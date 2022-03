Conforme a los criterios de Saber más

Bruno Pacheco, exsecretario general del Despacho Presidencial, no ha asistido a las dos citaciones para que declare como investigado que le ha hecho la fiscal Luz Taquire. Ella lo investiga por presunto lavado de activos en el mismo caso que a Zamir Villaverde, Fray Vásquez Castillo (sobrino de Pedro Castillo) y a Karelim López, con quien tiene un proceso de colaboración eficaz.

Las ausencias de Bruno Pacheco, que han quedado consignadas en actas fiscales, han ocurrido en las dos semanas posteriores a que el exfuncionario publicara en su cuenta de Twitter un video en el que aseguró que quería ser un “colaborador con la justicia”. En declaraciones dadas posteriormente, tanto él como su abogado han atribuido sus inasistencias al hecho de que, supuestamente, no han tenido acceso previo a la carpeta fiscal del caso.

Sin embargo, fuentes de El Comercio indican que la defensa de Bruno Pacheco sí tiene a su disposición la carpeta, que se le han notificado las disposiciones fiscales y que se han congelado sus cuentas por este caso. Además, manifiestan que lo alegado en medios de comunicación sería más bien excusas de parte del investigado para no asistir al despacho fiscal.

Por otro lado, especialistas consultados por este Diario coinciden en que estas ausencias dan elementos a la fiscalía para solicitar eventuales medidas en su contra. Estas pueden desde ir un nuevo impedimento de salida del país a una detención preliminar cuando el caso esté por formalizarse o incluso una prisión preventiva, luego de que la investigación se formalice.





Romy Chang: “No acudir empeora su situación”

La aboga penalista Romy Chang dijo a El Comercio que no acudir a las citaciones en un caso por el que una persona es investigada “no es bien recibido por el Ministerio Público porque puede ser interpretado como un desinterés en que el caso avance, en que la investigación llegue a su fin o se pueda esclarecer”.

“Esto se traduce definitivamente en la imposición o en el pedido que podría hacer la fiscalía de medidas restrictivas que puedan garantizar que el señor Pacheco sí contribuya con la investigación”, explica Chang. Entre estas medidas está la de prisión preventiva, que es la más grave y que se puede solicitar tras la formalización de la investigación, la cual actualmente está en fase preliminar.

Las investigaciones que rodean a Bruno Pachecho

Caso Fiscalía a cargo Etapa Medidas en su contra Diligencias notorias Caso Sunat Fiscalía Anticorrupción, despacho del fiscal Marco Huamán Preparatoria 8 meses de impedimento de salida del país desde diciembre del 2021 - Allanamiento a inmuebles vinculados a Pacheco

- Diligencia en Palacio de Gobierno y hallazgo de US$ 20 mil dólares en su despacho

-Declaraciones de los investigados Caso Provías Fiscalía Anticorrupción, despacho de la fiscal Karla Zecenarro Preliminar 8 meses de impedimento de salida del país desde diciembre del 2021 - Allanamiento a inmuebles vinculados a Pacheco y Karelim López

- Diligencias en Palacio de Gobierno y en casa del jirón Sarratea

- Declaraciones de los investigados Caso Lavado de Activos Fiscalía de Lavado de Activos, despacho de la fiscal Luz Taquire Preliminar Congelamiento de cuentas de Bruno Pacheco y Karelim López - Declaración de Karelim López como aspirante a colaboradora eficaz

- Allanamiento y diligencias en departamento relacionado a sobrinos de Pedro Castillo

- Citaciones a las que Bruno Pacheco no asistió Caso Ascensos en las FF.AA. y la PNP Fiscalía de la Nación, despacho del fiscal Ramiro Gonzales Preliminar - Declaración de Pedro Castillo en Palacio de Gobierno como testigo

- Declaración de Walter Ayala y Bruno Pacheco como investigados

- Se decidió abrir investigación al presidente, pero suspenderla hasta que termine su mandato Caso enriquecimiento ilícito Fiscalía de la Nación, despacho del fiscal Ramiro Gonzales Preliminar -Declaración de Bruno Pacheco como investigado

“El no acudir a las citaciones siempre va a empeorar su situación porque va a dar pie al fiscal a que puede solicitar medidas más gravosas que puedan ir más allá de un impedimento de salida del país (…) No concurrir es reflejo de que puede fugar, de que está obstruyendo la investigación. Ese es uno de los requisitos que el juez evalúa para imponer una prisión preventiva”, agrega la abogada.

