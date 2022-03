Conforme a los criterios de Saber más

Unidad de Investigación

El empresario Zamir Villaverde García y Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente Pedro Castillo, fueron incluidos en condición de investigados en unas pesquisas por lavado de activos a cargo de la fiscal Luz Taquire.

Según fuentes de El Comercio, también se dispuso incorporar en la investigación a tres empresas vinculadas con Villaverde: Vigarza S.A.C., Mazavig S.A.C. y Villaverde Company S.A.C.

La ampliación de la investigación tiene como sustento el informe policial emitido el 4 de marzo último por la División de Investigación de Lavado de Activos proveniente del Crimen Organizado (Divilapco).

“Se advierte la necesidad de incorporar en calidad de investigados a la presente investigación a Marco Antonio Zamir Villaverde García, así como a las personas jurídicas Vigarza S.A.C., representada por José Luis Morante Cavero, Mazavig S.A.C. y Villaverde Company S.A.C., por la existencia de vinculación con Bruno Pacheco y los hechos materia de investigación en el marco de una organización criminal”, se lee en la disposición.

—Las razones—

De acuerdo con el Ministerio Público, Zamir Villaverde tendría una estrecha relación con Bruno Pacheco, ex secretario general del despacho presidencial, y con los hechos investigados.

Uno de los elementos que sustenta esta conclusión es el uso de los vehículos de la empresa Mazavig S.A.C., cuyo gerente es Villaverde, para el traslado de las hijas del presidente Castillo a una fiesta en Cieneguilla el último 6 de noviembre, información que fue difundida por el programa “Cuarto poder”. La celebración, financiada en parte por Karelim López según su declaración, fue por el cumpleaños de la hija de Bruno Pacheco.

Este último, tal como lo informó El Comercio, trabajó en la empresa Vigarza S.A.C. desde el 2014 hasta el 2020 como jefe de selección y capacitación de personal, elemento consignado en la disposición fiscal.

El Ministerio Público incluye también como sustento la entrega de S/20.000 en efectivo a Pacheco por parte de Eric Huaymaná, contratado en el despacho presidencial y extrabajador de Vigarza S.A.C.

Respecto a Fray Vásquez, se recoge de informes periodísticos que este habría recibido a López en la casa de Sarratea, en Breña.

También consideran como evidencia la declaración del propio Villaverde, quien ante diferentes medios de comunicación reconoció haber alquilado vehículos de su empresa a Fray Vásquez sin haber bancarizado los pagos.

Para la fiscalía, existe sospecha simple en ambos casos, motivo suficiente –según se indica– para incluirlos en la investigación por lavado de activos.

Estas pesquisas se iniciaron el pasado 16 de diciembre e incluyen a Karelim López, al exsecretario del despacho presidencial Bruno Pacheco, a los empresarios Luis y Marco Pasapera y a otras 11 personas vinculadas con el Caso Puente Tarata, obra valorizada en S/232,5 millones cuya licitación la ganó el consorcio asesorado por la lobbista.

Más información

Ante la Comisión de Fiscalización, Zamir Villaverde reconoció que, a través de Mazavig S.A.C., le alquiló dos camionetas a Bruno Pacheco, las mismas que estuvieron en los exteriores de una fiesta en Cieneguilla. Agregó que el pago fue de S/400 en efectivo.

Villaverde insistió en señalar que no fue parte de Vigarza S.A.C. y aseguró que no conoció que el ex secretario general de la Presidencia trabajó durante seis años en esa empresa.