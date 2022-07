Tras la escandalosa remoción del ahora exministro del Interior, Mariano González, el general PNP (r) César Manuel Vallejos Mori presentó su renuncia irrevocable al cargo de director general de Inteligencia de dicho sector, al que había sido designado hace apenas una semana.

El presidente Pedro Castillo retiró a González del cargo tras su decisión de nombrar a un equipo especial que apoye la labor de la fiscal Marita Barreto en su lucha contra la corrupción en el poder y de realizar varios cambios en el Ministerio del Interior para buscar a los prófugos Bruno Pacheco, Juan Silva y Fray Vásquez.

En carta, dirigida al actual ministro, Willy Huerta Olivas, Vallejos señala que su decisión radica en “principios ético morales” y “total respaldo a intenciones de carácter democrático que asumimos” con Mariano González.

“Los motivos que me impulsan a tomar esta trascendental decisión, radican en principios ético morales de índole personal y mi total respaldo a las intenciones de carácter democrático que asumimos junto al señor ex Ministro Mariano González Fernández, para combatir de manera radical a la delincuencia común y criminalidad organizada, que tanto daño viene haciendo al país; habiendo aceptado desde la propuesta que me hizo, cuando estuve a cargo de la Dirección General Contra el Crimen Organizado del Vice Ministerio de Orden Interno, de apoyar su gestión con total honestidad y lealtad”, señala.

Carta de renuncia

Información en desarrollo...