Por otro lado, consideró que aún es prematuro para hablar de una contradicción entre las inasistencias de Bruno Pacheco ante la fiscalía de lavado y su supuesta intención de ser un “colaborador con la justicia”. Esto debido a que tiene investigaciones en otras fiscalías y que, en caso pida ser colaborado eficaz, lo haría ante la que lo investigue por hechos donde él se considere responsable. Esto puede ser ante la fiscal Taquire u otra ante representante del Ministerio Público.

Bruno Pacheco actualmente ya tiene dos impedimentos de este tipo por investigaciones en la fiscalía anticorrupción (por el Caso Sunat y por el Caso Provías). Además, es investigado por la Fiscalía de la Nación en los casos de ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía, y por presunto enriquecimiento ilícito.

Sobre la detención preliminar, Romy Chang indicó que se puede solicitar por un plazo máximo de 10 días cuando hay una prueba “que es necesaria recabar antes de que desaparezca”, lo que en este caso todavía no abría. Por ello, consideró que es más probable que las inasistencias de Bruno Pacheco sean usadas como argumentos para un eventual pedido de prisión preventiva.

Sin embargo, esto no le quitaría elementos a la fiscalía de lavado en caso quiere solicitar una medida en su contra. “El hecho de que él no acuda ahí porque está buscando hacer su acuerdo de colaboración eficaz en otra fiscalía y por eso esté dilatando participar en la fiscalía de lavado, no significa que la fiscal de lavado tenga que saber esto”, comentó.

“La fiscal de lavado lo que a ver es ‘este señor no viene, se puede escapar, está fugado, ¿dónde está? Entonces le voy a pedir medidas más graves’ Da pie a que pueda sustentar esto. Claro, eso se neutralizaría si luego sale a luz que está pidiendo la colaboración en otro caso y hay un acuerdo entre las fiscalías”, añadió la penalista.

Las citaciones a Bruno Pacheco fueron hechas por el despacho de la fiscal de lavado de activos Luz Taquire. Foto: Andina

Joel Segura: “Esto perjudica, más que nada, a él”

En diálogo con El Comercio, el exprocurador Joel Segura señaló que la investigación preliminar es la etapa en que un investigado puede explicar los hechos que se le atribuyen. En esa línea, al no asistir a las citaciones fiscales, Bruno Pacheco está perdiendo la oportunidad de aclarar las imputaciones en su contra y sus inasistencias “complican su situación”. “Esto perjudica, más que nada, a él”, opinó.

Ante esto, opinó que la fiscalía considerará esta conducta del investigado en caso solicite medidas como la del impedimento de salida o una detención preliminar. “Es una conducta que siempre se evalúa en esta fase de las investigaciones. Normalmente, está en evaluación todo. Y es contradictorio: lo más lógico que hace una persona que quiere esclarecer es ir y dar cuenta de lo que ha ocurrido, su versión de los hechos”, manifestó.

El exprocurador consideró que ests conducta suman al llamado “peligro procesal”: el factor que alega un fiscal y que valora un juez en los pedidos para recortar libertades a los investigados, el cual consiste en el peligro de fuga y/o el peligro de obstaculización a las indagaciones. “El fiscal puede decir ‘cada vez que hemos llamado a este señor, nunca ha concurrido. Me quedad dudas de que pueda permanecer en el proceso’. Es un indicio que le podría generar duda a la fiscalía para poder construir un peligro procesal”, manifestó.

Joel Segura añadió que, en el caso de Bruno Pacheco, hay un deber adicional de dar explicaciones y esclarecer los hechos al tratarse de un exfuncionario. “No es cualquier persona. Hay un deber muy claro: que, como alto funcionario, debe dar cuenta de la transparencia de los actos”, expresó.

