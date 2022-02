Conforme a los criterios de Saber más

En la mañana del viernes 18 de febrero, Karelim López se presentó como aspirante a colaboradora eficaz ante el Ministerio Público. Se sentó ante la fiscal provincial Luz Taquire Reynoso y el fiscal adjunto provincial Juan Carlos Davis del Piélago, ambos del séptimo despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos, para dar su primera declaración sobre escándalos de corrupción que se han dado en los primeros meses del gobierno de Pedro Castillo.

Su confesión, a la que El Comercio accedió en exclusiva, da detalles del papel de personajes cercanos o que han sido relacionados con el mandatario, entre ellos Bruno Pacheco, Karelim López, Silvia Barreda, el empresario Zamir Villaverde (vinculado a la casa de pasaje Sarratea donde Castillo despachaba), los sobrinos del mandatario Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y Rudbel Oblitas Paredes y el ministro Juan Silva Villegas.

Pero lo más relevante de la declaración es que afirma que el presidente Pedro Castillo es parte de una mafia que opera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones direccionando licitaciones del sector, el cual, pese a los constantes cambios en el Gabinete, ha estado a cargo de Juan Silva desde que el profesor de escuela rural asumió la presidencia.

“Asimismo, sé que hay una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), conformada por el presidente Pedro Castillo Terrones, el ministro Juan Silva, las empresas chinas Consorcio Conservación Vial Mazocruz (China Civil Engineering Construction Sucursal del Perú), y otras, siempre con participación de la empresa peruana INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C., conformada por Roberto Jesús Aguilar Quispe, de aproximadamente 27 años de edad; así también participa en esta mafia Zamir Villaverde García, quien es el cajero; los sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez, Rousbelt [Rudbel] Oblitas Paredes [sobrino por el lado de su esposa], y cinco congresistas de Acción Popular, entre ellos Raúl Felipe Doroteo Carbajo, y otros a quienes Pedro Castillo y Bruno Pacheco se refieren como ‘Los Niños’ porque obedecen todo lo que dice Pedro Castillo, que son ganadoras de millonarias licitaciones en el MTC desde el 2021″, detalla el colaborador en su declaración del 21 de febrero.

Según la colaboradora eficaz, cuyo código es 001-2022, la empresa INIP Ingeniería Integración de Proyectos SAC, conformada por Roberto Aguilar Quispe, están relacionados con los congresistas de Acción Popular ‘Los Niños’, quienes a su vez están conectado con Alejandro Felipe Aguilar Quispe, verdadero dueño de la compañía mencionada y que brindaron su firma “para que tenga participación con las empresas chinas en el otorgamiento de la buena pro en el MTC, y quienes ya han sido beneficiadas con contratos millonarios”. Entre ‘Los Niños’ están Raúl Doroteo, elegido por Ica, y Juan Carlos Mori Celis, elegido por Loreto. El colaborador entregó una lista de 14 procesos de servicios del MTC en distintas zonas del país que habrían sido direccionadas. Los valores referenciales de estas obras están entre S/64 millones y S/225 millones (ver imagen con las obras).

El colaborador describió cómo operaba la mafia en el MTC. Señaló que, al iniciarse el gobierno de Castillo, Zamir Villaverde “preparó el terreno para poner a los altos funcionarios” en el MTC. “Llevaba los currículums de los que iban a ocupar puestos en dicha entidad”, entre ellos el director de Provías Descentralizado. También cambió a varios gerentes de Provías descentralizado y nacional. “Todo lo veía con el ministro de Transportes Juan Silva, quien es inamovible, pues él es íntimo amigo de Pedro Castillo. […] Sé que ha puesto en un período de 2 meses hasta 4 directores de los que pasaron por Provías, tanto nacional como descentralizado. En ese transcurrir, Zamir Villaverde entrevistaba a gerentes antiguos que trabajaban en el MTC y los seleccionaba para ver quiénes eran idóneos para la designación del MTC. Dentro de esos gerentes recuerdo la designación de Alcides Villafuerte, era un gerente de Provías de muchos años, pero Zamir Villaverde quería que él sea el presidente de Provías Nacional. Eso fue desde aproximadamente setiembre del 2021. Sé de ellos porque Bruno Pacheco se opuso, discutió con el ministro de Transportes, Juan Silva, llegó al Consejo de Ministros ya con la designación y se entregó directamente a Pedro Castillo. Ese hecho motivó el reclamo de Bruno Pacheco al ministro Juan Silva y en la discusión el ministro Juan Silva le dice a Bruno Pacheco que la designación era por pedido y gestión de Zamir Villafuerte, a lo cual Bruno Pacheco manda a investigar a Alcides Villafuerte”.

En la declaración también afirma que conoció sobre la mafia debido a un pedido a la asesora empresarial Karelim López hecho por el empresario Luis Pasapera, vinculado al Consorcio Puente Tarata III que durante este gobierno ganó una obra del MTC por S/232,5 millones en la región San Martín. Pasapera le solicitó a López que le preguntara a Bruno Pacheco, cuando era secretario general de la Presidencia, por una lista de obras que le habían ofrecido y por el papel del empresario Zamir Villaverde, de quien se decía que “está manejando obras del MTC, sé que también lo han puesto al ministro Silva, que es su operador”, y que los sobrinos del presidente Castillo utilizaban sus vehículos.

De acuerdo con la declaración del 18 de febrero, Pacheco le contestó a López que “el ministro Juan Silva y los sobrinos de Castillo y Zamir no me permiten nada [en referencia a que Pacheco no podía intervenir en el tema de las obras], porque eso lo decide Pedro Castillo; yo en ese tema no puedo decidir nada, ni un currículum”. Pacheco también le mencionó a López que “no se preocupara” y que “no se meta en esos temas porque son mafias”.

“Bruno Pacheco aclaró nuevamente que la única persona que puede hablar de esos temas es Zamir Villaverde con los sobrinos de Castillo: Giancarlo Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo, y [el] ministro de Transportes, Juan Silva, quienes ven directamente ese tema con el presidente Pedro Castillo”.

También en Vivienda

López Arredondo reconoce que hubo otra conversación con Bruno Pacheco, en la que se habló sobre el nombramiento del ministro de Vivienda, Geiner Alvarado. En la declaración se menciona que Jorge Fernández, asesor del ministerio; el empresario chotano Abel Cabrera Fernández y Alejandro Sánchez, dueño de la casa de pasaje Sarratea, “en confabulación con los sobrinos del presidente logran la designación del ministro de Vivienda Geiner Alvarado López”.

Además, precisa que el chotano Cabrera “canaliza todas las obras que se tienen que realizar en el Ministerio de Vivienda. Conozco una relación de 6 obras que han sido obtenidas ilícitamente, en las que han participado personas vinculadas a la casa de Sarratea, cuya documentación haré llegar a su despacho”.

Pacheco también le comentó a López que un director de Vivienda se había quejado con él porque había pagado S/150.000 para que le den el puesto y que eso lo había hecho coordinando con Cabrera y los sobrinos del presidente Castillo. Pacheco le dio cuenta al mandatario del asunto. Le dijo “estas personas podría quejarse en prensa, entonces parece que por lo que Bruno dijo se presentó una revancha entre Bruno Pacheco, Abel Cabrera y los sobrinos del Pedro Castillo: Gian Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo. […]”.

En su última declaración del 24 de febrero, la empresaria confesó ser autora del delito de lavado de activos por los servicios que brindó al Consorcio Puente Tarata III, a través del Grupo Arcose SAC.

El 24 de noviembre del año pasado, cuatro días después de presentar su renuncia, se oficializó la salida de Pacheco como secretario general de Palacio. Su alejamiento del Gobierno se dio en medio de una investigación fiscal y los cuestionamientos que se le hicieron luego de que se encontrara US$20 mil en efectivo en una diligencia fiscal realizada en su despacho. En la declaración se menciona el contexto de la renuncia de Pacheco, un profesor de secundaria que antes de ingresar al Ejecutivo trabajó como jefe de personal y capacitación de Vigarza, empresa de Zamir Villaverde. Al parecer le ofrecieron un cargo en una alta dirección del Ejecutivo, pero este nombramiento no se dio. Además, entre el 20 y 23 de noviembre se llevó a cabo una reunión en Miraflores entre Pacheco y Rudbel Oblitas, sobrino del presidente. En esta cita también habría participado el primer ministro natural de Chota Aníbal Torres, en ese entonces ministro de Justicia y muy cercano al mandatario.

En el documento, al que tuvo acceso este Diario, se lee: “Bruno Pacheco regresó a su vehículo [...] y se mostró bastante afligido y le dijo que Aníbal Torres le había ofrecido sacarle del país para que tenga tranquilidad y puedan asilarlo en otro país. Le dijo que los del Congreso se habían echado para atrás que no le querían ayudar”. De acuerdo con el testimonio de Karelim López, el exsecretario general de Palacio había discutido con el ahora presidente del Consejo de Ministros “porque incluso el procurador que pertenece al ministerio de Justicia lo había denunciado ante lo cual Aníbal Torres le prometió que iban a sacar al procurador que ese entonces era Daniel Soria”.