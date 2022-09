La oposición en el Congreso no alcanzó los votos para censurar al ministro del Interior, Willy Huerta. La moción obtuvo 55 votos a favor (de los 66 que requería), 38 en contra y 10 abstenciones. Al funcionario se le cuestiona una supuesta incapacidad moral y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo tras los cambios en puestos claves de la Policía Nacional y el hostigamiento al coronel PNP Harvey Colchado.

Las abstenciones jugaron a favor de la permanencia del ministro. Entre los que marcaron ambar figuran José Luna, Enrique Wong y Digna Calle (Podemos), así como Raúl Doroteo, Darwin Espinoza y Luis Aragón (Acción Popular).

Mira aquí cómo votaron los congresistas:

Así votaron los congresistas la moción de censura contra Willy Huerta





Se abstuvieron en la votación congresistas de Acción Popular, Cambio Democrático-JP y Podemos Perú.



Congresistas de Podemos Perú habían anunciado previamente su voto a favor y respaldado la censura contra Willy Huerta. — Alicia Rojas Sánchez (@AliciARojas) September 23, 2022

Mira aquí el debate de la moción:





Sigue aquí los detalles del debate:

La moción fue presentada luego de la interpelación a Huerta, el pasado miércoles 7, medida motivada por los cambios en altos mandos de la Policía Nacional. También se incluyó el caso del coronel PNP Harvey Colchado, denunciado ante Inspectoría de la institución por el presidente Pedro Castillo debido a la intervención realizada en Palacio de Gobierno para ubicar a Yenifer Paredes, cuñada del jefe de Estado.

Colchado es el coordinador del equipo especial que apoya a la fiscalía en investigaciones que involucran al gobierno, a quien semanas atrás intentaron remover.

Willy Huerta es el séptimo ministro del Interior que asumió el 19 de julio:

Willy Huerta es el séptimo ministro del Interior desde el inicio del Gobierno de Pedro Castillo. Asumió el cargo el 19 de julio.

La censura presentada contra Huerta tomaba en cuenta estos cuestionamientos y precisa que los cambios en la dirección de la Policía Nacional “representan una reiterada intromisión a la autonomía, organización y al normal funcionamiento de la PNP”. Además, se consigna que estas decisiones, así como las acciones contra Colchado, “evidenciarían una desesperación por impedir investigaciones y capturas que involucran” al entorno del presidente Castillo.

MIRA: Subcomisión da cuenta del informe final de la denuncia contra Pedro Castillo por traición a la patria este viernes

Parte de la censura presentada contra Willy Huerta. (Captura: Congreso)





Posiciones por bancada ante del debate

Las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso -incluyendo al congresista Roberto Chiabra, pues aun no se formaliza su salida del bloque-, Renovación Popular, Avanza País, Somos Perú y el congresista no agrupado Carlos Anderson adelantaron esta semana a El Comercio que sus votos serán a favor de la censura .

En tanto, los grupos oficialistas como el Bloque Magisterial, Perú Democrático, Cambio Democrático-JP y Perú Bicentenario no apoyarán la medida que busca la salida de Huerta del Mininter.

En Acción Popular hay posiciones divididas, mientras que en Integridad y Desarrollo, así como en Podemos Perú, se sumarían votos para la censura.

Bancada Integrantes A favor En contra En evaluación Fuerza Popular 24 24 Perú Libre 16 1 15 Acción Popular 14 5 1 2 Bloque Magisterial 10 10 APP* (Con Chiabra) 10 10 Renovación Popular 9 9 Avanza País* (Williams es presidente del Congreso) 9 8 Perú Democrático 6 6 Integridad y Desarrollo 6 4 1 Podemos Perú 6 2 1 Somos Perú* (Wilmar Elera fue sentenciado) 5 4 Cambio Democrático-JP 5 5 Perú Bicentenario 5 5 Edward Málaga (No agrupado) 1 Carlos Anderson (No agrupado) 1 1 Heidy Juárez (No agrupado) 1 1 Luis Picón (No agrupado) 1 1 Freddy Díaz (Suspendido por 120 días) 1 TOTAL 130 67 29 20

Ninguno de los 16 congresistas de Perú Libre firmó la moción de censura contra Huerta. Flavio Cruz, vocero alterno de la bancada, dijo a El Comercio que el bloque aun no se ha reunido para consensuar una posición. Sin embargo, considera que el ministro estaría “actuando en el uso de sus facultades”.

