Ayer se realizó el segundo debate de cara a las elecciones parlamentarias del 26 de enero. Los candidatos por Lima de los siete partidos que participaron dieron ideas generales, como en la cita del domingo pasado.

Algunos aprovecharon sus intervenciones para cuestionar al Ejecutivo y al anterior Congreso. Otros insistieron en plantear una nueva Constitución y hubo posiciones encontradas sobre el nombramiento de autoridades, como los magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

En esta ocasión participaron Martha Chávez Cossío, Ricardo Vásquez Kunze y Diethell Columbus Murata, de Fuerza Popular; Carlos Fernández Chacón, Gabriela Salvador y Rocío Silva Santisteban, del Frente Amplio; Alberto Beingolea Delgado, Miguel Soria Fuerte y Lillian Alvarado Vilela, del Partido Popular Cristiano (PPC).

También Andrés Alcántara Paredes, José Quiñones Colchado y Miryam Reátegui Espinoza, de Democracia Directa; Renzo Reggiardo, Carlos Anderson y Jahely Albarracín, de Perú Patria Segura (PPS); Manuel Benza Pflucker, Dina Boluarte Zegarra y Guillermo Bermejo, de Perú Libre; y Juan Sheput, Alessandra Krause y Salvador Heresi, de Contigo.

Los temas fueron:

1. Reforma política y electoral al 2021.

2. Fortalecimiento del sistema de justicia y lucha anticorrupción al 2021.

3. Cierre de brechas al 2021.

Fuerza Popular: “Es necesario el equilibrio de poderes”

1. Chávez sostuvo que “el fujimorismo no necesita esforzarse” para demostrar que ha impulsado la participación de las mujeres en política. Recordó que ella fue la primera mujer en presidir el Congreso, en 1995, y resaltó que Keiko Fujimori lidere su partido. Dijo que FP acata la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que declaró legal la disolución del Congreso; sin embargo, apuntó que “es necesario establecer un equilibrio entre los poderes”. Se expresó a favor de hacer modificaciones al proceso de levantamiento de inmunidad parlamentaria y aseguró que la Constitución defiende los valores de la vida, la familia y la iniciativa privada.

2. Consultado sobre si los sentenciados o procesados deberían ser candidatos, Vásquez Kunze respondió que “no se debe usar ese mecanismo para la persecución política”. Luego cuestionó las medidas judiciales contra el expresidente Alberto Fujimori y su hija Keiko. Asimismo, expresó que la disolución del Congreso “terminó con el equilibrio de poderes”. Más adelante, aseveró: “No podemos dejar que se persiga políticamente con el cuento de la reforma política”.

3. “Somos conscientes de que no todos los problemas del país se solucionan con leyes”, afirmó Columbus al explicar que, de llegar al Parlamento, su partido fiscalizará las entidades responsables de combatir la minería ilegal y la deforestación de los bosques. Asimismo, destacó el rol de la minería en el Perú como “generadora de riqueza”, pero dijo apostar por una “responsable con el ambiente y el entorno social”. “No avalaremos que desde diversos niveles de gobierno se sabotee la estabilidad jurídica del país sobre la estabilidad minera”, afirmó.

Frente Amplio: “Han hecho de la política un negocio”

1, Fernández Chacón señaló que está a favor de que los partidos solo reciban financiamiento público y no privado. Y aunque sostuvo que la bicameralidad sería buena, indicó que respeta la decisión ciudadana del último referéndum. “¿Impongo lo que yo creo o respeto lo que dice la gente? [...] Si no después estaremos revisando ahora esto y luego lo otro”, consideró. Cuestionó la gran cantidad de partidos en el Perú, y acusó a algunos de ser una “cueva de ladrones”. “Han hecho de la política un negocio”, indicó. Agregó que el Frente Amplio está en contra de ello.

2. Al responder una pregunta ciudadana sobre la lucha contra la corrupción, Salvador Cárdenas resaltó que “lo primero es no seguir llevando delincuentes al Congreso”. En esa línea, dijo que espera que el nuevo Parlamento resuelva casos pendientes en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. “Corrupción no es ir contra un indulto negociado, es conversar en el Congreso para blindar jueces y fiscales”, cuestionó. De otro lado, aseveró que su partido apuesta por fortalecer la contraloría para que cumpla con su labor de fiscalización.

