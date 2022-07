Julio 2021

Un primer mensaje a la Nación con anuncios descartables y el Gabinete de choque

Pedro Castillo anunció en su mensaje a la Nación que no gobernaría desde Palacio de Gobierno, pues el recinto sería cedido al renombrado Ministerio de Cultura para ser convertido en un museo. Lo haría para “romper con los símbolos coloniales”.

También aseguró que los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar. Adicionalmente, dio un plazo de 72 horas para que los delincuentes extranjeros salgan del país. La propuesta del presidente no tenía mayor sustento. Finalmente, se anunció el fortalecimiento de las rondas campesinas para apoyar en la seguridad ciudadana y conformarlas “donde no existan” e incluirlas en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

Se designa un primer Gabinete de choque con Guido Bellido como primer ministro y Héctor Béjar como canciller. Otras polémicas designaciones fueron la de Iber Maraví en Trabajo -vinculado a la Fenate Perú, sindicato fundado por Castillo y que logró su inscripción a los pocos días- y Juan Silva en Transportes y Comunicaciones.