“El nombre ‘Bótox’ es una marca comercial. En sí, el producto es la toxina botulínica y su función es la relajación o parálisis de los músculos inyectados con la finalidad de disminuir la fuerza muscular, la cual muchas veces genera arrugas. En la medicina estética, esta sustancia se aplica para atenuar arrugas en la zona de la frente, entrecejo y ‘patitas de gallo’, la zona externa al rededor de los ojos que se arruga al sonreír. Es importante tener en cuenta que la toxina butolínica no es un relleno y no da volumen, por lo que no deforma ni hace bultos”, aclaró la Dra. Doris Fonseca, experta en Medicina Estética integral y anti age.

¿El bótox solo se puede aplicar solo en la frente?

De acuerdo a la Dra. Fonseca, actualmente existen técnicas avanzadas que permiten insertar la toxina botulínica en múltiples zonas, como en los músculos maseteros, los cuales se encuentran ubicados a cada lado de la zona mandibular. En casos así, se aplica para disminuir el bruxismo, enfermedad donde se genera una contracción excesiva de los músculos maseteros debido a que el paciente aprieta muy fuerte la mandíbula al dormir. “Al aplicar el bótox no solo reducimos estas consecuencias y daños, sino que también ayudamos a conseguir un rostro más perfilado. Por ejemplo, en el cuello también se está aplicando específicamente en los músculos platismales del cuello para disminuir la flacidez y las arrugas, además de alargarlo”, añadió.

Las precauciones más recomendadas se centran en minimizar los hematomas o la hinchazón.

Del mismo modo, la doctora señaló que la colocación se puede realizar en otras zonas, como el mentón, debajo de la nariz y alrededor del labio superior. Asimismo, la toxina botulínica no se aplica únicamente en el rostro, pues también puede insertarse en las axilas y la zona palmar de las manos para disminuir la sudoración excesiva. “También existe una técnica llamada mesobotox en la cual el bótox no se aplica en los músculos en sí, sino más superficialmente en la piel con micro dosis y microinyecciones en todo el rostro, especialmente en los pómulos, consiguiendo una apariencia más lisa”, indicó.

¿Qué debo tener en cuenta tras el bótox?

Primero, no te asustes. La toxina botulínica tiene múltiples efectos físicos colaterales leves antes de llegar al resultado final. “Los efectos secundarios que pueden ocurrir después del bótox son bastante leves, pero aun así es importante estar conscientes de ellos”, enfatizó el Dr. James Zins, cirujano estético de Cleveland Clinic. En esta ocasión, el experto enumeró los tres principales:

Moretones: Los efectos secundarios más comunes de las inyecciones de bótox son pequeños y leves hematomas, especialmente en el área de la línea de la risa, donde hay muchos vasos sanguíneos. “Los hematomas se producen cuando la inyección golpea inadvertidamente una vena menor, que sangra un poco debajo de la piel”, resaltó el doctor. Hinchazón: La hinchazón se puede reducir colocando una compresa fría o una bolsa de hielo envuelta en una toalla en el lugar de la inyección. Esto sólo debe hacerse, como máximo, durante 10 minutos seguidos. Dolores de cabeza: Algunas personas dicen que les duele la cabeza inmediatamente después de recibir inyecciones de bótox, pero, debido a que hay tantas causas posibles de dolores de cabeza, es difícil decir con certeza si ambas están relacionadas.

“Es muy probable que le recomienden salir del consultorio médico con una compresa fría para abordar estos efectos secundarios inmediatos, como enrojecimiento, hinchazón y dolor, y para prevenir hematomas. Igualmente, se utilizan inyecciones para prevenir aquellos efectos negativos. Por lo tanto, el tiempo de inactividad posterior debido al dolor es muy limitado”, declaró el especialista en medicina estética.

Aunque el bótox se considera muy seguro, existen algunos efectos secundarios que sí necesitan revisión médica urgente, como los siguientes:

Visión borrosa u otros problemas de visión

Entumecimiento o parálisis

Malestar estomacal severo

Dificultad para respirar

Signos de una infección del tracto urinario, como sangre en la orina

Habla arrastrada

Dificultad al tragar

Si sientes malestar estomacal u otros efectos secundarios severos, lo mejor será acudir al médico lo antes posible.

¿Qué debo evitar después de la colocación de bótox?

Aunque se hable mucho en Internet sobre lo que se debe y no se debe hacer después de recibir la inyección, si la aplicación se realiza correctamente, los cuidados posteriores son bastante ligeros. De todos modos, hay ciertas prácticas recomendadas que se deben seguir, de acuerdo con el Dr. Zins:

No acostarse todavía: Intentar mantenerse erguido durante tres o cuatro horas después del bótox.

