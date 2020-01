Nueve aspirantes de los partidos políticos que lideran las encuestas responden la pregunta clave para conocer los planes legislativos del próximo año: ¿Cuáles serán los tres temas prioritarios que sus grupos consideran que el Congreso debe abordar en el período 2020-2021? Los puntos pendientes de la reforma política son los que más se repiten.

Acción Popular

Luis Roel. Candidato con el número 5 por Lima.

“Que el Senado elija a altos funcionarios”

1. Reforma política. Consideramos que la inmunidad parlamentaria ha sido utilizada como medio para evadir las responsabilidades penales de los congresistas, convirtiéndose en un instrumento para la impunidad. Propondremos la reforma constitucional de la inmunidad parlamentaria, eliminando la inmunidad de arresto y de proceso por actos previos o no relacionados a la función congresal. Solo se mantendrá para hechos relacionados con la función congresal. También proponemos el retorno a la bicameralidad. La Cámara de diputados debe ser propositiva y la de senadores se encargará de evaluar y debatir las propuestas, y debe ser elegida a nivel nacional sin depender de circunscripciones locales. Esta se encargará de elegir a todos los altos funcionarios (contralor general, defensor del Pueblo, magistrados del Tribunal Constitucional, entre otros), quienes serán propuestos por los diputados. Nuestra propuesta no generará mayor gasto al tesoro público porque serán 100 diputados y 30 senadores.

2. Fortalecer la política anticorrupción. Proponemos la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y del Reglamento del Congreso para que la elección de magistrados del TC sea mediante concurso público de méritos, transparente y de público conocimiento. De igual forma, debemos fortalecer la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción porque requerimos un órgano que no solo reúna a los titulares de los entes que tienen una función en la lucha contra la corrupción, sino que plantee una política nacional integral y con medidas concretas.

3. Derechos de consumidores y trabajadores. Las AFP no tienen incentivos para invertir mejor los activos de los fondos de pensiones de los peruanos. Por esta razón, la comisión que se cobra por su manejo es una tarifa fija, la cual no se modifica cualquiera sea el resultado que se obtenga con el fondo de pensiones. Pretendemos que a través de la modificación de la Ley del Sistema Privado de Pensiones y, por ende, de su Texto Único Ordenado, se establezca que la comisión que ganan las AFP dependerá de la rentabilidad del fondo.

Luis Roel, candidato de Acción Popular.

Fuerza Popular

Diethell Columbus. Candidato con el número 2 por Lima.

“Defensa del modelo y la Constitución”

1. Economía. El objetivo fundamental para nosotros es la defensa de la Constitución y del modelo, que no se quiera sustituir el modelo económico contenido en la Constitución de 1993. No somos fundamentalistas, hay que ver si se tiene que hacer alguna reforma. Además, queremos tributación cero para las microempresas y pequeñas empresas durante los 3 primeros años para ayudar a crear formalidad. También vamos a retomar el proyecto para el pago de facturas a 30 días para las pyme. En el tema previsional, revisar la normativa de la ONP. Vamos a retomar los proyectos que quedaron pendientes de aprobación en el Congreso pasado. Si ya tienes algo que se ha avanzado, tienes que seguir trabajándolo, le ha costado plata al Estado.

2. Seguridad. Si un ciudadano se defiende del ataque de un criminal y este termina muerto, no debe haber cárcel ni reparación civil para el que se defendió. Queremos modificar la legislación penal para proteger a los que son víctimas de la delincuencia y no al criminal. También hacer normativas para que la policía nos defienda sin temor.

3. Salud. Fiscalizar para mejorar la calidad del servicio de salud y que haya medicamentos genéricos baratos y de calidad. Eso se hace con fiscalización, y podemos conversar con el Ejecutivo para ver si modificamos el tema de contrataciones estatales para medicamentos estatales. Vamos a fiscalizar la prestación de servicios públicos para que haya una correlación entre lo que paga el ciudadano por estos servicios y lo que recibe. Además, otro de nuestros pilares es la defensa de la familia, donde incluimos el derecho de los padres a intervenir en la formación de sus hijos, el derecho irrestricto a la vida del concebido y hacer menos burocrático el proceso de adopción.

Diethell Columbus, candidato de Fuerza Popular. (Foto: GEC)

Partido Morado

Carlo Magno Salcedo. Candidato con el número 13 por Lima.