3. Silva Santisteban explicó que el Frente Amplio es un partido ecologista. Sobre ese asunto, destacó la importancia de promover una ley de ordenamiento territorial que determine en qué zonas del país puede haber minería y en cuáles no. “Planteamos proteger las cabeceras de cuenca”, acotó. “El crecimiento no es desarrollo, nuestra propuesta es la diversificación productiva”, señaló más adelante. Explicó que eso implica promover medidas como “la siembra y cosecha de agua, el turismo sostenible y la promoción de pequeñas y medianas empresas”.

PPC: “Que la inmunidad la levante el TC”

1. Beingolea aseguró que, en su partido, el apoyo a la participación política de la mujer “no es esporádica, es de siempre”. En esa línea, destacó que la lista de candidatos de su agrupación en Lima tiene paridad y alternancia. “Nuestra propuesta es que [la inmunidad] la levante el TC, nunca más el Parlamento”, manifestó en otro momento. Al respecto, señaló que, si el proceso no culmina en 30 días, el levantamiento sería automático. “Nunca más volver a la práctica que perpetró la impunidad en el Congreso”, sentenció.

2. El candidato Miguel Soria sostuvo que ninguna persona con denuncias o procesos penales debería participar en alguna lista de candidatos a cargos de elección popular. Asimismo, planteó la “muerte política” para que ninguna persona condenada por corrupción preste servicios al Estado y que la Comisión de Ética sea integrada por un representante de cada bancada. De otro lado, propuso que quien quiera ingresar al Estado pase la prueba del polígrafo. “El fujimorismo ha defendido la injusticia, la impunidad y la corrupción”, señaló al final de su intervención.

3. Alvarado defendió la labor de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), pero consideró necesario evitar que estudiantes se queden “en el aire”. “Tenemos que enfocarnos en que la educación sea vista no como un servicio, sino como un derecho fundamental”, aseveró. Agregó que ello permitirá el desarrollo del país. Finalmente, manifestó que el PPC apuesta por la defensa de la dignidad de la persona, la búsqueda del bien común y la defensa de la economía social del mercado como un modelo que se enfoque en el desarrollo humano.

Democracia Directa: “Debe haber renovación por tercios”

1. A Alcántara se le preguntó su postura sobre la eventual representación parlamentaria de peruanos en el exterior, pero no respondió y optó por señalar que su agrupación promovió el referéndum del 2010 sobre la devolución del dinero para los fonavistas. Luego, recordó que su partido promueve un referéndum para una nueva Constitución, a fin de “construir una nueva patria”. Finalmente, sostuvo: “No basta con hablar de una propuesta de reforma del sistema de justicia. Tiene que ser una reforma profunda que tenga que ver con cambiar y evaluar a todas las personas involucradas en el sistema de justicia”.

2. Quiñones dijo que está en contra de que personas con juicios o sentencias sean candidatas. Luego propuso: “Debe haber renovación por tercios de los congresistas, para que, a mitad de período, aquellos que no cumplen con los intereses de los electores sean vacados de inmediato y no esperar cinco años”. El candidato hizo el planteamiento al sostener que sería una mejor forma de representación de los ciudadanos en el Parlamento. Al igual que Alcántara, reiteró que su agrupación plantea un cambio de Constitución.

3. “El enfoque de género está realmente tergiversándose. Tenemos que velar en la educación, por que la identidad sea respetada. Hemos perdido mucho tiempo en el Congreso con ese tema”, afirmó Reátegui consultada al respecto. De otro lado, se refirió a la inmigración de venezolanos y cuestionó al Gobierno por no realizar una planificación, pues ha sido “absolutamente desproporcionada”. “Estamos viviendo una situación de profunda crisis política y social, debido a un pésimo Congreso que hemos tenido”, expresó al final de su participación.

PPS: “El dinero mal habido busca el poder”

1. Reggiardo resaltó la importancia del financiamiento público a los partidos a fin de garantizar una mayor transparencia. A su entender, debe permitirse mayor fiscalización de entes como la contraloría. Indicó que los altos índices de corrupción se dan debido a que las empresas han venido recibiendo dinero de fuente ilícita como la minería ilegal y el narcotráfico. “Ese dinero mal habido lo que busca es tener poder”, expresó. También exhortó al presidente Martín Vizcarra a que lidere el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Remarcó que se debe permitir que las Fuerzas Armadas salgan a las calles a ayudar en su labor a la Policía Nacional.

