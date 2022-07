La ratificación del congresista Elvis Vergara como vocero de la bancada de Acción Popular (AP) no ha sido bien recibida por representantes de dicho partido, debido a que el parlamentario es investigado por la fiscalía por presunto tráfico de influencias, junto con el prófugo exministro de Transportes, Juan Silva. Esto tras ser sindicado por Karelim López como parte del grupo de ‘Los Niños’.

En diálogo con El Comercio, los excongresistas Víctor Andrés García Belaunde y Edmundo del Águila Morote cuestionaron la decisión y señalaron que Vergara “carece de autoridad moral” para representar a la agrupación ante la Junta de Portavoces del Parlamento.

García Belaunde calificó de “error” la decisión e indicó que, en el pasado, “cuando ha habido cuestionamientos a un miembro (de AP), se le ha pedido que dé un paso al costado, para no comprometer al partido”.

“Lo que estamos viendo es la fórmula de otorongo no come otorongo. Esta falsa solidaridad le hace daño a la bancada, al propio señor Vergara y al partido. Ellos tienen que recordar que han sido elegidos por miembros de Acción Popular, que es un partido decente y de trayectoria limpia, que nunca ha estado involucrado con la corrupción ni con actos indebidos. Hay que respetar la imagen del partido”, enfatizó.

A criterio del excongresista de AP, mientras los señalamientos contra Vergara “no se aclaren, él ha perdido la autoridad moral para representar a la bancada”.

Karelim López Arredondo afirmó que Elvis Vergara y cinco congresistas de Acción Popular pertenecen al grupo denominado 'Los Niños' (Composición: El Comercio)

“Lo que ha hecho la bancada, que ha puesto comunicados que respaldan a gente cuestionada, es un gravísimo error [...] Si uno ve que uno de sus compañeros está cuestionado, no lo vas a atacar ni agredir, pero si vas a marcar distancia para que no te involucren con él, eso es lo que la bancada no ha hecho”, dijo también ‘Vitocho’.

En otro momento, García Belaunde aseguró que uno de los congresistas sindicado como parte de “Los niños” “tiene influencia sobre la bancada”, pero no quiso mencionar el nombre.

“Si dejamos de lado a ‘Los niños’, yo creo que la bancada ha actuado. ‘Los niños’ han perjudicado tremendamente la representación de AP en el Congreso, de eso deben darse cuenta los que no son de este grupo para marcar distancia”, concluyó.

Este es el comunicado al que hace referencia García Belaunde:

Por su parte, Del Águila Morote advirtió “que no solo Vergara carece de autoridad moral para asumir cargos como la vocería de la bancada, sino que también los otros cinco involucrados”.

“Ellos habían sido suspendidos en su militancia. Ellos (los miembros de la bancada) debieron retirar a los congresistas denominados como “Los niños”. Es un grupo que anda por su camino, es lamentable para el partido, debido a que las normas electorales no permiten establecer filtros respecto a la parte ética y moral”, sostuvo.

Para Del Águila Morote, los seis parlamentarios “votan en beneficio del Gobierno” y “a la luz de los hechos uno puede inferir que hay un acuerdo tácito de intercambio de favores”.

Por último señaló que bancada “es heterogénea y no ha logrado mantener unidad de criterio a lo largo de este año”.

Dato Los congresistas de Acción Popular Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza e Ilich López son investigados por la fiscalía por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, “al advertirse que, aprovechando el cargo que ostentan, se habrían comprometido con terceros y por ello habrían intercedido sobre el presidente de la República y el ministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva para favorecer en la adjudicación de obras públicas a empresas de origen chino”.

En tanto, el legislador José Arriola, portavoz alterno de la bancada de la lampa, declaró que, independientemente del caso de ‘Los niños’, Vergara “dentro de su trabajo como vocero ha demostrado transparencia y una actitud proactiva”.

Pese a la investigación fiscal en curso, manifestó que “no hay pruebas irrefutables, solo es la versión oral de Karelim López”.

Arriola detalló que en la votación no estuvieron presentes todos los miembros del bloque. “Faltaron Karol Paredes, Edwin Martínez y María del Carmen Alva”, indicó.

El vocero alterno de AP aseguró que para la “Mesa Directica no se va a proponer a ninguno de los sindicados como ‘Los niños’.

Consultado por este Diario sobre los comentarios de sus corregilionarios de AP. Elvis Vergara expresó: “Considero que nuestros actos hablan por nosotros mismos; quienes han estado 17 años en el congreso y muchísimos años lucrando con la imagen del partido no son los más indicados para hablar de autoridad moral”.

Dato Investigación en Ética La Comisión de Ética, presidida por Karol Paredes (Acción Popular), acordó - a inicios de julio - dar luz verde a los informes que declaran procedente las denuncias contra los también acciopopulistas Jorge Flores y Elvis Vergara. Sin embargo, rechazó investigación contra Raúl Doroteo Carbajo, Darwin Espinoza Vargas, Juan Carlos Mori Celis e Ilich Fredy López.

Según la tesis fiscal, los legisladores de la lampa estarían relacionados con la empresa INIP Ingeniería Integración de Proyectos SAC, que se habría asociado con China Civil Engineering Construction y China Camc Engineering CO para ganar irregularmente millonarias licitaciones desde el 2021.

El pasado 28 de mayo, Acción Popular informó que suspendió la militancia de forma temporal de los seis congresistas que han sido sindicados como “Los niños” por Karelim López.

La medida alcanza al propio Vergara, además de Raúl Doroteo, Ilich López, Juan Mori, Darwin Espinoza y Jorge Flores Ancachi. El comunicado estaba firmado por el secretario general del partido, Edmundo del Águila Morote; sin embargo, como informó El Comercio, su liderazgo aún no había sido reconocido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Con la nueva dirigencia, que lidera Julio Chávez, esta medida ha quedado en el limbo. Este Diario intentó comunicarse con él; sin embargo, al cierre de esta edición no respondió.