“No podemos bajar la guardia”

1 Defender lo avanzado en la lucha anticorrupción. Las redes de corrupción formadas por sectores de la clase política, del empresariado, del sistema de justicia y diversas mafias –que han puesto las instituciones del Estado al servicio de sus intereses y que generan millonarias pérdidas de recursos públicos que deberían estar destinadas a mejores servicios en educación, salud, transporte, infraestructura, seguridad ciudadana, etc– se resisten a la titánica lucha emprendida por un pequeño grupo de fiscales y jueces. Si queremos que el cáncer de la corrupción sea vencido, no podemos bajar la guardia.

2 Culminar la reforma política. Los pocos avances de la reforma política (supresión del voto preferencial, elecciones primarias en los partidos, paridad y alternancia de género, financiamiento público indirecto de las campañas) deben aplicarse en las elecciones generales de 2021 y no esperar al 2026 o 2031 como tramposamente aprobó el Congreso disuelto. Otros aspectos que fueron postergados o bloqueados se deben retomar (eliminación de la inmunidad parlamentaria y de privilegios indebidos a los congresistas, reforma electoral, distrito electoral para peruanos residentes en el extranjero, reforma de la justicia electoral).

3 Avanzar en la revolución educativa. Tenemos un sistema educativo que, en lugar de generar condiciones para el progreso de los peruanos, mantiene la desigualdad, con una educación pública pobre, dirigida a los pobres, que los mantiene en la pobreza. Hay que defender lo avanzado en la reforma universitaria y complementarla aumentando la oferta de la universidad pública de calidad para satisfacer la mayor demanda existente. También hay que darle alternativas a los jóvenes que fueron estafados por las pseudo universidades que deben cerrar.

Alianza para el Progreso

Omar Chehade. Candidato con el número 1 por Lima.

“La bicameralidad mejora la calidad”

1. Reinstauración del Senado. En los últimos 27 años, este Congreso unicameral ha fracasado. El bicameral mejora la calidad de las leyes, no se pierde tiempo en las observaciones que hace el Ejecutivo. Creo que el Senado tiene una visión de Estado, nacional, a diferencia del unicameral que tiene una visión regional, que lo que ha hecho es pauperizar la imagen del Parlamento. Mi idea es que la cámara que existe (130) pase a ser la de diputados y habría que aumentar 50 o 60 senadores. Pero no hay que asustarse porque la democracia es inversión.

2. Eliminación parcial de la inmunidad. Esta solo debe existir para los congresistas que integran como titulares la Comisión de Fiscalización u otras investigadoras de corrupción. Porque sería fácilmente vulnerable un congresista frente a un ministro, un tema nacional o un alcalde o gobernador, si le interponene una denuncia falsa y obstaculizan la investigación de corrupción. Para el resto de casos que representan el 90%, se debe eliminar la inmunidad que solo ha sido impunidad.

3 Eliminar el voto preferencial. No se ha eliminado por completo. Si es posible, que se haga desde el 2021. Es pernicioso para la vida partida, es infraterno, trae que solo los que tienen más dinero son conocidos y lleguen a la vida pública. Eliminar el voto preferencial y optar por listas cerradas fortalece la meritocracia en los partidos.También se debe crear el distrito electoral para los peruanos en el extranjero, que son tratados como ciudadanos de segunda categoría. Ahora votan por candidatos que poco o nada conocen sobre las pellejerías que se sufren fuera. Proponemos que se sumen 4 o 5 curules más para que tengan sus propios representantes.

Omar Chehade encabeza la lista por Lima. (Foto: GEC)

Somos Perú

Alexandra Ames. Candidata con el número 6 por Lima.

“Debemos cambiar las reglas de juego”

1 Reformas Institucionales. Esta no es una elección más. Nuestra propuesta es enfocarnos en la reforma política y judicial, así como la eliminación de privilegios de los congresistas como la inmunidad parlamentaria. Debemos cambiar las reglas de juego que nos han llevado a tener la pésima calidad de políticos que hemos tenido. Si no nos enfocamos en cambiar el problema institucional, no vamos a salir nunca de la crisis política en la que nos encontramos. No podemos seguir perdiendo el tiempo.