2. Anderson señaló que su agrupación “lo primero que va a hacer es devolverle seriedad al acto de fiscalización” del Congreso. “Nosotros pretendemos fiscalizar las actividades del Estado en todo lo que se refiere a servicios, de salud, educación, servicios de seguridad”, acotó. Mencionó, por ejemplo, su propuesta de crear una comisión ordinaria que fiscalice al Estado en materia de seguridad. Respecto a la lucha contra la corrupción, afirmó que “la corrupción no es un tema de castigo a través de leyes constantes”, sino de “un cambio cultural”.

3. Albarracín remarcó que el sistema de la ONP y de las AFP debe ser reformado. Dijo que estas últimas tienen que bancarizar los aportes a fin de permitir que los jóvenes hagan retiros “cuando ellos deseen”. “Que no solamente sea hasta la jubilación anticipada”, dijo. Sobre las brechas sociales, indicó que buscarán reglamentar leyes como el servicio de limpieza pública en las playas. “Pensemos en nuestro país y la tierra”, añadió.

Perú Libre: “El TC debe ser elegido por el pueblo”

1. Consultado sobre la posible creación de escaños especiales en el Congreso para los peruanos que viven en el extranjero, el candidato Benza afirmó que su partido está a favor de crear tres espacios para que se pueda asegurar la representación de los compatriotas que residen, por ejemplo, en países de América Latina, Europa y Asia. Por otro lado, el representante de Perú Libre se mostró en contra de eliminar el voto preferencial en las elecciones del 2021. Según explicó, esta “es una conquista ciudadana”, por lo que “no debe ser abandonada”.

2. Boluarte criticó que la reciente reforma de justicia no haya servido para resolver el problema en la labor judicial. Aseguró que su partido planteará que “el Tribunal Constitucional, la fiscalía, la Junta Nacional de Justicia y el presidente del Poder Judicial sean elegidos por el pueblo”. También mencionó que la Oficina de Control de la Magistratura debería estar “representada por un consejo de ciudadanos ilustres, probos y éticos”. “Que no estén evaluándose entre ellos mismos”, aseveró.

3. Sobre la enseñanza del enfoque de género en las escuelas, Bermejo refirió que, si bien hay algunos problemas en ese sentido, Perú Libre dista de las posiciones de “fanatismo” de algunos sectores religiosos, pero también de la lógica “traída del extranjero” de algunas ONG. Además, el candidato consideró que hay temas “más importantes que la unión civil”, tras ser consultado sobre el tema. Por otro lado, manifestó que es importante implementar un “verdadero plan nacional agrario” para acortar las brechas sociales. Insistió en que debe convocarse una Asamblea Constituyente.

Contigo: “El Parlamento debe seguir eligiendo al TC”

1. Sheput indicó que el financiamiento privado es un tema que debe debatirse y que deben buscarse nuevos mecanismos para lograr mayor transparencia. Mencionó que si bien “ha habido un sistema perverso”, no se puede “satanizar el financiamiento privado”. Además, refirió que no se debe quitar al Congreso la facultad para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, y que las reformas que se propongan no deben responder tan solo a una coyuntura, sino a criterios más institucionales. En este punto, también cuestionó al presidente Martín Vizcarra. “Es fundamental que el Parlamento siga eligiendo a los miembros del Tribunal Constitucional”, recalcó.

2. Krause indicó que su organización apostará por fortalecer la labor de fiscalización de la Contraloría General de la República “reglamentando su función fiscalizadora”, así como su capacidad para acompañar a las instituciones públicas en los procesos de adquisición. “No hay una claridad de cómo la contraloría puede sancionar”, consideró. También planteó que “los organismos de control de la fiscalía y el Poder Judicial tengan personas externas”.

3. Heresi resaltó que el protagonista del modelo de economía de mercado tiene que ser el consumidor y que Contigo trabajará para defenderlo desde el Legislativo. Consideró, además, que no se deben aceptar más los monopolios ni oligopolios. Mencionó que el modelo económico debe ser complementado con una “propuesta medular”, como la reforma del Estado para acortar brechas. Por ejemplo, consideró que se debe “darle la propiedad del subsuelo a los campesinos y comunidades nativas”.