Aclaración: Este informe fue presentado el 8 de marzo cuando la oposición presentó la segunda moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo y actualizado este 28 de marzo, cuando el pleno del Congreso ha previsto debatir y votar el pedido de destitución.

A solo siete meses de iniciado su gobierno, el presidente Pedro Castillo enfrenta una segunda moción de vacancia. A diferencia de la primera solicitud, impulsada por Patricia Chirinos (Avanza País), el nuevo pedido fue presentado con el respaldado de 49 firmas.

Para pueda presentarse una moción de vacancia presidencial requiere del respaldo de 26 legisladores; para que se admita a debate en el pleno ese número sube a 52 y para la destitución del mandatario se requiere 87 adhesiones.

La solicitud de destitución contra el profesor tiene 20 elementos, entre los que figuran la declaración que brindó la lobista Karelim López, en calidad de aspirante a colaborada eficaz, ante la fiscalía de lavado de activos. Este testimonio compromete al jefe de Estado en una presunta red de corrupción al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. A continuación, los principales argumentos de la moción:

1. Las contradicciones de Castillo frente a pesquisas

La oposición en el Congreso refirió que el presidente Castillo habría incurrido en los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad genérica, luego de que el programa “Panorama” haya revelado, el 20 de febrero último, que el profesor cambió su versión respecto a las visitas que realizó la lobista Karelim López a Palacio de Gobierno.

Castillo- en respuesta a un pliego de 84 preguntas formuladas por la fiscal Karla Zecenarro, quien investiga el Caso Provías Descentralizado- dijo que no se había reunido con López. Esto a pesar de que, anteriormente, en una entrevista con CNN en Español reconoció que sí había recibido a la empresaria.

“Sí, vino a mi despacho. La recibí”, manifestó en aquella oportunidad.

El jefe de Estado también negó conocer a Ada Sánchez Saldaña, madre de Segundo Sánchez Sánchez, dueño de la casa del pasaje Sarratea, en Breña, que el profesor utilizó como su centro de operaciones durante la segunda vuelta electoral de 2021 y para despachar clandestinamente fuera de Palacio de Gobierno, cuando ya estaba en el poder.

El mandatario, en diferentes entrevistas, mencionó que su asistencia a Breña tenía relación a que Sánchez Saldaña le cocina platos cajamarquinos.

La moción de vacancia contra Castillo Terrones recoge lo expresado por el hoy canciller César Landa en la sentencia N° 9432-2005-PHC/TC, cuando era magistrado del Tribunal Constitucional en el 2007, en el sentido de si bien todo procesado gozado del derecho fundamental a la no autoincriminación, “ello no le autoriza para que mediante actos positivos se desvíe el camino del aparato estatal en la búsqueda de la verdad dentro del proceso”.

La oposición incluye en la solicitud de destitución la denuncia hecha por el programa “Cuarto Poder” respecto a que el jefe de Estado realizó reuniones secretas en Breña, entre octubre y noviembre último, a pesar de que a inicio de su mandato la contraloría advirtió que este tipo de actos vulneraban la ley que regula la gestión de intereses en la administración pública.

El referido programa indicó que las visitas que recibió Castillo en la casa del pasaje Sarratea fueron de los empresarios Carlos Ponce y Marco Antonio Villaverde (quien es investigado por presunto lavado de activos). A esta vivienda también asistieron Jaqueline Perales Olano, gerente general de la Superintendencia; y el entonces ministro de Defensa, Juan Carrasco, entre otros.

El 19 de noviembre, de acuerdo al referido dominical, López Arredondo ingresó a la casa de Breña, aunque el presidente ha negado haberla recibido ahí.

2. Las denuncias sobre un “gabinete paralelo”

La solicitud de destitución contra el presidente Castillo, la segunda en poco más de siete meses de mandato, también toma las denuncias hechas por la ex jefa del Gabinete Ministerial Mirtha Vásquez; el exministro del Interior Avelino Guillén, el ex titular de Economía y Finanzas Pedro Francke y el ex secretario general de la Presidencia Carlos Jaico, sobre la existencia de un “gabinete paralelo o en la sombra” que opera en Palacio de Gobierno con el aval del profesor.

Por ejemplo, Vásquez dijo la noche del 31 de enero, en una entrevista a RPP TV, que “es el entorno del presidente [el] que debería cambiar”.

La ex primera ministra contó que le pidió al mandatario reconsiderar quiénes integran su entorno más cercano y a quiénes escucha por encima de sus ministros.

La primera ministra dio al menos dos nombres de asesores que, en su opinión, llevan al jefe del Estado a tomar decisiones equivocadas: Biberto Castillo León y Beder Camacho Gadea. El primero es consultor en la Secretaría General y el segundo es director encargado de la oficina de atención al ciudadano y gestión documentaria en Palacio.

La moción multipartidaria, además, recuerda Eduardo González Toro, cuando aún era ministro de Energía y Minas, señaló, como respuesta a su interpelación, que la designación del ex titular del Congreso Daniel Salaverry como presidente de Perú-Petro fue por “la insistente participación” del asesor Castillo.

“Por lo tanto, queda en evidencia que el Consejo de Ministros no sería la última instancia en la toma de decisión, tal como lo establece la Constitución, sino que todo pasaría por el último filtro del entorno más cercano del presidente, el cual está compuesto por funcionarios de confianza y se le conoce como ‘gabinete en la sombra’”, subraya el documento.

3. El mar para Bolivia

Las bancadas de Renovación Popular y Avanza País, que tuvieron mayor participación en la redacción de la nueva moción de vacancia, incluyeron las declaraciones que ofreció el presidente Castillo, en una entrevista a CNN en Español, en las que dejó abierta la posibilidad de convocar a un referéndum para brindarle una salida al mar a Bolivia.

Para un sector de la oposición en el Parlamento, esta sola expresión podría constituir un “atentado contra la integridad nacional”.

No obstante, el documento no toma en cuenta que Castillo Terrones ofreció disculpas por sus expresiones y descartó que su gobierno vaya a dar territorio a otra nación.

“Sí, me expresé mal, pido disculpas a nuestro pueblo. Quiero nuevamente decirle que nada haré en mi gobierno sin consultar al pueblo. El concepto de conceder mar a Bolivia es el mismo que tuvieron los expresidentes (Alberto) Fujimori y (Alan) García, con la condición de que podríamos ampliar las zonas de Bolivia mar con la ventaja de desarrollar un polo de crecimiento económico y turístico con inversiones de ese hermano país”, dijo en una entrevista con el diario “La Noticia”.

Una semana atrás, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó por mayoría el informe que recomendó declarar procedente la denuncia constitucional contra Castillo por presunta traición a la patria por las declaraciones descritas líneas arriba.

(Infografía: Jean Villalobos | Data: René Zubieta)

4. La licitación a favor de la empresa de Abudayeh

Otro de los argumentos de la moción de vacancia contra el presidente Castillo aborda las reuniones que tuvo con el director ejecutivo de Heaven Petroleum Operators (HPO), Samir Abudayeh, en Palacio de Gobierno el 15 y 18 de octubre y que fueron reveladas por “Panorama”. La referida empresa obtuvo, después de estas citas, un contrato con Petro-Perú por 74 millones de dólares para la venta de 280 mil barriles de biodiésel.

En la segunda fecha, el gerente general de Petro-Perú, Hugo Chávez Arévalo, y la empresaria Karelim López también ingresaron para una reunión con el presidente en horas similares a las de Abudayeh.

A inicios de enero, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, inició dos investigaciones preliminares a Castillo por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y colusión, a raíz de los casos Petro-Perú y Puente Tarata.





5. La delación de Karelim López ante el Ministerio Público

El principal argumento de la nueva solicitud de destitución contra Castillo Terrones es la declaración que brindó la lobista Karelim López, en calidad de aspirante a colaboradora eficaz, ante la fiscalía de lavado de activos. La empresaria, en su testimonio, afirmó que el presidente integra una mafia que opera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y dirige licitaciones del sector.

“Asimismo, sé que hay una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), conformada por el presidente Pedro Castillo Terrones, el ministro Juan Silva, las empresas chinas Consorcio Conservación Vial Mazocruz (China Civil Engineering Construction Sucursal del Perú) y otras, siempre con participación de la empresa peruana INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C., conformada por Roberto Jesús Aguilar Quispe, de aproximadamente 27 años; así también participan en esta mafia Zamir Villaverde García, quien es el cajero; los sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez, Rousbelt [Rudbel] Oblitas Paredes [sobrino por el lado de su esposa], y cinco congresistas de Acción Popular”, manifestó.

López, según informó la Unidad de Investigación de El Comercio, refirió que la empresa INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C., de propiedad de Roberto Aguilar Quispe, está relacionada con los congresistas de Acción Popular denominados ‘Los Niños’. Los llamaban así porque, según la colaboradora, obedecían todo lo que decía el mandatario.





“Lo grave de las revelaciones de la aspirante a colaboradora eficaz es que todas las operaciones ilícitas eran aprobadas por el ministro de Transportes Juan Silva, íntimo amigo del presidente de la República y sospechoso de ser el coautor de los delitos en su calidad de cabecilla”, señala el documento redactado por Renovación Popular y Avanza País.

La moción de vacancia indica, citando a diferentes medios de comunicación, que López Arredondo declaró que en el Ministerio de Salud “existe una red que cobra hasta ciento cincuenta mil soles para nombrar a los directores regionales de salud”. Agrega que uno de los propósitos del presidente con estas acciones era reunir el dinero suficiente “para pagar las deudas que había obtenido durante su campaña electoral”.

El documento también cuestiona las designaciones que el presidente Castillo ha hecho desde el inicio de su mandato, pero incorpora, a diferencia de la primera moción, los nombramientos de Héctor Valer en la PCM, quien tiene denuncias por violencia familiar, y del titular de Salud, Hernán Condori, por haber promovido la compra de agua arracimada, entre otros.

(Foto: El Comercio)





Lee aquí el texto completo de la moción de vacancia