2 Generación de Impacto para la gente. Siempre he trabajado con enfoque en resultados. Tenemos más de 80 programas presupuestales en el Estado que están enfocados en mejorar la calidad de vida de las personas. Pero solo cuatro de ellos han hecho una evaluación de impacto para medir su efectividad. Año a año se gasta más de 100 mil millones de soles sin que el Estado tenga la seguridad de que esa inversión está siendo efectiva. Mi propuesta es crear el Sistema de Medición y Evaluación de Impacto que obligue a todos los programas a medir adecuadamente su efectividad y asegurar que cada sol invertido se traduzca en progreso real para la gente.

3 No más caos en el tráfico. Sólo en Lima hay más de 40 instituciones que tienen repartidas la responsabilidad del tránsito. Nadie se pone de acuerdo, todos se tiran la pelota y nadie lidera. Mi propuesta es apoyar el proyecto de ley presentado por la Asociación Cruzada Vial para crear una sola entidad que solucione el problema desde una perspectiva técnica. La congestión tiene solución y esta entidad va a poder resolverlo. La Autoridad del Transporte Urbano (ATU) no es suficiente pues no gestiona el tránsito.

Alexandra Ames, candidata de Somos Perú. (GEC)

Frente Amplio

Óscar Pozo. Candidato con el número 7 por Lima.

“Soporte político a jueces y fiscales”

1. Paquete anticorrupción. Los peruanos dicen que el principal problema es la corrupción. Tenemos un paquete de medidas que van desde dar soporte político a fiscales y jueces que tienen a cargo los procesos emblemáticos anticorrupción hasta la modificación de la inmunidad parlamentaria, que ha sido utilizada como un manto de impunidad. Se debe reformar esta figura para que solo proteja al congresista en su función, no a los que roban gasolina, a los que mancillas el honor de las damas o cosas parecidas. El Congreso ha pretendido tirarse abajo el acuerdo con Odebrecht y deslegitimar el prestigio de jueces y fiscales que encabezan esta lucha. También debemos eliminar la pensión vitalicia de expresidentes. Los últimos cinco están embarrados de procesos de corrupción pero reciben este beneficio. No merecen recibir más ese dinero público.

2. Defensa de los trabajadores. Revisar las normas que se dieron en el marco de la política de productividad y competitividad. Se han rebajado los derechos de los trabajadores y no lo vamos a permitir.

3. Eliminar exoneraciones tributarias a grandes empresas. Por exoneraciones, elusión y evasión hay los millones suficientes para financiar el cierre de brechas en salud y educación. Los que más ganan en este país, los beneficiaros del modelo, las grandes empresas son las que han logrado, a través de diversas leyes, ir rebajando los compromisos que tienen como los tributos. Nosotros decimos abiertamente no más exoneraciones tributarias para las grandes empresas.





Óscar Pozo (segundo desde la derecha), candidato del Frente Amplio. (Facebook)

Vamos Perú

Jenny Beingolea. Candidata con el número 2 por Lima.

“Defensa de la vida y educación sexual”

1 Lucha contra la pobreza. Apoyaremos a las pymes porque marcan el desarrollo económico. Articularemos la propuesta de pago escalonado de impuestos para favorecer su formalización y el acceso a los programas de crédito promocional del Estado. Proponemos que durante los 3 primeros años se pagará sólo el 10% de impuesto; en el siguiente período, 20% de impuesto; y finalmente, a partir del quinto año las pymes pagarán el 28% de impuestos al Estado.

2 Defensa de la vida. Tenemos una sola posición frente al aborto: defendemos la vida. Ante el incremento de los casos de maternidad adolescente, se debe reforzar los valores tanto en el hogar como en la educación inicial y primaria, y la educación de la sexualidad en secundaria. Ante el incremento de la desnutrición infantil que frena el buen rendimiento académico y laboral, fiscalizaremos el trabajo del Minsa y de los sectores que manejan los programas sociales para que se optimicen los programas, y brindemos un mejor futuro a los niños y al país.

3 Promoción del desarrollo. Presentaremos la ley de salud emocional que necesitan niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores para que reciban tratamiento adecuado en los seguros de salud pública, y promoveremos su inclusión en los seguros de salud privados. Además, fiscalizaremos al Ministerio de Salud para que implemente la estructura señalada en la Ley de Salud Mental en beneficio de los pacientes.

Jenny Beingolea, candidata de Vamos Perú (Foto: Gestion.pe /GEC)

Partido Popular Cristiano

Alberto Beingolea. Candidato con el número 1 por Lima.

