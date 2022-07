Durante su discurso, el jefe de Estado se refirió a los medios de comunicación y confrontó a la oposición, indicando que recibió una “bofetada” por parte de quienes no aceptaron haber perdido las elecciones y que los “insultos y burlas” no lo harán retroceder.

Por el contrario, indicó que este segundo año de gestión extenderá la mano para un trabajo en conjunto.

Sin embargo, el mensaje a la Nación se ha caracterizado también no haber sentado prioridades, estar desconectado de la realidad que vive el país y la victimización del jefe de Estado frente a los constantes errores de la gestión, así como la ausente autocrítica, de acuerdo con lo expresado por los politólogos Milagros Campos, Omar Awapara y el analista político José Carlos Requena.

Pedro Castillo y la victimización

La politóloga Milagros Campos enfatizó que, en su discurso, el jefe de Estado ha tendido a la victimización al culpar a la prensa respecto a la difusión de su gestión. Esto frente a las pocas entrevistas que ha brindado en su primer año de gobierno.

“Las explicaciones que da a la prensa es la vía para llegar a la población. Cuando dice que la información no la propala la prensa es porque él no lo hace, porque despidió a un ministro por un tuit y no se sienta a explicar el problema. No se puede comunicar a través de Twitter”, cuestionó Campos respecto a la actuación del presidente.

De otro lado, Omar Awapara comentó que el mensaje no ha tenido las “sorpresas” señaladas por Castillo y, por el contrario, ha repetido su discurso, por ejemplo, en las sesiones descentralizadas del Gabinete.

“Discursos populistas donde no hubo capacidad de autocrítica, pero hubo sobre todo una victimización como si los logros de este gobierno hayan sido negados por los medios de comunicación”, exclamó Awapara.

"Continúa con esta narrativa antagónica y el resto es simplemente una lista de cosas que no pertenecen a este gobierno, viene de gobiernos anteriores" Omar Awapara, politólogo

En tanto, José Carlos Requena expresó que el presidente ha brindado un mensaje alejado de la realidad y una victimización para continuar con el apoyo del sector que aún se mantiene afín al gobierno.

“Hemos estado ante un discurso aislado de la realidad del país. En general ha persistido en la victimización y en apoyarse en el núcleo duro de gente que aún lo apoya. La enumeración de acciones y esta confrontación, sobre todo en la primera mitad del mensaje, va en esa línea”, dijo.

“Estamos ante un mensaje que prolonga crisis, no hace nada por solucionarla, no plantea ni siquiera elementos concluyentes. La crisis se prolonga” José Carlos Requena, analista político





Sin prioridades

De otro lado, Milagros Campos subrayó que el mensaje de Pedro Castillo no estuvo contenido de prioridades, como las señaladas por la población respecto a la seguridad, empleo y anticorrupción.

“Sobre esto el presidente dice que no se encontrarán pruebas, sin dar explicación de medidas. El contenido el mensaje en la parte de corrupción es solo a nivel normativo, es un tema preocupante”, advirtió Campos. No solo el jefe de Estado, sino su círculos más cercano es acusados por presuntos actos de corrupción.

“Es un mensaje sin prioridades en políticas públicas y frente a las grandes interrogantes que recaen en su gestión no hubo respuestas y creo que eso apunta claramente a una falta de conexión respecto de los principales problemas que se perciben y que no tiene una respuesta clara frente a esto” Milagros Campos, politóloga

Awapara coincidió en que se trata de un mensaje desconectado de la realidad, sobre todo de aquella que se vive en los últimos días, debido a la “sombra de la corrupción se cierne sobre el gobierno”.

Además, dijo, porque en su mensaje el presidente si bien se ha referido a la actividad minera del país, esto no se condice con el hecho de que, por ejemplo, la empresa minera Las Bambas tuvo que paralizar sus operaciones por 51 días debido a la conflictividad social. “Poca conexión con lo que vive el país y el ánimo en la población”.

Requena, en tanto, advirtió que el mensaje no tuvo ninguna autocrítica por parte del presidente.

“Tampoco creo que esta pretendida defensa de su honorabilidad sustente. En el caso de designaciones son cosas en las que se ha recurrido marcadamente. En la remoción de Mariano González tampoco se ha dicho nada”, exclamó.

