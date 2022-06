¿Qué paso? El Comité Nacional Electoral de Acción Popular, presidido por Ricardo Zuñe, proclamó a Julio Chávez y allegados a él como ganadores para asumir la dirigencia del partido, lo que, la noche del martes,

El nuevo Comité Ejecutivo Nacional, que sería presidido por Chávez como secretario general, está también integrado por dos de los seis congresistas de Acción Popular sindicados como “Los Niños”, un grupo vinculado al gobierno de Pedro Castillo que se habría coludido para presuntos actos de corrupción.

Ellos son los congresistas Elvis Vergara, quien asumiría la vicesecretaría general de organización; e Ilich López, en la secretaría de personeros y asuntos electorales. Ambos fueron incluidos en mayo por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en una investigación preliminar por presunto tráfico de influencias agravado.

VIDEO RECOMENDADO Acción Popular

Chávez, actual alcalde de San Martín de Porres, encabezaba la lista número 2 que compitió en las elecciones internas del 2021 para la Secretaría General Nacional.

Rechazan su presencia

Integrantes de Acción Popular enfatizaron a El Comercio que, si bien la conformación de la lista número 2 se dio antes de que se revelara la presunta participación de algunos de sus integrantes en “Los Niños”, su presencia sería nociva para el partido y tendrían que ser apartados mientras continúen las investigaciones.

Además, la militancia de los seis congresistas señalados como parte de este grupo -Raúl Doroteo, Ilich López, Juan Mori, Darwin Espinoza, Elvis Vergara y Jorge Flores Ancachi- había sido suspendida el pasado 28 de mayo por el Comité Ejecutivo Nacional.

Esta medida fue asumida por Edmundo del Águila Morote, elegido en octubre del 2021 como secretario general del partido, pero cuyo liderazgo aún no había sido reconocido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Por tanto, Vergara respondió que la suspensión no tenía “ningún tipo de validez” por mantenerse la disputa entre las listas de Del Águila y Chávez.

Víctor Andrés García Belaúnde dijo a El Comercio que, si Julio Chávez “logra vencer en los papeleos y el JNE lo reconoce”, tendría un grave problema para seguir considerando a “Los Niños” en su grupo de dirigentes.

De otro lado, el congresista acciopopulista José Arriola indicó que la suspensión aplicada fue un “gesto” sin mayores efectos. “Edmundo del Águila todavía no estaba reconocido como secretario general del partido. Ahora se complica”, dijo.

En ese mismo sentido opinó Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca y presidente de Acción Popular.

Aseguró que, primero, se debe esperar que la resolución emitida por el Comité Nacional Electoral sea aceptada y se produzca la respectiva inscripción de la dirigencia ante el JNE. “Edmundo del Águila tampoco estuvo inscrito ante el JNE, por eso la resolución [de la suspensión] era positivo en forma, pero no de fondo porque no estaba inscrito. Por tanto, no tenía un efecto vinculante”, comentó.

Si se confirma esta nueva dirigencia, los tres coincidieron en que López y Vergara deberían ser apartados. “Si el JNE decide reconocer a Edmundo o Julio, en ese momento el partido tomará la decisión de sacarlos de la lista de dirigencia y que vengan sus reemplazos. [Su presencia sería] nociva”, cuestionó García Belaúnde.

He sido notificado con la Res 112-2022-CNE/AP que nos proclama ganadores de las elecciones internas en @AccionPopularPe, se hizo justicia y ahora como nuevo Secretario Gral Nacional nos toca abrir una nueva etapa siempre inspirado en el ejemplo del Pdte Belaunde.

Adelante! pic.twitter.com/GPnMAlm6Zw — Julio Chávez (@jchavezchiong) June 15, 2022

“[¿Deben ser apartados?] Lógico, mientras estén en investigación. Es difícil que el JNE los reconozca porque se están presentando recursos para que la lista no sea reconocida”, agregó Arriola.

En tanto, Guevara señaló que lo que se hizo fue seguir exhortando a los congresistas López y Vergara a que suspendan su militancia mientras continúa la investigación.

“Lo ideal sería que no asuman como dirigentes nacionales, por ellos y por la salud del partido deberían pedir licencia, suspender su militancia. Es lo más correcto”, comentó. Adicionalmente, opinó que su presencia como dirigentes puede afectar al partido.

“Si bien no se ha verificado lo dicho por Karelim López, siempre existe la sospecha y por ello, sin lugar a dudas, se generan comentarios que impactan de manera negativa a nuestra organización. La presencia de ellos y otros sin duda genera cierta desconfianza, desencuentro con el partido. Eso es indudable”, dijo Guevara a este Diario.

De otro lado, García Belaúnde comentó que, si son reconocidos como dirigentes, se afectará la imagen del partido. “La imagen es muy mala y puede generar el desconcierto de la gente, así como la protesta. Puede dar a estos dos señores la posibilidad de, desde el cargo que tienen, imponer sus candidatos o auspiciar, promover, a los propios”, consideró.

“El mismo Julio Chávez no podría seguir considerándolos hasta que su situación se esclarezca. Por ese problema no podrían asumir cargos en el partido, en el Congreso no pueden aspirar a presidir una comisión hasta que su situación se esclarezca”, detalló Arriola.

Finalmente, García Belaúnde anotó que un riesgo de mantener a “Los Niños” en la dirigencia sería “inclinar la balanza del partido para apoyar al gobierno. Podrían conducir o guiar al partido hacia las canteras del oficialismo, algo que nosotros rechazamos”.

Acá pueden ver imágenes de cómo han entrado esta noche al local partidario de #AcciónPopular. Esto tras la. Ir a proclamación de Julio Chávez, alcalde de San Martín de Porres, como secretario general de la lampa. Malos tiempos para AP. pic.twitter.com/jK1nPX7VLW — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) June 15, 2022





Problema pendiente

Para los dirigentes del partido el origen de los problemas en Acción Popular radica en que la secretaría general no ha sido reconocida por el JNE desde el año pasado, cuando Del Águila Morote fue elegido secretario general del partido.

“El Comité Nacional Electoral, que preside Doris Guerrero, dio ganador a Edmundo del Águila Morote. Hubo impugnaciones de la lista que quedó segunda, de Julio Chávez. Reclamó y el Comité Electoral desestimó el reclamo. Luego, reclamó al JNE, que no se ha pronunciado hasta hoy lamentablemente”, explicó García Belaúnde.

Mesías Guevara añadió que si bien el año pasado el Comité Nacional Electoral dio como ganador a Edmundo del Águila Morote, este resultado fue observado.

“En diciembre, el partido eligió a un nuevo Comité Nacional Electoral, que hoy lo presidente Ricardo Zuñe. Revisaron el proceso electoral y, por eso, han sacado la resolución. Nos ha ocasionado inconvenientes, como el de ayer, y lo lamentamos”, concluyó el dirigente de Acción Popular.