En tanto, Jaime Quito, integrante de Perú Libre, adelantó que su voto será en contra de la censura. “Es una lógica de la derecha del Congreso de censurar. Hemos visto que en la interpelación se respondió [a las preguntas]. Personalmente, en contra de la censura”, dijo.

En Acción Popular las posiciones estarían divididas. Elvis Vergara, vocero titular, comentó a este Diario que no han tomado una posición como bancada, pero a diferencia de la moción contra Geiner Alvarado, “en este caso todavía no hay un sustento claro, sólido, respecto a la censura. No he tomado una decisión personal”.

El congresista Luis Aragón (AP) está evaluando su voto. “Preferiría no adelantar [del sentido del voto], solo que existen argumentos. Hay que ver qué define la bancada”, comentó.

Quien ha definido una decisión en contra de la censura es el congresista Edwin Martínez (AP). “Personalmente, no voy a votar por la censura porque estamos censurando constantemente y no se deja armar un plan de trabajo. […] no ha tenido tiempo suficiente como para demostrar si es eficiente o no en su función. Estamos generando más crisis social. Ese es el motivo por el que no voy a votar a favor de la censura”, explicó a El Comercio.

En tanto, quienes se sumarían a la salida de Huerta son los congresistas María del Carmen Alva, José Arriola e Illich López. Teniendo en cuenta las adhesiones de las congresistas Karol Paredes y Silvia Monteza a la presentación de la censura, habría cinco votos a favor de la moción.

Alva escribió en su cuenta de Twitter que Huerta “debe ser censurado” debido a que “es evidente que la intención fue vulnerar el trabajo de investigación vinculado a Pedro Castillo y su entorno”. Ella también se sumó a la presentación de la censura.

La interpelación a Willy Huerta demostró que no existe justificación para los cambios realizados en los altos mandos de la PNP. Es evidente que la intención fue vulnerar el trabajo de investigación vinculado a Pedro Castillo y su entorno. Debe ser censurado. pic.twitter.com/0Amk3jVsgE — Maricarmen Alva (@MaricarmenAlvaP) September 22, 2022

El congresista Illich López dijo a El Comercio que “se estarían utilizando los recursos de un ministerio tan importante para ayudar en la defensa del presidente y eso, al que menos le conviene, es a él. Ese sería un argumento para mí de votar a favor de la censura”.

Mientras que José Arriola, vocero alterno del bloque, adelantó también su voto a favor y comentó que en su grupo “hay una corriente en mayoría por la censura, deberían ser entre 8 o 10″.

“Lo concreto es que el ministro Huerta ha demostrado que no tiene personalidad, se ha prestado a la jugarreta del presidente, no respetar la institucionalidad de la Policía Nacional, ha maltratado al coronel Colchado. Se ha prestado para la crisis que hizo el presidente por la búsqueda de su cuñada en Palacio de Gobierno”, agregó.

En el bloque de Integridad y Desarrollo el vocero titular, Carlos Zeballos, dijo a este Diario que la bancada no se ha reunido para tomar una decisión, pero su voto será en contra.

En tanto, las congresistas Susel Paredes, Flor Pablo, y el legislador Héctor Acuña, del mismo bloque, firmaron la censura contra Huerta.

Adicionalmente, la congresista Kira Alcarraz adelantó que apoyará la censura en la votación, con lo que sumarían cuatro votos. “La mayoría votará a favor de la censura. Con denuncias graves no puede estar en un cargo importante”, refirió respecto al titular del Mininter.

Finalmente, en Podemos Perú el vocero alterno, Oscar Zea, comentó que no han dialogado como bancada, pero no tiene una posición respecto a la censura. De este grupo, el congresista Enrique Wong firmó la moción de censura contra Huerta y el legislador Juan Burgos refirió a El Comercio que su voto será a favor de la censura.

Entre los congresistas no agrupados, tanto Heidy Juárez como Luis Picón indicaron que no han decidido qué posición tomarán este viernes.

Este jueves, el ministro Willy Huerta dijo que trabajará “hasta el último día en mi despacho y haré fiel cumplimento de lo que disponga el Congreso”.

Lee aquí la moción: