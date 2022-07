La gestión de la presidenta María del Carmen Alva (Acción Popular) no pudo diferenciarse de la de sus antecesores, pues en este primer período 2021-2022 primaron los temas declarativos. Estas son iniciativas que no son vinculantes y no tienen relevancia normativa.

Fernando Cáceres, director de Síntesis Consultoría, explicó que este tipo de normas tiene una finalidad electoral antes que técnica, pues permite a los congresistas arrogarse el intento de llevar a cabo una necesidad o requerimiento de una determinada población. LEE TAMBIÉN: Raúl Ferrero Costa: “El Congreso no está siendo eficiente en la parte administrativa ni en la parte política” Los otros dos temas que mayor predilección tuvieron en la agenda fueron el educativo y el económico. “Desde el sector educación, tenemos dos tipos de intereses. En primer lugar, las normas referidas al magisterio, donde la bancada oficialista (Perú Libre) y la Bancada Magisterial tienen alto interés. En segundo lugar, tenemos las normas o proyectos que conforman la llamada contrarreforma universitaria, donde bancadas como Podemos, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Renovación Popular tienen interés”, indicó Cáceres. En lo que respecta a la agenda económica, el exviceministro refirió que el Parlamento sigue movilizándose por temas coyunturales antes que reformas serias, además de que determinadas agrupaciones utilizan este tema “como publicidad para fines electorales”. En esta última línea, se aprobaron un nuevo retiro de las AFP, además de la libre disponibilidad de la CTS. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, ha defendido su gestión destacando la aprobación de proyectos para paliar los efectos de la pandemia del COVID-19 y el alza del costo de vida. Asimismo, en la última sesión plenaria, Alva resaltó como principales temas aprobados la regulación de la cuestión de confianza, el retiro de fondos de las AFP y CTS, el pago de Fonavi y la elección de los directores del Banco Central de Reserva y de los magistrados del Tribunal Constitucional.