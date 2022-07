González, en diferentes entrevistas, no solo denunció al jefe de Estado de obstruir a la justicia, sino también tuvo duras palabras para el primer ministro, Aníbal Torres. Aquí todos los detalles de la nueva crisis que sacude al Ejecutivo.

1. La llamada del presidente (y el tuit de despido)

González explicó que dentro de las primeras acciones que hizo, tras jurar como ministro del Interior a inicios de julio, fue replantear “el manejo de la inteligencia” en el sector. Por ello, no solo nombró al general PNP (r) César Vallejos Mori como nuevo de la DIGIMINT, sino también “recuperó” al coronel Harvey Colchado, quien se encontraba en la policía ambiental.

Colchado, fundador de la Diviac, fue nombrado como coordinador de un equipo especial de Inteligencia de la Policía, que tiene como principal rol respaldar las investigaciones del Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, que lidera la fiscal superior Marita Barreto. Es decir, contra el círculo más cercano al presidente Pedro Castillo.

“Hice el movimiento de más de 32 oficiales [de la PNP] para que se incorporen a este equipo de búsqueda, cambiarlos no ha sido sencillo ni fácil […] Se hizo a través de resolución ministerial, no tenía que consultar nada con nadie. Ayer [martes] se me cuestionó directamente la toma de esa decisión”, manifestó González en RPP Noticias.

El exministro del Interior dijo que “cae de maduro” que se le criticó haber puesto “a los mejores oficiales” a cargo de la búsqueda y captura del ex titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) Juan Silva; del ex secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco; y de Fray Vásquez Castillo, sobrino del mandatario.

“El presidente Castillo en una llamada telefónica me dijo que le dé explicaciones de mis decisiones, le dije que si gustaba podía ir a explicarme, y respondió que me iba a avisar si [la reunión] era más tarde o mañana. A los tres minutos desde que colgué, emitió el tuit [donde anunciaba mi salida]”, manifestó.

En nombre del Gobierno del pueblo, agradezco los servicios prestados a la Nación del señor Mariano González Fernández como ministro del Interior. Hoy a las 9:30 p. m. tomaré juramento al nuevo titular de este sector.#SiempreConElPueblo — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) July 20, 2022

El Comercio informó que la fiscal Barreto solicitó de manera específica, la designación de Colchado, jefe de la División de Búsquedas de Personas; Walter Lozano, a cargo de la División de Inteligencia de la Dirección Nacional Antidrogas; Franco Moreno, titular de la División de Investigación de Alta Complejidad, y Luis Silva, director de la División de Búsquedas de la Dirección de Inteligencia, en el equipo especial de Inteligencia de la Policía. El documento fue remitido el 15 de julio.

(Foto: El Comercio)

2. Acusa a Castillo de obstruir la justicia

El exministro del Interior afirmó que su abrupta salida del Poder Ejecutivo tiene que ver con una acción de obstrucción a la administración de Justicia por parte de Castillo Terrones, quien tiene como objetivo impedir el trabajo del equipo, coordinado por Colchado, de búsqueda y captura “de los prófugos”.

“Yo no tengo hoy ninguna duda del compromiso que el señor [Castillo] tiene con la corrupción”, expresó en el programa “20/22″, de Panamericana TV.

Advirtió que el abogado Willy Huerta Olivas, quien anoche juró como el séptimo titular del Mininter en un año de gobierno, puede emitir una resolución y dejar sin efecto la conformación del equipo especial de Inteligencia de la Policía. “Sería catastrófico para la administración de justicia, pero sería una raya más al tigre”, agregó.

3. El factor Camacho

González, además, confirmó que Castillo le solicitó evaluar la designación de Beder Camacho, subsecretario general de la Presidencia, como viceministro en su cartera.

“En algún momento [el jefe de Estado] me comentó sobre la necesidad de cambios viceministeriales. Yo opté por mantener como viceministro a Ernesto Fuentes en Seguridad Pública y Martín Parra en Orden Interno, porque eran personas que tienen la suficiente capacidad”, refirió en RPP Noticias.

“En algún momento me dijo que lo evalúe [a Camacho], que evalúe la posibilidad”, precisó.

(Foto: Anthony Niño de Guzmán | Archivo El Comercio)

Camacho y otros siete funcionarios de Palacio de Gobierno están incluidos en una investigación preliminar que inició el 14 de febrero la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada.

Se les imputa el presunto delito de organización criminal. El caso surgió tras denuncias de la existencia de un Gabinete en la sombra.

4. Teme represalias contra agentes (y su familia)

González indicó que teme que los oficiales de la Policía que conforman el equipo especial de Inteligencia “sufra algún tipo de represalia, no de su institución, sino del gobierno”.

También dijo que teme por su integridad personal y la de su familia, porque “no estamos peleando con alguien que no tenga poder”. “A estas alturas, obviamente, a la luz de mi experiencia tengo todo el derecho de desconfiar”, manifestó en RPP Noticias.

Anoche, en Panamericana TV, el exministro del Interior contó que hace unos días su esposa “fue víctima de reglaje”.

“He sido prudente, he tratado de mantenerme lo suficientemente ecuánime en estos 15 días [en el Mininter], pero a los pocos días de asumir [el cargo], mi esposa fue víctima de reglaje, no sé de quién, no lo puedo asegurar, ni siquiera han tenido la delicada de que ella está embarazada”, narró.

5. La dura crítica a Aníbal Torres

El ex titular del Mininter, además, dirigió fuertes críticas al primer ministro, Aníbal Torres, a quien calificó de “pobre diablo”.

“El señor Torres no sé qué diablos hace ahí [en la Presidencia del Consejo de Ministros], el señor Torres no tienen ninguna capacidad, no dirige nada, crítica a las Fuerzas Armadas, a la Policía, crítica a todos, la verdad, es un pobre diablo”, exclamó la noche del martes en el programa “20/22″, de Panamericana TV.

González, en RPP Noticias, reiteró sus cuestionamientos al jefe del Gabinete Ministerial, al sostener que era “insoportable” conversar con él, porque “todo el tiempo estuvo acosándome, fastidiándome, diciendo que yo no trabajo, que no hago ninguna gestión”.

(Foto: PCM)

El abogado indicó que el círculo más cercano al mandatario, entre ellos Torres, le hizo “la ley del hielo”, luego de que ejecutara cambios en el aparato de Inteligencia de la Policía.

El ministro del Interior- al ser consultado sobre si esta actitud era marcada en todo el Gabinete- respondió que marca diferencias por el canciller César Landa, y los ministros de Energía y Minas, Economía y Finanzas, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Desarrollo e Inclusión Social. “Son harina de otro costal, son profesionales con larga experiencia, no voy a entrar en detalle del resto”, remarcó en Latina Noticias.