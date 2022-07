El exministro del Interior Mariano González criticó duramente al jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, de quién dijo “es un pobre diablo” porque, desde su punto de vista, “no tiene absolutamente ninguna capacidad”.

En declaraciones a Panamericana Televisión, indicó que Torres Vásquez no dirige nada y critica absolutamente todo, incluyendo a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

“El señor Torres, la verdad no sé qué diablos hace allí. No tiene absolutamente ninguna capacidad, no dirige nada, critica a las Fuerzas Armadas, critica a la Policía Nacional, critica todo, de verdad es un pobre diablo. Estoy tratando de ser coherente y lo digo con todas letras”, expresó.

González dijo que del Gabinete Ministerial rescata la figura del canciller César Landa, de quien dijo “marca la diferencia”. También elogió la postura de la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte.

“La diferencia la marca el canciller César Landa, la ministra de Energía y Minas (Alessandra Herrera Jara), el ministro de Economía (Óscar Graham) y quizás la ministra de la Mujer (Diana Miloslavich)”, manifestó.

“De quien debo decir he notado una postura sumamente abierta a las críticas democráticas es la vicepresidenta y ministra Dina Boluarte. Del resto no voy a opinar”, agregó.

Como se recuerda, el presidente de la República, Pedro Castillo, anunció la salida de Mariano González como titular del Ministerio del Interior y tomó juramento a Willy Huerta Olivas como su sucesor en el cargo.

A través de su cuenta en Twitter, el mandatario agradeció los servicios prestados por González Fernández, quien duró apenas 15 días en el cargo.

“En nombre del Gobierno del pueblo, agradezco los servicios prestados a la Nación del señor Mariano González Fernández como ministro del Interior. Hoy a las 9:30 p. m. tomaré juramento al nuevo titular de este sector”, escribió en la red social.