Castillo. En octubre del 2021, se inscribió al movimiento Frente Regional de Cajamarca.