“Queremos ir al voto voluntario”

1. Seguridad ciudadana. Necesitamos más efectivos en la calle. Para ello necesitamos apuntalar una ley a fin de que los retirados de las fuerzas policiales puedan volver a trabajar, sin perder su pensión. ¿Para qué quiero a un hombre que ya se retiró? Porque quiero su experiencia para cubrir los espacios administrativos de las comisarías, donde normalmente ves a un chiquillo de 20 años que no sabe ni escribir a máquina, cuando hay que tenerlo en la calle combatiendo el crimen. La eficiencia de esta medida pasa por tener efectivos a la calle. Hoy tenemos un montón de efectivos cumpliendo las tareas que antes cumplía la Guardia Republicana, y que antes de eso cumplía el Ejercito. ¿De qué estamos hablando? Custodiar fronteras, exteriores de los penales, puntos importantes del país. Ahí pueden estar las Fuerzas Armadas. Yo no quiero a las FFAA combatiendo el crimen, quiero a la policía combatiéndolo. Otros proyectos son para asegurarle al policía una defensa legal eficiente y para hacer más atractivo el servicio militar.

2. Reforma política y judicial. Estamos de acuerdo en eliminar el voto preferencial y la inmunidad, y fortalecer los partidos. Pero eso no es una reforma real, son maquillajes. Queremos ir al voto voluntario, el que tenga interés en participar, que vaya y vote. Y que no tengamos resultados producto de un montón de gente que es obligada a ir a votar, que toma su decisión en la cola, hace un voto de protesta y finalmente nos arruina. La experiencia nos enseña en los últimos 35 años que normalmente votamos mal, mal y mal. Esto debe ir acompañar de educación cívico-política para alumnos de secundaria y universidad. En la reforma judicial, hay dos temas en particular. El primero apunta a avanzar hacia la modernidad, tenemos que utilizar la tecnología. Parte del drama del sistema judicial es que está retrasado, seguimos llenos de papeles, para notificarte pasan 6 meses. El otro elemento clave es atacar el origen del problema, que es humano. No vamos a hacer nada si no mejoramos la situación humana en el Poder Judicial. Para eso tenemos que lograr en el presupuesto de la República los fondos necesarias para hacer atractivo el trabajo en el Poder Judicial.

3. Economía. Tenemos que asegurar que los principios de la economía social de mercado, consagrados en la Constitución pero no aplicados necesariamente, se lleven a la práctica con eficiencia. Debemos reforzar algunos puntos económicos que nos garanticen quitar los monopolios y las posiciones de dominio que se ejercen en el mercado, pues en una economía social de mercado deberían estar reguladas.

Alberto Beingolea, candidato del Partido Popular Cristiano. (Foto: Hugo Curotto/GEC)

Partido Aprista

Renzo Ibáñez. Candidato con el número 6 por Lima.

“Pondremos a trabajar al gobierno”

1. Fiscalización para hacer trabajar al gobierno. El período presupuestal que culminó es el peor de los últimos 20 años en ejecución de obras y entrega de servicios. Esta es una grave situación que denota falta de sensibilidad por parte del Ejecutivo para hacer que el Estado funcione eficazmente en favor de los más necesitados. Pondremos a trabajar al gobierno en representación del pueblo desde el primer día. Por otro lado, se tienen que ver con lupa los decretos de urgencia y el último desembolso de más de 3 mil millones de soles en los último 4 días del año anterior, pues genera desconfianza en el manejo de las finanzas públicas.

2. Leyes en defensa del ciudadano. La población no se siente representada por un parlamento en el que se observa día a día conflictos sobre temas tan lejanos a sus vidas y problemas diarios. Por eso creemos que es urgente abordar la defensa del ciudadano en cuanto a necesidades prioritarias. Creemos en la defensa del ciudadano frente a las excesivas tasas de interés del sistema bancario; en la impostergable reforma de las AFP; en la mejora del sistema de salud, con medicinas al alcance de todos.

3. Lucha anticorrupción. Necesitamos limpiar la política, y eso pasa por no ceder ante el miedo al poder en todos los ámbitos de la administración pública, denunciando a los corruptos. Estamos decididos a investigar lo que Martín Vizcarra ha hecho, tanto durante su época de ministro como durante el período en el que no ha tenido Congreso y pudo gobernar sin fiscalización. Es preciso aclarar sus vínculos con Odebrecht y el Club de la Construcción.