Intentar mantenerse erguido durante tres o cuatro horas después del bótox. No masajear la zona: El bótox es líquido y el líquido puede extenderse, aunque sólo alrededor de media pulgada. Aun así, eso puede marcar la diferencia en la forma en que se asienta, así que es crucial evitar masajear o frotar el rostro durante 12 horas después del procedimiento. Si el paciente tenía planeado realizarse un tratamiento facial, lo mejor es esperar al menos 25 horas luego de la colocación.

El bótox es líquido y el líquido puede extenderse, aunque sólo alrededor de media pulgada. Aun así, eso puede marcar la diferencia en la forma en que se asienta, así que es crucial evitar masajear o frotar el rostro durante 12 horas después del procedimiento. Si el paciente tenía planeado realizarse un tratamiento facial, lo mejor es esperar al menos 25 horas luego de la colocación. Evitar ciertas sustancias: Evitar los AINES como la aspirina, el ibuprofeno y el naproxeno sódico. Pueden elevar la presión arterial, lo que puede provocar la aparición de hematomas.

4 mitos sobre los cuidados post bótox

El especialista en estética sostuvo que existen muchos mitos en lo que respecta al cuidado posterior, por lo que es importante no guiarse de comentarios de conocidos o de páginas sin fuentes confiables. El doctor de Cleveland Clinic agrupó las consultas más comunes:

¿Puedes lavarte la cara después del bótox?

Está bien lavarse la cara después de haber recibido las inyecciones, pero sí es mejor hacerlo ligeramente al principio para no frotar el área afectada ni contribuir a la aparición de hematomas o hinchazón.

Puedes continuar realizando tu rutina de cuidado del rostro, pero con muchísima delicadeza para no frotar el rostro.

¿Está bien hacer ejercicio después del bótox?

Algunos médicos dicen que se debe evitar la actividad física durante al menos 24 horas después de recibir las inyecciones, pero hay poca evidencia que demuestre que esta afecte la forma en que se asienta el bótox. “A las personas se les dice que no hagan ejercicio ni que se agachen después de recibir las inyecciones, en realidad no tiene nada que ver con la posibilidad de complicaciones”, añadió Zins.

“Lo que sí es cierto es que el ejercicio puede elevar la presión arterial, lo que puede aumentar la aparición de hematomas, por lo que es posible que el paciente prefiera evitarlo durante unas horas si tiende a tener hematomas”, aclaró.

¿Está bien sonreír después del bótox?

Después de la inserción de agujas en el rostro, es posible que el paciente se sienta un poco nervioso por mover la cara. La realidad es que puede sentirse libre de ser tan expresivo como siempre, pues las expresiones faciales no afectarán el resultado. Incluso, el doctor aseguró que es posible que mover el rostro haga que el bótox funcione mejor, aunque los estudios muestran resultados mixtos.

“No tenemos ningún dato que demuestre que mover la cara hará que el Botox se absorba más rápido o mejor, pero ciertamente está bien mover la cara como lo haría normalmente”, asintió.

¿Qué tan pronto después del bótox puedes usar maquillaje?

No hay un período de tiempo establecido sobre cuánto tiempo se debe esperar después de las inyecciones para utilizar maquillaje, bálsamo labial o cualquier otro producto que normalmente se aplicaría en el rostro. “Realmente se pueden usar en cualquier momento, aunque es mejor esperar hasta que el lugar de la inyección se haya cerrado por completo (lo que sólo toma unos 15 minutos). También es posible que desees esperar hasta que la hinchazón o irritación haya desaparecido. Lo importante es tener cuidado al momento de la aplicación para evitar frotar el rostro”, aclaró el médico cirujano.

¿Se necesitan retoques luego de la colocación de bótox?

“La aplicación de la toxina botulínica es cada tres a cuatro meses ya que el efecto de relajación muscular podría durar entre cuatro y cinco meses aproximadamente. Realmente va a depende mucho de la fuerza muscular de cada paciente, al igual que de su estilo de vida. Por ejemplo, se ha descrito que la sustancia tiende a degradarse con mayor velocidad en deportistas y/o personas con altos niveles de estrés”, recalcó la Dra. Doris Fonseca.

Lo más importante es que las inyecciones sean realizadas por un médico experto.

De todas formas, James Zins animó a los pacientes a hacer su propia investigación y no reservar una cita con el primer inyector que encuentren. Es crucial pedir recomendaciones confiables y conocer las experiencias de otras personas. “Los problemas casi siempre surgen por culpa del médico y no están relacionados con nada que haga el paciente, lo que demuestra lo fundamental que es elegir a la persona adecuada para realizar las inyecciones de bótox”, finalizó.