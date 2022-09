El último sondeo de CPI, publicado esta semana en RPP, proyecta cifras muy bajas para los principales candidatos Miguel Cordano de Contigo Callao (12,4%) y Ciro Castillo de Más Callao (11,4%). Sin embargo, el estudio también indica que un 36,6% aún no define su voto. En los últimos 20 años, en los comicios regionales chalacos no hubo segunda vuelta.

Ninguno de los mencionados tiene mayor experiencia política: Miguel Cordano es un técnico que se afilió a Contigo Callao, movimiento regional que lidera Pedro Spadaro, alcalde de Ventanilla y candidato que encabeza la carrera electoral a la alcaldía provincial.

En tanto, Ciro Castillo es médico cirujano y esta es su tercera postulación al gobierno regional. Sus candidaturas previas fueron con Acción Popular, Alianza para el Progreso y ahora con el movimiento Más Callao. También se lanzó al Congreso con Peruanos por el Kambio, Perú Libre (de Vladimir Cerrón) y Somos Perú.

Castillo afirma que llega con un proyecto de “manos limpias”, pero Más Callao es el nuevo nombre de Fuerza Chalaca, movimiento fundado por Omar Marcos, exalcalde de Chim Pum Callao que busca regresar al poder en Ventanilla. “Cuando nos buscó, a Marcos le dije que lo consideraba un chimpunero mafioso, pero me dijo que ya no estaba en eso. Yo tenía otro candidato en Ventanilla, pero me propuso hacer una encuesta y la mayoría estaban dispuestos a votar por él”, explicó sobre su alianza.

Propuestas chalacas

Respecto a su plan de gobierno, Miguel Cordano anunció la creación de una escuela de policías y la construcción de dos bases con metodología israelita en La Perla y Ventanilla. Castillo planteó la designación de un zar para la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción.

Además, Cordano mencionó la creación de un metropolitano para el Callao y el de un ‘Silicon Valley’ en Pachacútec (Ventanilla).

Castillo enfatizó sus propuestas en el sector salud: un hospital neoplásicas y uno para enfermedades mentales.