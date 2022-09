El 26% de la ciudadanía decide su voto una semana antes y el 17% lo hace el mismo día del sufragio, según un reciente estudio publicado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Bajo ese contexto y con un debate entre los candidatos [ver infografía] inicia este domingo el tramo final de la campaña para la alcaldía de Lima.

Aunque las distintas encuestas han considerado a siete aspirantes al sillón capitalino, son finalmente ocho las agrupaciones participantes en la contienda municipal. En un caso sui géneris, al rol de candidatos se ha sumado la arquitecta María Elena Soto, postulante a regidora de Avanza País con el número 25 y única miembro de la lista de dicho partido que sigue en carrera, pues el resto de la nómina fue declarada improcedente.

El último 15 de setiembre, el JNE aceptó un pedido de Aldo Borrero, personero legal de Avanza País, para que Soto participe del debate. Ella asumiría la alcaldía de Lima si su partido resultara ganador, pues la Ley de Elecciones Municipales establece que en dichos comicios se vota por listas cerradas y no candidatos individuales. Además, esa norma detalla que si resulta victoriosa una nómina cuyos postulantes fueron excluidos será proclamado en el cargo quien sigua en el número de orden.

El pedido de Avanza País. / El Comercio

En diálogo con El Comercio, Soto reconoció que es una situación inesperada, pero dijo sentirse preparada para el reto y con el objetivo de ganar. Para ello, afirmó que está reforzando su campaña en redes sociales, presencia en medios de comunicación y participación en actividades de candidatos distritales.

“No soy política, soy una técnica, una arquitecta con 30 años de ejercicio profesional. Es una situación que se ha dado sin esperarla por una decisión del JNE y estoy asumiendo con responsabilidad lo que me toca. Me siento preparada. Es una oportunidad de demostrar que existen profesionales, más allá de los políticos, que podemos hacer una buena gestión”, indicó.

Desde la ONPE precisaron a este Diario que “al estar vigente la candidatura de una sola regidora, el símbolo de la organización política permanece en la cédula”.

La respuesta del JNE a Avanza País. / El Comercio

Incertidumbre

Los distintos participantes han optado principalmente por las caminatas, caravanas, actividades con candidatos distritales y la presencia en medios de comunicación y redes sociales en el último tramo de sus campañas.

La última encuesta de El Comercio-Ipsos dio cuenta de un 21% de indecisos. Hasta el momento, los sondeos posicionan con mejor intención de voto a Daniel Urresti (Podemos Perú), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y George Forsyth (Somos Perú), tres excandidatos presidenciales parte del menú político ya conocido y con distintos cuestionamientos. Ello al igual que otros postulantes, como Gonzalo Alegría (Juntos por el Perú), denunciado por su hijo por presunta agresión sexual y psicológica.

No obstante, la experta en Comunicación Política, Sandra Orejuela, sostuvo que la elección está para cualquiera y es una incógnita aún considerando que la campaña ha arrancado en las últimas dos semanas en un contexto de crisis política, electores apáticos y decepcionados, secuelas de la pandemia, división, falta de liderazgo y un voto simbolizado en personas, pero desinformado en cuanto a planes de gobierno.

“Hay candidatos, como López Aliaga y Urresti, que ya están ubicados en un espectro. Eso les puede jugar en pro o en contra. Puede salir un outsider […] Son más conocidos, pero también tienen mucho antivoto. Entonces, generan mucha aversión a la vez y ese no es un verdadero liderazgo”, explicó la también decana de la Facultad de Comunicaciones de la de la Universidad de Piura (Udep).

En ese sentido, advirtió que el debate puede resultar en el posicionamiento de algún candidato como una persona ecuánime, centrada, que guste al elector y este se decante por él, o el escenario puede ser desperdigado y ajustado en la votación final.

Rolando Arellano, experto en márketing, subrayó que en este tramo final y de decisiones de último minuto los ciudadanos determinarán “por quién no votar, más que por quién va a votar”.

“Lo que más está definiendo el nivel de elección es cuán conocido es el candidato anteriormente. Al final no importa si eres bueno o malo, lo primero es que te conozcan para poder votar. Si eres muy bueno, pero no te conocen, no votarán por ti. Es una campaña tan corta y con tantos otros temas alrededor, que al final los conocidos son los que tienen la ventaja, mal o bien, pero conocidos”, refirió.

A su juicio, los resultados serán un “azar” en función de los indecidos y unas elecciones que calificó de “decepcionantes”, debido a que los candidatos hacen propuestas incumplibles.

Lineamientos

Milagros Suito, directora de Educación y Formación Cívica Ciudadana del JNE, manifestó que –considerando que los ciudadanos se van decidiendo hacia el final de la campaña– los candidatos llegan al debate en igualdad de condiciones. “Nosotros damos lineamientos institucionales. Nuestras sugerencias siempre son respetar los tiempos, que las propuestas estén en función a la competencia que tiene Lima Metropolitana. También que puedan sintetizar bien sus propuestas y usar de buena manera el formato del debate, que busca mayor interacción entre ellos. Y que no haya agravios durante el debate electoral”, apuntó a El Comercio.

El debate tendrá cuatro dimensiones temáticas: social (pobreza, salud, infraestructura, saneamiento, promoción cívica y cultural, prevención de delitos), económica (comercio ambulatorio), territorial – ambiental (gestión de desastres, infraestructura vial, limpieza pública y gestión de residuos) e institucional (corrupción, ejecución presupuestal y obras paralizadas).

“Se van a abordar a lo largo de todo el debate. Hemos querido que se haga de esta manera para que ellos tengan la posibilidad de priorizar. De repente, para el partido político ‘A’, las dimensiones social y económica sean las más importantes y vamos a visibilizar eso en sus intervenciones en los bloques correspondientes”, puntualizó.

Bajo el citado panorama, Orejuela apuntó que, de cara al debate, a los candidatos les conviene ser conciliadores, tender puentes y evitar ser confrontacionales. Agregó que, en la última semana de campaña, deben incidir en su acercamiento a la población usando los recursos que tengan a la mano, como las redes sociales, y en dirigir sus mensajes a los jóvenes.

Para Arellano, el elemento diferencial puede ser a quién perciba el elector como el candidato más honesto. “Pueden salir a caminatas, pero eso solo va a tener fuerza si están bien cubiertos por redes sociales y medios masivos […] En esta campaña ha faltado credibilidad y seriedad en los candidatos, en las propuestas que hacen”, sentenció.

A una semana de las elecciones para la alcaldía de Lima, las cartas están sobre la mesa.