En el caso de lo alegado por la defensa de Bruno Pacheco, sobre una falta de acceso a la carpeta fiscal, Joel Seguro indicó que “habría que ver quién está diciendo la verdad”. No obstante, consideró que es contradictorio que se alegue que Bruno Pacheco no sabe por qué se le investiga cuando él mismo ha reconocido que se la han entregado las disposiciones de la fiscalía”.

Agregó que es el Ministerio Público quien administra qué evidencias da a conocer a los investigados como Bruno Pacheco, ya que “puede haber información sensible que la fiscalía puede estar trabajando paralelamente a la corroboración de otras informaciones”. “Se trata de una indagación. El imputado no puede exigir, en esta etapa, que le den cuenta de todas las investigaciones que se tienen”, declaró.

Bruno Pacheco no ha reconocido hasta el momento su participación en algún hecho delictivo, lo que sería un requisito para que se someta a un mecanismo de colaboración eficaz. (Foto: El Comercio)

Por otro lado, Joel Segura manifestó que será importante que la investigación preliminar se formalice y pase a etapa de investigación preparatoria, para estar ante un caso “con mayor certeza” de lo que se atribuye a los implicados. “A partir de eso, la fiscalía recién puede tener como escenario el tema de la restricción derechos (al investigado): desde un apercibimiento, decir que no se vaya de la ciudad, hasta una restricción de la libertad más drástica”, dijo.

Carlos Caro: “Ha tenido una actitud obstruccionista”

El aboga penalista Carlos Caro declaró a El Comercio que, si Bruno Pacheco no ha justificado sus inasistencias a las citaciones de la fiscalía, estamos ante un escenario de peligro procesal. “El detalle es que por la etapa en que el caso de encuentra, la etapa preliminar, la única que corresponde es el impedimento de salida del país”, señaló.

Consideró que una detención preliminar correspondería recién al final de la investigación preliminar, cuando se formaliza la investigación y se inicia el proceso penal. “Normalmente, la detención preliminar se da cuando, dentro de la investigación preliminar, necesitas hacer un cierre con búsqueda de información y luego pasas a la etapa [de investigación] preparatoria”.

El abogado explica que es usual es que luego de la detención preliminar se dé la formalización de la investigación y con ella, un pedido de prisión preventiva. En el caso de la investigación por lavado de activos a Bruno Pacheco, Karelim López y otros, Carlos Caro consideró que la fiscalía “todavía no está en esa etapa, el caso aún no está lo suficientemente maduro para pasar a una preparatoria”.

Sin embargo, agregó que la conducta procesal de todo investigado se analiza desde el primer momento y que más adelante, cuando se pase a la etapa de investigación preparatoria, las ausencias injustificadas a las citaciones son algo que “puede ser usado en su contra como prueba de peligro procesal (…) se puede usar en su contra para una posible medida de prisión preventiva”.

Bruno Pacheco fue, entre julio y noviembre del 2021, el primer secretario general del Despacho Presidencial durant el gobierno de Pedro Castillo.





En relación a una posible citación de grado o fuerza, Carlos Caro indicó que la fiscalía puede requerirlo directamente a la policía, sin necesidad de una advertencia previa al investigado. Pero también señaló que no es usual que el Ministerio Público disponga de una medida de este tipo y que el investigado puede guardar silencio incluo cuando es llevado por la fuerza a declarar.

En líneas generales, Carlos Caro considera que la actuación de la defensa de Bruno Pacheco Pacheco “ha tenido una actitud obstruccionista. “Bruno Pacheco no tiene clara su estrategia de defensa, no tiene una estrategia. Está ejerciendo una defensa entre obstruccionista, porque no acude a las citaciones, no entregó el celular, y sin norte, porque sale a decir que quiere colaborar con la justicia y no asiste a la fiscalía”, expresó.

Además, señaló que Bruno Pacheco “ha tenido una actitud obstruccionista” desde que las investigaciones que lo implican comenzaron a salir a la luz. “Son casos que se están construyendo. La detención es posible a partir de la investigación preparatoria”, remarcó.

