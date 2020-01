La mayoría de los partidos políticos que participan en las elecciones al Congreso de este domingo 26 culminará hoy sus campañas electorales con pequeñas caravanas en lugar de los tradicionales mítines de cierre.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones, a partir de mañana quedarán impedidos de realizar cualquier manifestación pública de carácter político.

Alianza para el Progreso (APP) optará por “llevar las propuestas a la población hasta el último minuto con caravanas en cada una de las regiones”, afirmó su secretario general, Luis Valdez.

En la campaña del 2016, la agrupación cerró su campaña con un mitin en el distrito de San Martín de Porres, actividad en la que participaron orquestas de salsa y personajes de la televisión.

En esta ocasión habrán caravanas: una en Gamarra, en La Victoria, y otra en el mercado Ciudad de Dios, de San Juan de Miraflores. También habrá una concentración en la Plaza San Martín al mediodía encabezada por el candidato José Luis Casas Carrión con caminata por el jirón de la Unión.

En tanto, los candidatos del Partido Morado por Lima estarán hoy en varios puntos de la capital difundiendo sus propuestas, “conversando con la gente y enseñando a votar”, informó el secretario general de esa agrupación, Rodolfo Pérez. “Lo que la gente quiere ver es que estamos cerca de ellos, dialogando y representándolos. Eso queremos transmitir”, agregó.

El Partido Morado llega a este último día de campaña en medio de dos crisis internas protagonizadas por el aún candidato al Congreso Daniel Mora y el líder de la agrupación, Julio Guzmán, quien también fue excluido de las elecciones presidenciales del 2016, cuando postulaba con Todos por el Perú.

-Reuniones partidarias y encuentros con simpatizantes-

En tanto, un grupo de candidatos de Fuerza Popular se reunirá en San Juan de Lurigancho con militantes y simpatizantes, adelantó el postulante Diethell Columbus. Esta será una actividad distinta a la del 2016, cuando el fujimorismo cerró su campaña con un mitin en la explanada del estadio Monumental (Ate). “Será un compartir, no con estrados ni orquestas. Los que hemos postulado no estamos invirtiendo mucho dinero y creemos que no es un buen mensaje el despilfarro”, refirió Columbus.

Somos Perú tampoco realizará un mitin de cierre. “La política está echada a menos. No hay nada que celebrar”, señaló el jefe de campaña, Rennán Espinoza.

Enrique Wong, secretario general de Podemos Perú, manifestó que su agrupación no realizará el mitin de cierre porque la campaña ha sido muy corta. Dijo que cada candidato realizará su propio cierre.

De igual modo señaló Susana Caraza, una de las representantes de UPP. Precisó que habrá pequeñas caravanas en diversos lugares de Lima.

-Tendrán mitin de cierre-

Acción Popular congregará a sus candidatos por Lima y Callao desde las 6.00 p.m. en su local partidario de Paseo Colón (Cercado de Lima), informó su secretario general, Edmundo del Águila.

Juntos por el Perú también realizará un mitín de cierre de campaña este jueves desde las 5.00 p.m. en la plaza Luis Alberto Sánchez, frente a la Casona de San Marcos. Estarán todos los candidatos por Lima y participarán algunas figuras de izquierda como Alberto Quintanilla, Sergio Tejada y Aida García Naranjo.

La agrupación Perú Patria Segura efectuará un mitín central con todos sus candidatos en Villa El Salvador, en el cruce de las avenidas Pachacutec y Mateo Pumacahua a partir de las 7.00 p.m.

Personeros del Partido Aprista Peruano indicaron que también realizarán un mitin en la noche para cerrar la campaña, pero indicaron que aún no se habría precisado el lugar. Dijeron que una de las posibilidades es hacerlo frente al local partidario, en la avenida Alfonso Ugarte.